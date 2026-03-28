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Chiorazzo (BCC): ''Le risorse del Non Oil non si distraggono per coprire i debiti di bilancio''

28/03/2026

"Dopo lennesimo annuncio del governo regionale sui progetti di sviluppo non oil, resta forte limpressione di una gestione confusa e priva di risultati concreti. Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.
Capisco limbarazzo che continua ad attraversare il governo regionale per il progetto dei droni Total che, a distanza di sei anni, è ancora fermo e non decolla. È lemblema di una stagione fatta più di annunci che di realizzazioni, mentre il territorio continua ad attendere investimenti, che portino sviluppo duraturo e occupazione.
Ancora più grave - prosegue Chiorazzo - è il fatto che il governo regionale continui a ignorare quanto previsto dagli accordi vigenti. Da giorni abbiamo formalmente chiesto al Presidente Bardi la convocazione del Tavolo di Concertazione, lunico organismo deputato a definire i Piani di Sviluppo e a programmare lutilizzo delle risorse derivanti dalle compensazioni ambientali per i progetti non oil. Non convocarlo significa aggirare le regole e svuotare di senso gli strumenti di partecipazione e programmazione condivisa.
Preoccupa inoltre il celato tentativo, del tutto inopportuno, di mettere le mani sulle risorse residue che le compagnie petrolifere devono ancora versare a completamento del primo quinquennio, : 25 milioni di euro da Total e 40 milioni da Eni-Shell. Si parla di destinarle ad altri progetti senza che vi sia stata alcuna rendicontazione pubblica su quelli già definiti dal Tavolo di Concertazione. È un maldestro tentativo di sottrarsi alla responsabilità sociale che il governo regionale e le compagnie petrolifere hanno nei confronti del territorio e dei lucani.
Continueremo a vigilare - prosegue Chiorazzo - e a denunciare ogni tentativo di distrarre risorse che devono essere destinate allo sviluppo e alloccupazione, e non a coprire, con progetti di facciata come già accaduto con Basilicata On Health, i debiti sulla sanità, per i quali è necessario fare immediata chiarezza sulla reale entità del disavanzo.
Serve - conclude il Vice Presidente - il rispetto degli accordi, trasparenza nellutilizzo delle risorse e una vera strategia di sviluppo per la Basilicata. Il resto sono solo annunci che i lucani non vogliono più ascoltare. I lucani meritano rispetto.



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