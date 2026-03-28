-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo (BCC): ''Le risorse del Non Oil non si distraggono per coprire i debiti di bilancio''
28/03/2026
|"Dopo lennesimo annuncio del governo regionale sui progetti di sviluppo non oil, resta forte limpressione di una gestione confusa e priva di risultati concreti. Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.
Capisco limbarazzo che continua ad attraversare il governo regionale per il progetto dei droni Total che, a distanza di sei anni, è ancora fermo e non decolla. È lemblema di una stagione fatta più di annunci che di realizzazioni, mentre il territorio continua ad attendere investimenti, che portino sviluppo duraturo e occupazione.
Ancora più grave - prosegue Chiorazzo - è il fatto che il governo regionale continui a ignorare quanto previsto dagli accordi vigenti. Da giorni abbiamo formalmente chiesto al Presidente Bardi la convocazione del Tavolo di Concertazione, lunico organismo deputato a definire i Piani di Sviluppo e a programmare lutilizzo delle risorse derivanti dalle compensazioni ambientali per i progetti non oil. Non convocarlo significa aggirare le regole e svuotare di senso gli strumenti di partecipazione e programmazione condivisa.
Preoccupa inoltre il celato tentativo, del tutto inopportuno, di mettere le mani sulle risorse residue che le compagnie petrolifere devono ancora versare a completamento del primo quinquennio, : 25 milioni di euro da Total e 40 milioni da Eni-Shell. Si parla di destinarle ad altri progetti senza che vi sia stata alcuna rendicontazione pubblica su quelli già definiti dal Tavolo di Concertazione. È un maldestro tentativo di sottrarsi alla responsabilità sociale che il governo regionale e le compagnie petrolifere hanno nei confronti del territorio e dei lucani.
Continueremo a vigilare - prosegue Chiorazzo - e a denunciare ogni tentativo di distrarre risorse che devono essere destinate allo sviluppo e alloccupazione, e non a coprire, con progetti di facciata come già accaduto con Basilicata On Health, i debiti sulla sanità, per i quali è necessario fare immediata chiarezza sulla reale entità del disavanzo.
Serve - conclude il Vice Presidente - il rispetto degli accordi, trasparenza nellutilizzo delle risorse e una vera strategia di sviluppo per la Basilicata. Il resto sono solo annunci che i lucani non vogliono più ascoltare. I lucani meritano rispetto.
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/03/2026 - PFAS e salute dei Vigili del Fuoco: USB ringrazia il PD per linterrogazione parlamentare
USB Vigili del Fuoco esprime il proprio apprezzamento e ringraziamento al Partito Democratico e in particolare allOn. Marco Simiani per la presentazione dellinterrogazione a risposta in Commissione n. 5-05193.
USB valuta positivamente lattenzione istituzionale di...-->continua
|
|
|28/03/2026 - Chiorazzo (BCC): ''Le risorse del Non Oil non si distraggono per coprire i debiti di bilancio''
"Dopo lennesimo annuncio del governo regionale sui progetti di sviluppo non oil, resta forte limpressione di una gestione confusa e priva di risultati concreti. Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.
...-->continua
|
|
|28/03/2026 - Sindacati su cambio appalto nelle case alloggio psichiatriche
Un accordo estremamente complesso e reso ancor più complicato dallassenza di una delle ditte uscenti (Auxilium) e della committente (ASP), presente solo nelle primissime fasi di un confronto protrattosi sino a tarda serata quello sottoscritto, per senso di re...-->continua
|
|
|28/03/2026 - Coop Auxilium: ''Casa Vallina, riduzione assistenza e taglio posti di lavoro''
Riduzione delle ore di assistenza alle persone fragili e taglio del personale. In unanota la cooperativa Auxilium scrive ''cosa sta provocando la controversa gara regionale per laffidamento dei servizi residenziali psichiatrici''.
Di seguito la nota.
-->continua
|
|
|28/03/2026 - Confcommercio, dopo Crans-Montana riflettori accesi: Non abbassare la guardia
La tragedia di Crans-Montana ha riacceso con forza il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, imponendo anche in Basilicata un innalzamento del livello di attenzione. Controlli più stringenti, verifiche capillari e una rinno...-->continua
|
|
|28/03/2026 - ''Mensa e trasporto scolastico,dal 2021 la Regione ha abbandonato Comuni e studenti''
Dal 2021 la Regione Basilicata parrebbe non erogare più contributi ai Comuni per i servizi di mensa e trasporto scolastico. Cinque anni di vuoto, cinque anni di silenzio istituzionale su due servizi essenziali, senza i quali il diritto allo studio rischia di r...-->continua
|
|
|28/03/2026 - Casa Vallina: in una lettera aperta trasferimento contestato dai familiari
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di alcuni amministratori di sostegno e familiari di pazienti ospiti della struttura riabilitativa Casa Vallina di Teana, preoccupati per un imminente trasferimento disposto verso una struttura che, secondo quanto segnalato...-->continua
|
|