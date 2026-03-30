Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione e orgoglio per il risultato conseguito da Domenico Acerenza, salito sul terzo gradino del podio nelle acque cristalline del Mar Rosso (Soma Bay) dove si è svolta la prima tappa di Coppa del mondo.

In una gara internazionale di altissimo livello tecnico, dominata dallolimpionico Florian Wellbrock, il nuotatore lucano ha saputo regolare il gruppo degli inseguitori, confermandosi tra i giganti assoluti del nuoto di fondo mondiale.

Il podio ottenuto da Domenico Acerenza rappresenta una vera e propria vittoria della volontà e della resilienza, ha detto il Presidente Bardi. Vederlo nuovamente protagonista ai vertici del nuoto, dopo il difficile anno trascorso a causa dellinfortunio e della successiva operazione alla spalla nel 2025, è motivo di vanto per tutta la nostra regione. Domenico ha dimostrato, ancora una volta, di possedere il carattere e la tempra dei grandi campioni.

Il trentunenne di Sasso di Castalda, già campione europeo e protagonista ai Giochi di Parigi, ha definito questa prestazione come la sua vera rinascita. Un ritorno alle competizioni che premia i sacrifici fatti durante il lungo periodo di riabilitazione e che proietta latleta lucano verso nuovi, prestigiosi traguardi.

A nome di tutti i lucani, voglio ringraziare Domenico per come continua a onorare il nome della Basilicata nel mondo, ha concluso Bardi.