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La voce della Politica
|Inaugurato a SantArcangelo il Club Alcologico Territoriale
29/03/2026
|«Linaugurazione del Club Alcologico Territoriale (CAT) di SantArcangelo rappresenta un presidio fondamentale di ascolto e ricostruzione sociale. Come Regione Basilicata, siamo in prima linea per dare risposte concrete a un fenomeno, quello delle dipendenze, che i numeri ci dicono essere in costante crescita». Con queste parole lassessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha voluto far sentire la sua vicinanza in occasione del convegno Nuove sfide nelle dipendenze: sinergie territoriali e approcci integrati, tenutosi ieri nella Sala Auditorium Polifunzionale di SantArcangelo.
Nel suo messaggio lassessore ha acceso i riflettori su un quadro epidemiologico che richiede massima allerta. I dati relativi agli utenti dei SerD con dipendenza da alcol in Basilicata mostrano un trend in netto aumento negli ultimi tre anni: dai 490 utenti registrati nel 2023 si è passati ai 523 del 2024, fino a raggiungere i 606 utenti nel 2025. «È un segnale chiaro ha sottolineato Latronico che ci richiama a una responsabilità condivisa. In questo scenario, i CAT non sono solo strutture assistenziali, ma luoghi dove la persona non viene mai lasciata sola».
Lassessore ha ribadito limpegno della Giunta regionale nel potenziare i servizi attraverso strumenti normativi e finanziari certi, citando la piena attuazione del Piano Regionale sulle Dipendenze 2025-2027 e il potenziamento dei SerD. A queste azioni si affianca lutilizzo strategico del nuovo Fondo Nazionale per le dipendenze patologiche, che consente di sostenere percorsi terapeutici, di prevenzione e di inclusione in modo ancora più strutturato.
In chiusura, Latronico ha espresso un profondo ringraziamento agli attori locali e scientifici: «La sinergia tra le aziende sanitarie, le istituzioni locali a partire dal Sindaco di SantArcangelo, Salvatore La Grotta e le realtà del volontariato come lACAT del Potentino guidata da Bonifacio Pistocchi, è lelemento decisivo per vincere questa sfida». Un plauso particolare è stato rivolto ai relatori tecnici del convegno: il Dott. Pietro Fundone (Direttore DSM Asp Basilicata), il Dott. Alberto Dattola (Direttore UOSD SerD Lagonegro), il Dott. Carlo Stipo (Direttore UOSD SerD Villa dAgri) e lassessore comunale Lucia Critone per il coordinamento delliniziativa.
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