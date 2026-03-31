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La voce della Politica
|Grano duro, nasce la Cun: più trasparenza sui prezzi e valorizzazione qualità
31/03/2026
|Lavvio e la prima quotazione ufficiale della Commissione Unica Nazionale (Cun) sul grano duro rappresentano un risultato importante ottenuto grazie alle mobilitazioni di Coldiretti, con in piazza tanti agricoltori lucani, con cui viene garantita trasparenza sul mercato e riconosciuto il valore del prodotto italiano. E quanto fa sapere la Coldiretti della Basilicata soddisfatta per la presenza tra i componenti della Commissione, del lucano Rocco Pafundi, referente dellorganizzazione agricola per il settore cerealicolo. La Cun avrà il compito di individuare il prezzo indicativo del grano duro nazionale e le relative tendenze di mercato, interrompendo le vecchie quotazioni di Foggia e Bologna, con lulteriore elemento di grande rilievo che è rappresentato dalla nuova struttura del listino nazionale differenziato per qualità: fino alto proteico (15% di proteine), fino proteico (14%), fino (13% al Nord, 12% al Sud) e convenzionale (11,5%). E unevoluzione significativa, che consente di leggere in maniera più puntuale e realistica il mercato del grano duro, valorizzando le diverse caratteristiche qualitative delle produzioni evidenzia lorganizzazione agricola lucana - fino ad oggi, infatti, questa distinzione non trovava un adeguato riscontro nei meccanismi ufficiali di quotazione: mancava una valutazione strutturata e condivisa del contenuto proteico, elemento invece determinante per lindustria di trasformazione. Lintroduzione di categorie specifiche colma quindi un vuoto importante, permettendo di riconoscere in modo trasparente e oggettivo ciò che in precedenza restava in larga parte implicito. In definitiva, la nascita della Commissione Unica Nazionale del grano duro rappresenta un passo avanti significativo verso un modello di filiera più moderno, trasparente e sostenibile. I prezzi indicativi della prima quotazione fanno segnare rialzi nei listini Sud, Isole e Centro, mentre sono stabili le quotazioni del Nord, invertendo la tendenza di mercato all80% del grano duro in Italia. Un lavoro che richiederà un progressivo rafforzamento e affinamento nel corso delle prossime sessioni di mercato. Il prezzo indicativo è espresso franco partenza, in linea con quanto avveniva nella piazza di Foggia. Si tratta di un elemento di chiarezza importante, soprattutto se confrontato con il sistema adottato a Bologna, dove le quotazioni erano formulate franco arrivo su riferimento Centro. In quel caso, infatti, il costo del trasporto veniva incorporato nel prezzo finale, determinando valori apparentemente più elevati ma non direttamente comparabili. Il prezzo della Cun conclude Coldiretti Basilicata - deve essere ora il pilastro per i contratti di filiera, a cui agganciare i contributi pubblici, sostenendo così una più equa ripartizione del valore. Il Governo ha confermato limpegno a destinare 40 milioni di euro agli aiuti de minimis per le filiere del grano duro, riconoscendo limportanza strategica del settore e la legittima richiesta di sostegno degli agricoltori italiani.
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archivio
|La Voce della Politica
|31/03/2026 - Confindustria Basilicata,Polese (OL - IV): DAlema scelta di autorevolezza
La designazione allunanimità di Francesco DAlema alla presidenza di Confindustria Basilicata per il quadriennio 2026-2030 è una notizia che accogliamo con estremo favore. Parliamo di una figura che incarna perfettamente il connubio tra competenza tecnica, solidità imprend...-->continua
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|31/03/2026 - Carburanti: 'in Basilicata paghiamo di più, senza una spiegazione accettabile'
In queste ore è stato presentato un esposto alla Guardia di Finanza, da parte di A.Ba.Co. Basilicata per chiedere accertamenti su possibili anomalie nella formazione dei prezzi dei carburanti. Non spetta a noi anticipare giudizi, ma una cosa la possiamo dire c...-->continua
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|31/03/2026 - Lacorazza: Acquedotto lucano, patrimonio di tutti, non di parte
Il capogruppo di Pd: Non servono forzature né calcoli su un patrimonio che dovrebbe unire e non dividere. Necessario un aggiornamento in II CCP e che il Presidente Bardi coinvolga lopposizione di centrosinistra in un confronto realmente condiviso
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|31/03/2026 - Grano duro, nasce la Cun: più trasparenza sui prezzi e valorizzazione qualità
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|30/03/2026 - La ''Banca del Tempo'' per lOrdine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro
LOrdine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro ha partecipato al 63° Congresso Nazionale UNGDCEC organizzato dallUnione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che si è svolto a Napoli, presso la Mostra dOltremare il 26 e il 27...-->continua
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|30/03/2026 - Bardi sul centenario di Rocco Petrone
Domani celebriamo un figlio illustre della nostra terra che, con determinazione e competenza, ha guidato lumanità verso lignoto, rendendo possibile limpossibile. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rende omaggio a Rocco Petrone nel gi...-->continua
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|30/03/2026 - Servizi residenziali per pazienti pschiatrici, nota dell'Asp
AL VIA IL NUOVO SERVIZIO RESIDENZIALE PER PAZIENTI PSICHIATRICI
Dallaccoglienza alla presa in carico, per favorire il recupero dellautonomia personale
A partire da mercoledì primo aprile, sarà avviato il nuovo servizio residenziale di assistenza soci...-->continua
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