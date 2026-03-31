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La voce della Politica
|Lacorazza: Acquedotto lucano, patrimonio di tutti, non di parte
31/03/2026
|Il capogruppo di Pd: Non servono forzature né calcoli su un patrimonio che dovrebbe unire e non dividere. Necessario un aggiornamento in II CCP e che il Presidente Bardi coinvolga lopposizione di centrosinistra in un confronto realmente condiviso
Abbiamo affrontato più volte, con analisi e proposte, la questione idrica in Basilicata. Resoconti del Consiglio regionale e verbali di commissione, con fascicoli molto corposi, non consegnano le nostre posizioni a una semplice espressione di opposizione. Esistono, inoltre, proposte di legge depositate da tempo che riguardano, in particolare, la governance della gestione della risorsa idrica. Lo sottolinea il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che precisa: Il rapporto con il Governo nazionale e con la Puglia, così come lo sbilanciamento di potere in Acque del Sud - con un 30% di asta pubblica destinata a determinare la scelta del partner industriale - non sono aspetti secondari, ma elementi centrali per definire la missione di Acquedotto Lucano.
Non servono forzature né calcoli su un patrimonio fatto di assetti ed esperienze che dovrebbe essere oggetto di un percorso capace di unire, non di dividere. Di fronte alle legittime posizioni e richieste dellANCI - evidenzia Lacorazza - riteniamo necessario un aggiornamento in II Commissione e che il Presidente Bardi coinvolga lopposizione di centrosinistra in un confronto realmente condiviso.
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archivio
|La Voce della Politica
|31/03/2026 - Confindustria Basilicata,Polese (OL - IV): DAlema scelta di autorevolezza
La designazione allunanimità di Francesco DAlema alla presidenza di Confindustria Basilicata per il quadriennio 2026-2030 è una notizia che accogliamo con estremo favore. Parliamo di una figura che incarna perfettamente il connubio tra competenza tecnica, solidità imprend...-->continua
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|31/03/2026 - Carburanti: 'in Basilicata paghiamo di più, senza una spiegazione accettabile'
In queste ore è stato presentato un esposto alla Guardia di Finanza, da parte di A.Ba.Co. Basilicata per chiedere accertamenti su possibili anomalie nella formazione dei prezzi dei carburanti. Non spetta a noi anticipare giudizi, ma una cosa la possiamo dire c...-->continua
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|31/03/2026 - Lacorazza: Acquedotto lucano, patrimonio di tutti, non di parte
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|31/03/2026 - Grano duro, nasce la Cun: più trasparenza sui prezzi e valorizzazione qualità
Lavvio e la prima quotazione ufficiale della Commissione Unica Nazionale (Cun) sul grano duro rappresentano un risultato importante ottenuto grazie alle mobilitazioni di Coldiretti, con in piazza tanti agricoltori lucani, con cui viene garantita trasparenza ...-->continua
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|30/03/2026 - La ''Banca del Tempo'' per lOrdine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro
LOrdine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro ha partecipato al 63° Congresso Nazionale UNGDCEC organizzato dallUnione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che si è svolto a Napoli, presso la Mostra dOltremare il 26 e il 27...-->continua
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|30/03/2026 - Bardi sul centenario di Rocco Petrone
Domani celebriamo un figlio illustre della nostra terra che, con determinazione e competenza, ha guidato lumanità verso lignoto, rendendo possibile limpossibile. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rende omaggio a Rocco Petrone nel gi...-->continua
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|30/03/2026 - Servizi residenziali per pazienti pschiatrici, nota dell'Asp
AL VIA IL NUOVO SERVIZIO RESIDENZIALE PER PAZIENTI PSICHIATRICI
Dallaccoglienza alla presa in carico, per favorire il recupero dellautonomia personale
A partire da mercoledì primo aprile, sarà avviato il nuovo servizio residenziale di assistenza soci...-->continua
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