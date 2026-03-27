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La voce della Politica
|Sanità e animali, ''Basilicata apra agli Interventi Assistiti''
27/03/2026
|Nella giornata di ieri, la IV Commissione Consiliare nel discutere sul Piano Sanitario Regionale 2026-2030, ha prestato grande attenzione al ruolo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) nei percorsi terapeutici e riabilitativi, soprattutto nellambito della disabilità, la salute mentale, lassistenza agli anziani e il supporto ai minori. A quanto pare, è emersa una convergenza negli intenti nel riconoscere limportanza del rapporto uomo/animale in certi ambiti anche sanitari al fine di migliorare il benessere psicofisico dei pazienti. Un passo importante verso una sanità più vicina alle persone anche grazie alla centralità dellanimale nel setting. Gli Interventi Assistiti con gli Animali, tuttavia, sono regolati in Italia ed in Basilicata da una normativa innovativa che affida ad unequipe di professionisti, coordinati e monitorati, le attività e la composizione dei vari setting senza i quali non esistono interventi assistiti. E giunto, pertanto, il momento di occuparsi anche delle nuove figure professionali che, sinora, sono state costrette a formarsi fuori Regione e che, da ora, ci si augura possano nascere anche in Basilicata. La Regione Basilicata ha mostrato la sensibilità di costituire ed insediare lorgano preposto al coordinamento e alle politiche dintervento del settore, la Commissione Regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali, che si sta adoperando per dotarsi di tutti gli strumenti logistici atti a svolgere il proprio lavoro. La suddetta Commissione, attestata al Dipartimento Sanità, compatibilmente con loceano dei problemi che attanagliano la salute in Basilicata, chiede pertanto che, nel tempo più breve possibile, venga prestata la dovuta attenzione in prosieguo a quanto accaduto nella riunione di ieri perché anche in terra di Basilicata si possa godere dei benefici e degli aiuti che provengono soprattutto alluomo dal mondo animale domestico.
Lucia Pangaro coordinatrice Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali
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|27/03/2026 - Sanità e animali, ''Basilicata apra agli Interventi Assistiti''
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