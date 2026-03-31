In queste ore è stato presentato un esposto alla Guardia di Finanza, da parte di A.Ba.Co. Basilicata per chiedere accertamenti su possibili anomalie nella formazione dei prezzi dei carburanti. Non spetta a noi anticipare giudizi, ma una cosa la possiamo dire con chiarezza: quando in una regione come la nostra il costo del carburante resta così alto, il problema è politico prima ancora che tecnico o potenzialmente speculativo.



Partiamo da un dato molto semplice: in Basilicata possedere unauto non è un optional. Per andare a lavorare, accompagnare i figli, raggiungere un ospedale, studiare o semplicemente spostarsi da un luogo allaltro, nella maggior parte dei casi bisogna possedere unauto poiché il trasporto pubblico non costituisce unefficace alternativa reale. E allora il prezzo alla pompa non è una voce qualsiasi: è una tassa quotidiana sulla vita delle persone.



Per questo ci colpisce ancora di più leggere da parte dellUnione Nazionale dei Consumatori che la Basilicata risulta, oggi, la regione più cara dItalia per il prezzo della benzina. È una condizione che pesa sulle famiglie, sui pendolari, su chi lavora nel commercio, nellagricoltura, nellartigianato, nei trasporti. Pesa su chi ogni giorno deve fare i conti con stipendi bassi e uninflazione galoppante.



A noi interessa un punto molto semplice: capire perché qui il carburante costi così caro. Capire se ci sono distorsioni, ritardi, passaggi opachi, squilibri nella filiera o meccanismi che finiscono per scaricare tutto sui consumatori. E capire soprattutto cosa intenda fare il Presidente Bardi davanti a questa situazione. Per questi motivi - e non facendoci sfuggire il paradosso di avere in casa uno dei principali giacimenti petroliferi terrestri - abbiamo richiesto un'audizione urgente, in terza commissione consiliare, del direttore generale amministrazione digitale con delega al settore petrolio, dott. Busciolano.



Non basta limitarsi a registrare il problema. Serve una presa di posizione chiara. Servono verifiche, serve trasparenza, serve uninterlocuzione seria con il Governo e con gli organismi competenti. Perché non è accettabile che le e i cittadini lucani debbano pagare più di altri senza ricevere risposte precise e sopportando anche i costi sanitari, sociali e ambientali comportati dalle estrazioni petrolifere.



Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali  Movimento 5 Stelle Basilicata)