Nella mattinata di venerdì 27 marzo 2026, ANAS ha disposto la chiusura precauzionale del tratto della SS18 Tirrena Inferiore a Castrocucco di Maratea, tra il km 241,400 e il km 241,800, per verificare un segnale anomalo proveniente dal fessurimetro che monitora il versante in frana. Le prime verifiche non hanno consentito di escludere un reale movimento del terreno, rendendo necessario l'intervento dei rocciatori nella giornata di sabato. La circolazione è rimasta interrotta senza una tempistica certa di riapertura.



A pagare il prezzo più alto, ancora una volta, è la comunità di Maratea. La chiusura è arrivata nella settimana che porta alla Pasqua, momento di particolare affluenza turistica per la bella Maratea, ma che rischia di essere compromesso. Uno scenario che si ripete con cadenza quasi rituale da quando, nel novembre del 2022, la frana a Castrocucco ha interrotto il normale transito sulla statale tirrenica.



Quello che non è più tollerabile è la risposta politica e istituzionale della Regione Basilicata o meglio la sua assenza. Il Comitato civico Mo Basta, che da anni segue con competenza e rigore questa vicenda, ha richiesto un'audizione in terza commissione sostenuta da M5s e Pd, tuttavia l'assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, non si è reso ancora disponibile. Il Comitato vuole sapere quando il bypass sarà effettivamente completato, quando verrà avviata la progettazione definitiva della galleria  unica soluzione strutturale  e quali risorse siano già garantite per finanziare entrambi gli interventi. Domande legittime, precise, che meritano risposte altrettanto puntuali. Invece, il silenzio.



A metà marzo, ANAS aveva comunicato formalmente che la SS18 sarebbe stata aperta sino al mese di maggio 2026 e che il bypass provvisorio sarebbe stato completato entro giugno. La chiusura del 27 marzo ha dimostrato quanto quelle garanzie fossero fragili in assenza di un monitoraggio continuativo e di risorse certe. La stessa ANAS ha segnalato la necessità di trovare fondi aggiuntivi per prolungare il periodo di sorveglianza del versante. La Regione, che dovrebbe farsi parte attiva in questo coordinamento, brilla solo per assenza.



Vale la pena ricordare che la norma parlamentare che ha consentito di tenere aperta la SS18 fino ad oggi è il risultato dell'impegno diretto del deputato Arnaldo Lomuti con il collega Amendola: senza quell'intervento legislativo, la situazione sarebbe già oggi drammaticamente peggiore. Il governo regionale non ha fatto un passo equivalente. Ha affidato la comunicazione a caschetti da cantiere e conferenze stampa, senza garantire né continuità né trasparenza alla comunità marateota.



Come consigliere regionali M5S chiediamo che l'assessore Pepe si presenti immediatamente in commissione per rispondere alle domande del Comitato, delle cittadine e dei cittadini di Maratea. Chiediamo che venga comunicato pubblicamente e con precisione il cronoprogramma aggiornato dei lavori, con date vincolanti e non promesse. E chiediamo che si acceleri senza ulteriori rinvii l'avvio della conferenza dei servizi per la variante definitiva in galleria, già finanziata con 60,4 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture: un'opera attesa da anni, che non può restare ostaggio di inerzia amministrativa.



Maratea non può continuare a subire gli effetti collaterali di una annosa sciatteria politica che, anziché potenziare e valorizzare al massimo quanto naturalmente ha, svaluta e abbandona le risorse naturali di questa terra.



Maratea rappresenta una risorsa per la Basilicata tutta. Maratea è il nostro bene comune e fatichiamo davvero a comprendere cotanta miopia politica da parte del centrodestra. Comè possibile non investire risorse sulla perla del Tirreno? Comè possibile stressare ulteriormente operatrici e operatori turistici che, quotidianamente, si prodigano per rendere accogliente e ospitale la costa tirrenica lucana?





Dicevano Prima la Basilicata, ma, terminata la campagna elettorale, devono aver dimenticato sia il prima che la Basilicata.



Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali  Movimento 5 Stelle Basilicata)