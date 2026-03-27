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La voce della Politica
|Basilicata. Tirocini Regione-Unibas per le infrastrutture
27/03/2026
|La Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata ha sottoscritto una convenzione di tirocinio, formazione e orientamento con lUniversità degli Studi della Basilicata. Servirà a promuovere esperienze tecniche per gli studenti universitari all'interno dellamministrazione regionale.
Laccordo prevede laccoglienza, presso le strutture della Direzione, di un massimo di sei tirocinanti contemporaneamente, individuati su proposta dellateneo, nellambito dei percorsi formativi coerenti con gli ambiti di competenza dell'assessorato guidato dal vicepresidente Pasquale Pepe (Infrastrutture, Trasporti, Reti idriche e Protezione civile).
I tirocini si inseriscono nel quadro delle attività di orientamento e alternanza tra studio e lavoro, con lobiettivo di agevolare scelte professionali consapevoli.
"È fondamentale dichiara Pepe creare opportunità concrete di formazione sul campo per i giovani che si formano nellUniversità lucana. Il contatto diretto con lattività amministrativa e progettuale rappresenta un passaggio decisivo per costruire competenze solide e immediatamente spendibili. Inoltre, si può consolidare un legame concreto degli studenti con il territorio, attraverso un'esperienza costruita sull'analisi delle esigenze reali e sulle sfide del sistema infrastrutturale lucano".
La convenzione disciplina nel dettaglio lorganizzazione dei percorsi. Ogni tirocinio sarà regolato da un progetto formativo individuale, con obiettivi, modalità di svolgimento, durata e sedi operative.
"Il percorso - spiega il direttore generale alle Infrastrutture, Nino Altomonte - sarà seguito da un tutor universitario e da un referente interno allamministrazione, a garanzia della qualità dellesperienza e della coerenza con il percorso di studi".
I tirocinanti saranno coinvolti nelle attività proprie della Direzione, con particolare riferimento alle tematiche infrastrutturali quali programmazione, gestione e monitoraggio delle opere pubbliche, interventi sulla rete viaria, gestione delle dighe e delle opere strategiche regionali. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, copertura assicurativa, tutela dei dati personali e riservatezza.
"Non si tratta solo di offrire unesperienza formativa conclude Pepe ma di costruire un ponte stabile tra istituzioni e sistema universitario. Crediamo nell'Unibas e intendiamo contribuire a rendere l'esperienza di studio sempre più qualificante. Investire su questi percorsi significa anche rafforzare il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e creare le condizioni affinché i giovani con le loro competenze possano mantenere il contatto con il territorio.
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|La Voce della Politica
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