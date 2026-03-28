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La voce della Politica
|Sindacati su cambio appalto nelle case alloggio psichiatriche
28/03/2026
|Un accordo estremamente complesso e reso ancor più complicato dallassenza di una delle ditte uscenti (Auxilium) e della committente (ASP), presente solo nelle primissime fasi di un confronto protrattosi sino a tarda serata quello sottoscritto, per senso di responsabilità nei confronti di lavoratori e pazienti psichiatrici, nella giornata di ieri presso lIspettorato del lavoro per il cambio di appalto sulle case alloggio psichiatriche. Ben avrebbe fatto lAzienda Sanitaria di Potenza, che ha ribadito in maniera chiara che il servizio sarebbe dovuto partire il 1 aprile senza alcuna possibilità di alcuna proroga tecnica, seppur breve, come da noi richiesto, a stare sul tavolo in Ispettorato che in quanto committente era lunica ad avere un quadro chiaro del servizio da rendere in base allofferta tecnica delle aziende subentranti. La complessità del passaggio che riguarda ben 12 strutture dislocate in tutta la provincia, era connaturata già negli atti di gara e nella scelta di trasformare le case alloggio psichiatriche della provincia di Potenza da socio riabilitative a socio assistenziali, con la naturale conseguenza di sostanziali modiche nellassetto organizzativo e conseguenze devastanti sul mantenimento dei livelli occupazionali, nonostante un incremento di circa il 10% delle ore, rispetto a quelle contrattualizzate, strappato nel corso dellincontro. La garanzia di tutti i livelli occupazionali, dopo un estenuante confronto con le cooperative subentranti non può farci tirare alcun sospiro di sollievo in quanto, per alcune figure professionali, la riduzione del monte ore è drastica, con immaginabili conseguenze sulle retribuzioni di questi lavoratori dal prossimo mese di aprile. Nè è stato possible discutere del futuro prossimo di quel personale non qualificato che non potrà rientrare immediatamente nel servizio sino ad una sua riqualificazione e che dovrà essere riassorbito, secondo gli accordi presi, in una fase successiva. Incerto anche il destino dei coordinatori, che, in quanto figure fiduciarie dellazienda uscente, non sono state assorbite nel passaggio e sul quale non si è potuta intavolare alcuna discussione con lAzienda di cui sono attualmente dipendenti, complice la colpevole assenza al tavolo della cooperativa uscente. A pagare le spese di tutto ciò sono i lavoratori nel loro complesso. E gli utenti. Le modifiche sugli operatori e sullorganizzazione del servizio quale impatto avranno su una utenza cosi fragile quale è quella dei pazienti psichiatrici? Riteniamo quanto mai necessario riportare allattenzione delle politiche regionali il tema della salute mentale. In una fase di progressivo impoverimento della sanità, la salute mentale sconta più di altri servizi la sua intrinseca fragilità. E quanto mai evidente che la legge 180, la cosiddetta Basaglia, non è mai del tutto stata applicata perché per curare le persone sul territorio cè bisogno di servizi, persone e risorse. Con grande senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori e degli stessi pazienti che alloggiano in queste strutture, esaminata anche limpossibilità di attivare altri tavoli nellimmediato in prefettura, considerato che il 1 aprile è prevista la partenza del servizio, abbiamo, deciso di sottoscrivere laccordo al fine di governare un processo di cambio appalto oltremodo confuso e complicato che possa almeno in parte, e alle condizioni date, difendere i diritti di tutti i lavoratori interessati. Noi continueremo a fare la nostra parte per tutelare i lavoratori non riassorbili nellimmediato e quanti si sono visti dimezzare, in alcuni casi, le ore lavorative. In queste ore, come concordato nel verbale di accordo, continusano le interlocuzioni con le aziende subentranti per definire le condizioni concrete rispetto allavvio dellappalto in attesa del prossimo incontro presso lIspettorato del Lavoro previsto entro 30 giorni per verificare gli impegni assunti e nello specific Il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di riassorbimento del personale, la riarmonizzazione delle figure professionali allinterno della RTI, il riproporzionamento delle ore nella stessi percentuale per gli operatori del medesimo profilo al fine di evitare esuberi. LAzienda sanitaria di Potenza e la Regione Basilicata facciano ora la loro parte, attivandosi con immediatezza per la tutela di tutta la platea lavorativa e dei pazienti interessati.
FP CGIL
CISL FP
FISASCAT CISL
UIL FPL
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archivio
|La Voce della Politica
|28/03/2026 - PFAS e salute dei Vigili del Fuoco: USB ringrazia il PD per linterrogazione parlamentare
USB Vigili del Fuoco esprime il proprio apprezzamento e ringraziamento al Partito Democratico e in particolare allOn. Marco Simiani per la presentazione dellinterrogazione a risposta in Commissione n. 5-05193.
USB valuta positivamente lattenzione istituzionale di...-->continua
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|28/03/2026 - Chiorazzo (BCC): ''Le risorse del Non Oil non si distraggono per coprire i debiti di bilancio''
"Dopo lennesimo annuncio del governo regionale sui progetti di sviluppo non oil, resta forte limpressione di una gestione confusa e priva di risultati concreti. Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.
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|28/03/2026 - Sindacati su cambio appalto nelle case alloggio psichiatriche
Un accordo estremamente complesso e reso ancor più complicato dallassenza di una delle ditte uscenti (Auxilium) e della committente (ASP), presente solo nelle primissime fasi di un confronto protrattosi sino a tarda serata quello sottoscritto, per senso di re...-->continua
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|28/03/2026 - Coop Auxilium: ''Casa Vallina, riduzione assistenza e taglio posti di lavoro''
Riduzione delle ore di assistenza alle persone fragili e taglio del personale. In unanota la cooperativa Auxilium scrive ''cosa sta provocando la controversa gara regionale per laffidamento dei servizi residenziali psichiatrici''.
Di seguito la nota.
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|28/03/2026 - Confcommercio, dopo Crans-Montana riflettori accesi: Non abbassare la guardia
La tragedia di Crans-Montana ha riacceso con forza il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, imponendo anche in Basilicata un innalzamento del livello di attenzione. Controlli più stringenti, verifiche capillari e una rinno...-->continua
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|28/03/2026 - ''Mensa e trasporto scolastico,dal 2021 la Regione ha abbandonato Comuni e studenti''
Dal 2021 la Regione Basilicata parrebbe non erogare più contributi ai Comuni per i servizi di mensa e trasporto scolastico. Cinque anni di vuoto, cinque anni di silenzio istituzionale su due servizi essenziali, senza i quali il diritto allo studio rischia di r...-->continua
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|28/03/2026 - Casa Vallina: in una lettera aperta trasferimento contestato dai familiari
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di alcuni amministratori di sostegno e familiari di pazienti ospiti della struttura riabilitativa Casa Vallina di Teana, preoccupati per un imminente trasferimento disposto verso una struttura che, secondo quanto segnalato...-->continua
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