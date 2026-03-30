-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Servizi residenziali per pazienti pschiatrici, nota dell'Asp

30/03/2026

AL VIA IL NUOVO SERVIZIO RESIDENZIALE PER PAZIENTI PSICHIATRICI
Dallaccoglienza alla presa in carico, per favorire il recupero dellautonomia personale
A partire da mercoledì primo aprile, sarà avviato il nuovo servizio residenziale di assistenza sociosanitaria per persone non autosufficienti (tipologia RP3.1). Ad annunciarlo, Regione Basilicata e Azienda Sanitaria di Potenza. Il servizio, in un contesto strutturato e protetto, sarà dedicato allaccoglienza e alla presa in carico di pazienti con disturbi psichiatrici che necessitano di interventi terapeutico-riabilitativi a medio termine. Ad essere interessati saranno i pazienti in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale a cui verranno assicurati approcci mirati sulla persona, sulla continuità assistenziale e sulla collaborazione tra famiglie e servizi territoriali. Lattivazione avviene a seguito di esito di gara regionale per la gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi per utenti psichiatrici presso le Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle Aziende sanitarie della Regione Basilicata. Lobiettivo è quello di favorire il recupero dellautonomia personale e sociale dellutente psichiatrico mediante lattivazione di progetti individualizzati, compilati su evidenze cliniche e possibilità di riabilitazione psicosociale. Nelle strutture sarà presente unequipe multidisciplinare con psichiatri, psicologi, infermieri, educatori professionali e operatori sociosanitari. Verranno attivati percorsi terapeutici con attività cliniche, riabilitative ed occupazionali per garantire non solo il miglioramento della qualità della vita, ma anche il reinserimento sociale. Il nuovo contratto garantisce inoltre la presenza in ogni struttura di maggiori professionalità sanitarie esperte con un incremento, così come concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, del 10% delle ore complessivamente prima contrattualizzate assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali in sede di piano di riassorbimento del personale. Per il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis, lattivazione del servizio rappresenta un passo importante per il potenziamento dellofferta territoriale in ambito psichiatrico. Lobiettivo è quello di garantire percorsi di cura individuali che siano rispettosi della dignità della persona e orientati al recupero delle competenze di ognuno.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
30/03/2026 - Bardi sul centenario di Rocco Petrone

Domani celebriamo un figlio illustre della nostra terra che, con determinazione e competenza, ha guidato lumanità verso lignoto, rendendo possibile limpossibile. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rende omaggio a Rocco Petrone nel giorno del centen...-->continua
30/03/2026 - Servizi residenziali per pazienti pschiatrici, nota dell'Asp

AL VIA IL NUOVO SERVIZIO RESIDENZIALE PER PAZIENTI PSICHIATRICI
Dallaccoglienza alla presa in carico, per favorire il recupero dellautonomia personale
A partire da mercoledì primo aprile, sarà avviato il nuovo servizio residenziale di assistenza soci...-->continua
30/03/2026 - FdI. Viabilità a Potenza, Galella ''Via Vaccaro in condizioni critiche''

Il consigliere di FdI sollecita lintervento dellamministrazione comunale. Non è più rinviabile un intervento strutturale. Lauspicio è che si proceda alla predisposizione di un piano di ripristino, a partire proprio dalle situazioni più urgenti

...-->continua
30/03/2026 - M5S. SS18 a Maratea: ancora una chiusura di emergenza, ancora nessuna risposta dalla Regione

Nella mattinata di venerdì 27 marzo 2026, ANAS ha disposto la chiusura precauzionale del tratto della SS18 Tirrena Inferiore a Castrocucco di Maratea, tra il km 241,400 e il km 241,800, per verificare un segnale anomalo proveniente dal fessurimetro che monitor...-->continua
30/03/2026 - Nardella (Lega). Trasporto pubblico: altri 11 bus elettrici, eredità della giunta Guarente

POTENZA  Si arricchisce la flotta del trasporto pubblico locale con larrivo di ulteriori 11 nuovi autobus elettrici, un passo fondamentale verso una mobilità più sostenibile e moderna. Tuttavia, dietro il taglio del nastro e i sorrisi di circostanza dellatt...-->continua
30/03/2026 - Melfi, vertenza Polimedica: ''Il 31 marzo sia il giorno della chiarezza''

Dipendenti e medici, insieme a Sindaco e Sindacato, chiederanno davanti al prefetto il rispetto di quanto concordato il 3 marzo e denunciano come grave la successiva iniziativa unilaterale dellASP.

In vista dellincontro convocato in Prefettura per i...-->continua
30/03/2026 - Matera 2026, Presidente Provincia Matera Mancini: ''Coinvolgere i sindaci, vera ricchezza del territorio''

Matera 2026 si conferma come una delle sfide culturali più significative degli ultimi anni per la Basilicata rappresentando un appuntamento che non solo rinnova leredità del 2019, ma rilancia con forza la capacità della nostra terra di agire come laboratorio...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo