Promuovere il vino italiano vuol dire rafforzare identità, imprese e territori. È dentro questa prospettiva che la Basilicata si prepara alla 58ª edizione di Vinitaly.



Lo dichiara lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, che ha partecipato a Roma, nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, alla presentazione della 58ª edizione di Vinitaly, in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile.



Lintervento del Ministro Francesco Lollobrigida  prosegue Cicala  ha delineato una direzione chiara: rafforzare la presenza sui mercati internazionali, sostenere le imprese e valorizzare la qualità del vino italiano allinterno di una visione di sistema sempre più strutturata.



In questo quadro, per lassessore, assume un rilievo strategico anche il ruolo dellICE, che accompagna le imprese nei percorsi di internazionalizzazione e contribuisce a consolidare la presenza del Made in Italy agroalimentare nei mercati esteri.



Vinitaly  aggiunge  è uno spazio in cui istituzioni, imprese e operatori si incontrano e costruiscono relazioni. Per la Basilicata questa dimensione deve tradursi in occasioni concrete di promozione e crescita. Il vino, inoltre, è parte integrante della cucina italiana, recentemente riconosciuta patrimonio UNESCO, e rappresenta uno degli strumenti più efficaci per raccontare il nostro Paese nel mondo.



Lassessore evidenzia come ledizione 2026 rappresenti un passaggio particolarmente rilevante per la Basilicata. Saremo a Verona con la consapevolezza di rappresentare una regione che esprime qualità, identità e legame con i territori. In questa cornice si inserisce anche il riconoscimento del Vulture come Città Italiana del Vino, che rafforza il posizionamento della Basilicata e apre nuove opportunità di valorizzazione.



Il lavoro da portare avanti  conclude Cicala  è quello di tenere insieme qualità, promozione e visione istituzionale, affinché ogni occasione nazionale e internazionale produca risultati concreti per le imprese e per lintero territorio regionale.