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La voce della Politica
|Coop Auxilium: ''Casa Vallina, riduzione assistenza e taglio posti di lavoro''
28/03/2026
|Riduzione delle ore di assistenza alle persone fragili e taglio del personale. In unanota la cooperativa Auxilium scrive ''cosa sta provocando la controversa gara regionale per laffidamento dei servizi residenziali psichiatrici''.
Di seguito la nota.
La discussa gara dappalto, indetta dallASP per laffidamento delle Residenze psichiatriche terapeutico riabilitative, non smette di stupire (in negativo, ovviamente). Si consente ai nuovi gestori anche di ridurre notevolmente le ore di assistenza, causando il peggioramento della qualità della vita dei malati ospiti delle Residenze psichiatriche e la riduzione del personale addetto e del suo orario di lavoro.
E così, ben 17 operatori su 55 perderanno il posto! I fortunati che resteranno, invece, subiranno un notevole stress psico-fisico ed una rilevante riduzione salariale, dovendo svolgere mansioni non coerenti con il loro profilo professionale e, per di più, con un orario di lavoro fortemente ridotto.
Purtroppo, quel che è stato denunciato da Auxilium, fermamente ed in tutte le sedi istituzionali, si sta verificando. Lo dimostrano anche i risultati del tavolo di concertazione svoltosi il 26 marzo presso lIspettorato territoriale del lavoro di Potenza.
Allesito delle attività, il problema occupazionale è emerso in tutta la sua gravità.
Saranno dimezzati gli educatori professionali e gli assistenti sociali per ogni turno (da 152 ore settimanali a 62 ore). Saranno dimezzati gli operatori socio assistenziali (da 266 ore settimanali a 168 ore settimanali) per le strutture (peraltro prive di autorizzazione) con 10 posti letto. Anche i 15 ospiti di Casa Vallina a Teana subiranno una drastica riduzione delle ore di assistenza.
Si passerà da 336 ore a 231 ore settimanali. E, come se non bastasse, sempre gli ospiti di Casa Vallina saranno trasferiti - come se si trattasse di pacchi postali e non di persone fragili da tutelare il più possibile - da una struttura autorizzata ed accreditata ad unaltra che è lungi dallessere (almeno) autorizzata.
Tali criticità e carenze non hanno consentito ad Auxilium di proseguire le attività del tavolo di concertazione. Ciò nonostante, Auxilium ha consegnato tutta la documentazione relativa ai lavoratori impiegati nel servizio e ha fornito alle Organizzazioni Sindacali quanto necessario per consentire che lattuale personale continuasse, senza soluzione di continuità, a lavorare -agli stessi patti e condizioni- presso le nuove ditte aggiudicatarie.
La realtà delle cose, però, è unaltra ed emerge nel suo drammatico portato: si sta procedendo ad una riorganizzazione del servizio difforme rispetto alle previsioni del bando di gara e che riporta indietro di decenni la qualità dellassistenza ai malati psichiatrici nella Regione Basilicata.
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