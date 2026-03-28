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Confcommercio, dopo Crans-Montana riflettori accesi: Non abbassare la guardia

28/03/2026

La tragedia di Crans-Montana ha riacceso con forza il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, imponendo anche in Basilicata un innalzamento del livello di attenzione. Controlli più stringenti, verifiche capillari e una rinnovata responsabilità condivisa tra istituzioni e operatori: è questo il quadro che emerge dopo la recente direttiva del Ministero dellInterno e le iniziative avviate sul territorio.
In provincia di Potenza, il Prefetto Michele Campanaro ha già disposto unintensificazione delle attività ispettive, con tolleranza zero verso le irregolarità. I controlli effettuati tra febbraio e marzo 2026 hanno evidenziato criticità su capienza, sicurezza antincendio, vie di fuga e autorizzazioni, in particolare nei locali della movida e nei centri storici. Al centro delle verifiche anche luso improprio di bar e ristoranti come sale da ballo senza le necessarie autorizzazioni.
La linea è chiara: prevenzione e sicurezza devono diventare priorità assolute. La circolare del 19 gennaio 2026 del ministro dellInterno Matteo Piantedosi invita infatti le autorità a verificare la piena corrispondenza tra le condizioni autorizzate e quelle effettive di esercizio. Sotto la lente finiscono misure antincendio, gestione dellemergenza, materiali utilizzati, affollamento reale e rispetto delle norme su fiamme libere e fuochi dartificio.
In questo contesto, le associazioni di categoria sono chiamate a svolgere un ruolo cruciale di supporto e accompagnamento. Confcommercio Potenza si è già attivata per sostenere gli imprenditori, consapevole delle difficoltà che molti titolari di esercizi stanno affrontando nelladeguarsi in tempi rapidi a normative complesse e in continua evoluzione.
Non bisogna abbassare la guardia: la sicurezza viene prima di tutto, sottolinea il presidente Angelo Lovallo. Siamo di fronte a un sistema normativo articolato, che richiede competenze tecniche e aggiornamento continuo. Molti imprenditori fanno fatica ad adeguarsi in tempi brevi, ed è per questo che il nostro impegno è massimo: vogliamo accompagnarli nella piena conoscenza delle norme e fungere da collegamento con tecnici e istituzioni, soprattutto sui protocolli di prevenzione incendi.
Proprio per rafforzare la cultura della sicurezza, Confcommercio Potenza ha promosso un ciclo di incontri formativi in collaborazione con Camera di Commercio della Basilicata, FIPE e Federalberghi. Il primo appuntamento è fissato per martedì 31 marzo alle ore 10.30, presso la sala convegni della sede Confcommercio al Centro direzionale Abitare Franco di Potenza.
Gli incontri affronteranno in modo operativo i riferimenti normativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei pubblici esercizi, con particolare attenzione alla prevenzione incendi, alla gestione delle emergenze e alla corretta configurazione delle attività di intrattenimento.
Lobiettivo è duplice: da un lato garantire la tutela di lavoratori e clienti, dallaltro sostenere le imprese in un percorso di adeguamento che non può essere lasciato alla sola dimensione sanzionatoria. La sicurezza, come ribadito anche da FIPE a livello nazionale, è un valore fondante dellattività imprenditoriale e un elemento essenziale di fiducia tra imprese e cittadini.
In Basilicata, dunque, si apre una fase di controlli serrati ma anche di accompagnamento e formazione. Una sfida complessa, che richiede collaborazione tra istituzioni, enti locali e operatori economici, con un obiettivo condiviso: garantire legalità, prevenzione e tutela dellincolumità pubblica.



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