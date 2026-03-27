-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

La Basilicata si prepara al Vinitaly 2026

27/03/2026

Promuovere il vino italiano vuol dire rafforzare identità, imprese e territori. È dentro questa prospettiva che la Basilicata si prepara alla 58ª edizione di Vinitaly.

Lo dichiara lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, che ha partecipato a Roma, nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, alla presentazione della 58ª edizione di Vinitaly, in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile.

Lintervento del Ministro Francesco Lollobrigida  prosegue Cicala  ha delineato una direzione chiara: rafforzare la presenza sui mercati internazionali, sostenere le imprese e valorizzare la qualità del vino italiano allinterno di una visione di sistema sempre più strutturata.

In questo quadro, per lassessore, assume un rilievo strategico anche il ruolo dellICE, che accompagna le imprese nei percorsi di internazionalizzazione e contribuisce a consolidare la presenza del Made in Italy agroalimentare nei mercati esteri.

Vinitaly  aggiunge  è uno spazio in cui istituzioni, imprese e operatori si incontrano e costruiscono relazioni. Per la Basilicata questa dimensione deve tradursi in occasioni concrete di promozione e crescita. Il vino, inoltre, è parte integrante della cucina italiana, recentemente riconosciuta patrimonio UNESCO, e rappresenta uno degli strumenti più efficaci per raccontare il nostro Paese nel mondo.

Lassessore evidenzia come ledizione 2026 rappresenti un passaggio particolarmente rilevante per la Basilicata. Saremo a Verona con la consapevolezza di rappresentare una regione che esprime qualità, identità e legame con i territori. In questa cornice si inserisce anche il riconoscimento del Vulture come Città Italiana del Vino, che rafforza il posizionamento della Basilicata e apre nuove opportunità di valorizzazione.

Il lavoro da portare avanti  conclude Cicala  è quello di tenere insieme qualità, promozione e visione istituzionale, affinché ogni occasione nazionale e internazionale produca risultati concreti per le imprese e per lintero territorio regionale.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
27/03/2026 - La Basilicata si prepara al Vinitaly 2026

Promuovere il vino italiano vuol dire rafforzare identità, imprese e territori. È dentro questa prospettiva che la Basilicata si prepara alla 58ª edizione di Vinitaly.

Lo dichiara lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cical...-->continua
27/03/2026 - Basilicata. Tirocini Regione-Unibas per le infrastrutture

La Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata ha sottoscritto una convenzione di tirocinio, formazione e orientamento con lUniversità degli Studi della Basilicata. Servirà a promuovere esperienze tecniche per gli studenti universita...-->continua
27/03/2026 - Sanità e animali, ''Basilicata apra agli Interventi Assistiti''

Nella giornata di ieri, la IV Commissione Consiliare nel discutere sul Piano Sanitario Regionale 2026-2030, ha prestato grande attenzione al ruolo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) nei percorsi terapeutici e riabilitativi, soprattutto nellambit...-->continua
27/03/2026 - Genzano,sindaca:''licenziamenti e tagli alla Casa Alloggio con nuova gestione''

Il cambio di gestore alla Casa Alloggio di Genzano porta in dotazione licenziamenti e riduzione dell'orario di lavoro per il personale in servizio.
È quanto si apprende dalle ultime notizie che hanno raggiunto i lavoratori che da molto tempo si occupano de...-->continua
27/03/2026 - Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni

«Il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore non riguarda solo il comparto agricolo, ma la tenuta economica e sociale di interi territori della Basilicata. Difendere il reddito delle imprese agricole significa difendere comunità, lavoro e qualità della ...-->continua
27/03/2026 - PSR 2026-30, Bochicchio: calibrare il Piano sulla realtà lucana

Prosegue in Commissione lesame del Piano sanitario regionale 2026-2030. Nellambito delle audizioni, insieme ai colleghi commissari, abbiamo ascoltato gli ordini professionali del settore sanitario che, in linea con quanto già evidenziato da noi della minora...-->continua
27/03/2026 - Bando prima casa, Lacorazza: arrivano le telefonate?

Abbiamo così tanto spinto per accelerare per lo scorrimento della graduatoria per il contributo bando prima casa che le PEC sarebbero anticipate dalle telefonate ai beneficiari? Le PEC dopo Pasqua e poi gli atti nei prossimi mesi? Lo poniamo come interrogativ...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo