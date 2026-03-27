Il cambio di gestore alla Casa Alloggio di Genzano porta in dotazione licenziamenti e riduzione dell'orario di lavoro per il personale in servizio.

È quanto si apprende dalle ultime notizie che hanno raggiunto i lavoratori che da molto tempo si occupano degli ospiti della struttura e che inopinatamente vedranno peggiorare le loro condizioni di lavoro e, per tre di loro, non ci sarà la possibilità di essere assorbiti dal nuovo gestore che ha scelto la strada dellinteresse aziendale, a discapito dei lavoratori.

In qualità di Sindaco esprimo profondo rammarico per queste notizie che colpiscono questi nuclei familiari, in un momento di già forte difficoltà economica e sociale e auspico che chi arriva in una comunità sappia rispettarla, riconoscendo piena dignità ai lavoratori e agli ospiti.

I lavoratori, nel caso di Genzano, con grande professionalità e dedizione, prestano servizio presso la struttura da tanti anni e hanno maturato esperienza e capacità professionale che costituiscono valore e non demerito, garantendo agli ospiti, a cui vochiamo da sempre le nostre azioni, attenzione e soprattutto una permanenza dignitosa.

La nostra struttura è da sempre esempio di radicata integrazione con la comunità, grazie soprattutto al lavoro di chi si prende cura degli ospiti, assicurando non solo adeguata assistenza sanitaria ma soprattutto favorendo la loro riabilitazione.

Il successo delle case alloggio, sin dalla loro apertura, è sempre stata la comunità che, grazie alla pazienza e all'esempio degli operatori, ha maturato una diversa cultura di attenzione alla salute mentale.

Recidere bruscamente anche un legame tra operatori e ospiti e non garantire gli stessi standard di assistenza e di cura, sarebbe dannoso per le condizioni psicofisiche di queste persone fragili e rappresenterebbe anche uno stigma sociale.

Chiedo, pertanto, alle parti interessate, che non vi sia alcuna compromissione delle condizioni attuali sia per i lavoratori che per gli ospiti, verso i quali ho il dovere, in qualità di autorità sanitaria locale, di vigilare che i livelli di cura siano adeguati.

Auspico che si rendano note anche ai Sindaci, per questo motivo, le nuove scelte organizzative affinché queste non pregiudichino il benessere degli ospiti, dei lavoratori e delle comunità ospitanti.



Non posso essere e non sarò spettatrice distratta rispetto alla riorganizzazione delle strutture per la salute mentale perché, in alcun modo, si può correre il rischio di fare passi indietro rispetto ad una grande legge di civiltà, quale è stata la legge Basaglia.









Il Sindaco Viviana Cervellino