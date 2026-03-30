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Bardi sul centenario di Rocco Petrone

30/03/2026

Domani celebriamo un figlio illustre della nostra terra che, con determinazione e competenza, ha guidato lumanità verso lignoto, rendendo possibile limpossibile. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rende omaggio a Rocco Petrone nel giorno del centenario della sua nascita. Originario di Sasso di Castalda, Petrone è stato il direttore del lancio della missione Apollo 11 nel 1969, luomo che scandì il countdown che portò i primi esseri umani sulla Luna. Le celebrazioni per il centenario di Petrone assumono un respiro internazionale: il Presidente ricorda che domani la figura di Petrone sarà onorata a Washington, nella sede dellAmbasciata dItalia, in un evento alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del nuovo Direttore della Nasa, Jared Isaacman, dellAmbasciatore italiano negli Usa, Marco Peronaci, e del Presidente dellAgenzia Spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente. Questo legame transatlantico  aggiunge Bardi  testimonia quanto il contributo di Petrone sia stato fondamentale per il progresso dellumanità intera. Allo stesso tempo, il territorio lucano onorerà il suo uomo della Luna con una serie di appuntamenti di rilievo: domani lUniversità degli Studi della Basilicata ospiterà un convegno dedicato alla sua eredità scientifica, mentre a Sasso di Castalda si terrà la cerimonia dellannullo filatelico, accompagnata dallemissione di un francobollo commemorativo speciale da parte di Poste Italiane, appartenente alla serie Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano. Il culmine di questo percorso celebrativo  conclude Bardi  si terrà il prossimo 15 giugno a Potenza con un grande evento organizzato dalla Regione Basilicata e dal Cluster Aerospazio (TeRN): in quelloccasione si parlerà dellevoluzione del settore, dalla missione Apollo alle sfide odierne della Space Economy.



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