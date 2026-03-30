-->
|
La voce della Politica
|Servizi residenziali per pazienti pschiatrici, nota dell'Asp
30/03/2026
|AL VIA IL NUOVO SERVIZIO RESIDENZIALE PER PAZIENTI PSICHIATRICI
Dallaccoglienza alla presa in carico, per favorire il recupero dellautonomia personale
A partire da mercoledì primo aprile, sarà avviato il nuovo servizio residenziale di assistenza sociosanitaria per persone non autosufficienti (tipologia RP3.1). Ad annunciarlo, Regione Basilicata e Azienda Sanitaria di Potenza. Il servizio, in un contesto strutturato e protetto, sarà dedicato allaccoglienza e alla presa in carico di pazienti con disturbi psichiatrici che necessitano di interventi terapeutico-riabilitativi a medio termine. Ad essere interessati saranno i pazienti in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale a cui verranno assicurati approcci mirati sulla persona, sulla continuità assistenziale e sulla collaborazione tra famiglie e servizi territoriali. Lattivazione avviene a seguito di esito di gara regionale per la gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi per utenti psichiatrici presso le Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle Aziende sanitarie della Regione Basilicata. Lobiettivo è quello di favorire il recupero dellautonomia personale e sociale dellutente psichiatrico mediante lattivazione di progetti individualizzati, compilati su evidenze cliniche e possibilità di riabilitazione psicosociale. Nelle strutture sarà presente unequipe multidisciplinare con psichiatri, psicologi, infermieri, educatori professionali e operatori sociosanitari. Verranno attivati percorsi terapeutici con attività cliniche, riabilitative ed occupazionali per garantire non solo il miglioramento della qualità della vita, ma anche il reinserimento sociale. Il nuovo contratto garantisce inoltre la presenza in ogni struttura di maggiori professionalità sanitarie esperte con un incremento, così come concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, del 10% delle ore complessivamente prima contrattualizzate assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali in sede di piano di riassorbimento del personale. Per il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis, lattivazione del servizio rappresenta un passo importante per il potenziamento dellofferta territoriale in ambito psichiatrico. Lobiettivo è quello di garantire percorsi di cura individuali che siano rispettosi della dignità della persona e orientati al recupero delle competenze di ognuno.
|
archivio
|La Voce della Politica
|30/03/2026 - Bardi sul centenario di Rocco Petrone
Domani celebriamo un figlio illustre della nostra terra che, con determinazione e competenza, ha guidato lumanità verso lignoto, rendendo possibile limpossibile. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rende omaggio a Rocco Petrone nel giorno del centen...-->continua
|
|
|30/03/2026 - Servizi residenziali per pazienti pschiatrici, nota dell'Asp
AL VIA IL NUOVO SERVIZIO RESIDENZIALE PER PAZIENTI PSICHIATRICI
Dallaccoglienza alla presa in carico, per favorire il recupero dellautonomia personale
A partire da mercoledì primo aprile, sarà avviato il nuovo servizio residenziale di assistenza soci...-->continua
|
|
|30/03/2026 - FdI. Viabilità a Potenza, Galella ''Via Vaccaro in condizioni critiche''
Il consigliere di FdI sollecita lintervento dellamministrazione comunale. Non è più rinviabile un intervento strutturale. Lauspicio è che si proceda alla predisposizione di un piano di ripristino, a partire proprio dalle situazioni più urgenti
...-->continua
|
|
|30/03/2026 - M5S. SS18 a Maratea: ancora una chiusura di emergenza, ancora nessuna risposta dalla Regione
Nella mattinata di venerdì 27 marzo 2026, ANAS ha disposto la chiusura precauzionale del tratto della SS18 Tirrena Inferiore a Castrocucco di Maratea, tra il km 241,400 e il km 241,800, per verificare un segnale anomalo proveniente dal fessurimetro che monitor...-->continua
|
|
|30/03/2026 - Nardella (Lega). Trasporto pubblico: altri 11 bus elettrici, eredità della giunta Guarente
POTENZA Si arricchisce la flotta del trasporto pubblico locale con larrivo di ulteriori 11 nuovi autobus elettrici, un passo fondamentale verso una mobilità più sostenibile e moderna. Tuttavia, dietro il taglio del nastro e i sorrisi di circostanza dellatt...-->continua
|
|
|30/03/2026 - Melfi, vertenza Polimedica: ''Il 31 marzo sia il giorno della chiarezza''
Dipendenti e medici, insieme a Sindaco e Sindacato, chiederanno davanti al prefetto il rispetto di quanto concordato il 3 marzo e denunciano come grave la successiva iniziativa unilaterale dellASP.
In vista dellincontro convocato in Prefettura per i...-->continua
|
|
|30/03/2026 - Matera 2026, Presidente Provincia Matera Mancini: ''Coinvolgere i sindaci, vera ricchezza del territorio''
Matera 2026 si conferma come una delle sfide culturali più significative degli ultimi anni per la Basilicata rappresentando un appuntamento che non solo rinnova leredità del 2019, ma rilancia con forza la capacità della nostra terra di agire come laboratorio...-->continua
|
|