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Sanità e animali, ''Basilicata apra agli Interventi Assistiti''

27/03/2026

Nella giornata di ieri, la IV Commissione Consiliare nel discutere sul Piano Sanitario Regionale 2026-2030, ha prestato grande attenzione al ruolo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) nei percorsi terapeutici e riabilitativi, soprattutto nellambito della disabilità, la salute mentale, lassistenza agli anziani e il supporto ai minori. A quanto pare, è emersa una convergenza negli intenti nel riconoscere limportanza del rapporto uomo/animale in certi ambiti anche sanitari al fine di migliorare il benessere psicofisico dei pazienti. Un passo importante verso una sanità più vicina alle persone anche grazie alla centralità dellanimale nel setting. Gli Interventi Assistiti con gli Animali, tuttavia, sono regolati in Italia ed in Basilicata da una normativa innovativa che affida ad unequipe di professionisti, coordinati e monitorati, le attività e la composizione dei vari setting senza i quali non esistono interventi assistiti. E giunto, pertanto, il momento di occuparsi anche delle nuove figure professionali che, sinora, sono state costrette a formarsi fuori Regione e che, da ora, ci si augura possano nascere anche in Basilicata. La Regione Basilicata ha mostrato la sensibilità di costituire ed insediare lorgano preposto al coordinamento e alle politiche dintervento del settore, la Commissione Regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali, che si sta adoperando per dotarsi di tutti gli strumenti logistici atti a svolgere il proprio lavoro. La suddetta Commissione, attestata al Dipartimento Sanità, compatibilmente con loceano dei problemi che attanagliano la salute in Basilicata, chiede pertanto che, nel tempo più breve possibile, venga prestata la dovuta attenzione in prosieguo a quanto accaduto nella riunione di ieri perché anche in terra di Basilicata si possa godere dei benefici e degli aiuti che provengono soprattutto alluomo dal mondo animale domestico.

Lucia Pangaro coordinatrice Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali



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