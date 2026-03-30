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La voce della Politica
|Bardi: orgogliosi del podio di Domenico Acerenza
30/03/2026
|Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione e orgoglio per il risultato conseguito da Domenico Acerenza, salito sul terzo gradino del podio nelle acque cristalline del Mar Rosso (Soma Bay) dove si è svolta la prima tappa di Coppa del mondo.
In una gara internazionale di altissimo livello tecnico, dominata dallolimpionico Florian Wellbrock, il nuotatore lucano ha saputo regolare il gruppo degli inseguitori, confermandosi tra i giganti assoluti del nuoto di fondo mondiale.
Il podio ottenuto da Domenico Acerenza rappresenta una vera e propria vittoria della volontà e della resilienza, ha detto il Presidente Bardi. Vederlo nuovamente protagonista ai vertici del nuoto, dopo il difficile anno trascorso a causa dellinfortunio e della successiva operazione alla spalla nel 2025, è motivo di vanto per tutta la nostra regione. Domenico ha dimostrato, ancora una volta, di possedere il carattere e la tempra dei grandi campioni.
Il trentunenne di Sasso di Castalda, già campione europeo e protagonista ai Giochi di Parigi, ha definito questa prestazione come la sua vera rinascita. Un ritorno alle competizioni che premia i sacrifici fatti durante il lungo periodo di riabilitazione e che proietta latleta lucano verso nuovi, prestigiosi traguardi.
A nome di tutti i lucani, voglio ringraziare Domenico per come continua a onorare il nome della Basilicata nel mondo, ha concluso Bardi.
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archivio
|La Voce della Politica
|30/03/2026 - L'Assemblea delle Pro Loco Epli lucane approva il bilancio della Rete Ente Pro Loco Basilicata
Si è svolta a Calvello sabato scorso l'assemblea regionale delle Pro Loco Epli lucane associate alla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps nella suggestiva sala conferenze del Convento Santa Maria de Plano grazie all'ospitalità del Comune di Calvello. L'assemblea all'unanimità h...-->continua
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|30/03/2026 - Bardi: orgogliosi del podio di Domenico Acerenza
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione e orgoglio per il risultato conseguito da Domenico Acerenza, salito sul terzo gradino del podio nelle acque cristalline del Mar Rosso (Soma Bay) dove si è svolta la prima tappa di Coppa del mondo.
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|29/03/2026 - Latronico: solidarietà e attenzione per ciò che è avvenuto in Terra Santa
«Esprimo vicinanza e solidarietà al Patriarca di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al nostro corregionale Padre Francesco Ielpo, Delegato del Custode di Terra Santa, per il grave impedimento subito durante lo svolgimento delle loro funzioni ...-->continua
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|29/03/2026 - Inaugurato a SantArcangelo il Club Alcologico Territoriale
«Linaugurazione del Club Alcologico Territoriale (CAT) di SantArcangelo rappresenta un presidio fondamentale di ascolto e ricostruzione sociale. Come Regione Basilicata, siamo in prima linea per dare risposte concrete a un fenomeno, quello delle dipendenze, ...-->continua
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|28/03/2026 - Basilicata. Servizi sostitutivi, costi tuttaltro che invariati
La Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata comunica che le recenti interpretazioni a mezzo stampa circa presunti costi invariati a fronte della sospensione del trasporto ferroviario non trovano riscontro nei dati contrattuali e contabili.
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|28/03/2026 - PFAS e salute dei Vigili del Fuoco: USB ringrazia il PD per linterrogazione parlamentare
USB Vigili del Fuoco esprime il proprio apprezzamento e ringraziamento al Partito Democratico e in particolare allOn. Marco Simiani per la presentazione dellinterrogazione a risposta in Commissione n. 5-05193.
USB valuta positivamente lattenzione i...-->continua
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|28/03/2026 - Chiorazzo (BCC): ''Le risorse del Non Oil non si distraggono per coprire i debiti di bilancio''
"Dopo lennesimo annuncio del governo regionale sui progetti di sviluppo non oil, resta forte limpressione di una gestione confusa e priva di risultati concreti. Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.
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