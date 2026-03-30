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La voce della Politica
|Bardi sul centenario di Rocco Petrone
30/03/2026
|Domani celebriamo un figlio illustre della nostra terra che, con determinazione e competenza, ha guidato lumanità verso lignoto, rendendo possibile limpossibile. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rende omaggio a Rocco Petrone nel giorno del centenario della sua nascita. Originario di Sasso di Castalda, Petrone è stato il direttore del lancio della missione Apollo 11 nel 1969, luomo che scandì il countdown che portò i primi esseri umani sulla Luna. Le celebrazioni per il centenario di Petrone assumono un respiro internazionale: il Presidente ricorda che domani la figura di Petrone sarà onorata a Washington, nella sede dellAmbasciata dItalia, in un evento alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del nuovo Direttore della Nasa, Jared Isaacman, dellAmbasciatore italiano negli Usa, Marco Peronaci, e del Presidente dellAgenzia Spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente. Questo legame transatlantico aggiunge Bardi testimonia quanto il contributo di Petrone sia stato fondamentale per il progresso dellumanità intera. Allo stesso tempo, il territorio lucano onorerà il suo uomo della Luna con una serie di appuntamenti di rilievo: domani lUniversità degli Studi della Basilicata ospiterà un convegno dedicato alla sua eredità scientifica, mentre a Sasso di Castalda si terrà la cerimonia dellannullo filatelico, accompagnata dallemissione di un francobollo commemorativo speciale da parte di Poste Italiane, appartenente alla serie Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano. Il culmine di questo percorso celebrativo conclude Bardi si terrà il prossimo 15 giugno a Potenza con un grande evento organizzato dalla Regione Basilicata e dal Cluster Aerospazio (TeRN): in quelloccasione si parlerà dellevoluzione del settore, dalla missione Apollo alle sfide odierne della Space Economy.
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|30/03/2026 - Bardi sul centenario di Rocco Petrone
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