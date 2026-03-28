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La voce della Politica
|Confcommercio, dopo Crans-Montana riflettori accesi: Non abbassare la guardia
28/03/2026
|La tragedia di Crans-Montana ha riacceso con forza il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, imponendo anche in Basilicata un innalzamento del livello di attenzione. Controlli più stringenti, verifiche capillari e una rinnovata responsabilità condivisa tra istituzioni e operatori: è questo il quadro che emerge dopo la recente direttiva del Ministero dellInterno e le iniziative avviate sul territorio.
In provincia di Potenza, il Prefetto Michele Campanaro ha già disposto unintensificazione delle attività ispettive, con tolleranza zero verso le irregolarità. I controlli effettuati tra febbraio e marzo 2026 hanno evidenziato criticità su capienza, sicurezza antincendio, vie di fuga e autorizzazioni, in particolare nei locali della movida e nei centri storici. Al centro delle verifiche anche luso improprio di bar e ristoranti come sale da ballo senza le necessarie autorizzazioni.
La linea è chiara: prevenzione e sicurezza devono diventare priorità assolute. La circolare del 19 gennaio 2026 del ministro dellInterno Matteo Piantedosi invita infatti le autorità a verificare la piena corrispondenza tra le condizioni autorizzate e quelle effettive di esercizio. Sotto la lente finiscono misure antincendio, gestione dellemergenza, materiali utilizzati, affollamento reale e rispetto delle norme su fiamme libere e fuochi dartificio.
In questo contesto, le associazioni di categoria sono chiamate a svolgere un ruolo cruciale di supporto e accompagnamento. Confcommercio Potenza si è già attivata per sostenere gli imprenditori, consapevole delle difficoltà che molti titolari di esercizi stanno affrontando nelladeguarsi in tempi rapidi a normative complesse e in continua evoluzione.
Non bisogna abbassare la guardia: la sicurezza viene prima di tutto, sottolinea il presidente Angelo Lovallo. Siamo di fronte a un sistema normativo articolato, che richiede competenze tecniche e aggiornamento continuo. Molti imprenditori fanno fatica ad adeguarsi in tempi brevi, ed è per questo che il nostro impegno è massimo: vogliamo accompagnarli nella piena conoscenza delle norme e fungere da collegamento con tecnici e istituzioni, soprattutto sui protocolli di prevenzione incendi.
Proprio per rafforzare la cultura della sicurezza, Confcommercio Potenza ha promosso un ciclo di incontri formativi in collaborazione con Camera di Commercio della Basilicata, FIPE e Federalberghi. Il primo appuntamento è fissato per martedì 31 marzo alle ore 10.30, presso la sala convegni della sede Confcommercio al Centro direzionale Abitare Franco di Potenza.
Gli incontri affronteranno in modo operativo i riferimenti normativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei pubblici esercizi, con particolare attenzione alla prevenzione incendi, alla gestione delle emergenze e alla corretta configurazione delle attività di intrattenimento.
Lobiettivo è duplice: da un lato garantire la tutela di lavoratori e clienti, dallaltro sostenere le imprese in un percorso di adeguamento che non può essere lasciato alla sola dimensione sanzionatoria. La sicurezza, come ribadito anche da FIPE a livello nazionale, è un valore fondante dellattività imprenditoriale e un elemento essenziale di fiducia tra imprese e cittadini.
In Basilicata, dunque, si apre una fase di controlli serrati ma anche di accompagnamento e formazione. Una sfida complessa, che richiede collaborazione tra istituzioni, enti locali e operatori economici, con un obiettivo condiviso: garantire legalità, prevenzione e tutela dellincolumità pubblica.
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