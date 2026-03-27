La Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata ha sottoscritto una convenzione di tirocinio, formazione e orientamento con lUniversità degli Studi della Basilicata. Servirà a promuovere esperienze tecniche per gli studenti universitari all'interno dellamministrazione regionale.



Laccordo prevede laccoglienza, presso le strutture della Direzione, di un massimo di sei tirocinanti contemporaneamente, individuati su proposta dellateneo, nellambito dei percorsi formativi coerenti con gli ambiti di competenza dell'assessorato guidato dal vicepresidente Pasquale Pepe (Infrastrutture, Trasporti, Reti idriche e Protezione civile).



I tirocini si inseriscono nel quadro delle attività di orientamento e alternanza tra studio e lavoro, con lobiettivo di agevolare scelte professionali consapevoli.



"È fondamentale  dichiara Pepe  creare opportunità concrete di formazione sul campo per i giovani che si formano nellUniversità lucana. Il contatto diretto con lattività amministrativa e progettuale rappresenta un passaggio decisivo per costruire competenze solide e immediatamente spendibili. Inoltre, si può consolidare un legame concreto degli studenti con il territorio, attraverso un'esperienza costruita sull'analisi delle esigenze reali e sulle sfide del sistema infrastrutturale lucano".



La convenzione disciplina nel dettaglio lorganizzazione dei percorsi. Ogni tirocinio sarà regolato da un progetto formativo individuale, con obiettivi, modalità di svolgimento, durata e sedi operative.



"Il percorso - spiega il direttore generale alle Infrastrutture, Nino Altomonte - sarà seguito da un tutor universitario e da un referente interno allamministrazione, a garanzia della qualità dellesperienza e della coerenza con il percorso di studi".



I tirocinanti saranno coinvolti nelle attività proprie della Direzione, con particolare riferimento alle tematiche infrastrutturali quali programmazione, gestione e monitoraggio delle opere pubbliche, interventi sulla rete viaria, gestione delle dighe e delle opere strategiche regionali. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, copertura assicurativa, tutela dei dati personali e riservatezza.



"Non si tratta solo di offrire unesperienza formativa  conclude Pepe  ma di costruire un ponte stabile tra istituzioni e sistema universitario. Crediamo nell'Unibas e intendiamo contribuire a rendere l'esperienza di studio sempre più qualificante. Investire su questi percorsi significa anche rafforzare il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e creare le condizioni affinché i giovani con le loro competenze possano mantenere il contatto con il territorio.