«Il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore non riguarda solo il comparto agricolo, ma la tenuta economica e sociale di interi territori della Basilicata. Difendere il reddito delle imprese agricole significa difendere comunità, lavoro e qualità della vita».



Lo dichiara lAssessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, a margine della riunione della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svoltasi a Roma alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida.



Nel corso dellincontro è stato affrontato, tra gli altri, il tema del comparto lattiero-caseario, con particolare attenzione alla sostenibilità economica delle aziende, oggi messe a dura prova da costi di produzione che in molti casi superano i prezzi riconosciuti.



«È necessario continuare a lavorare, in raccordo con il Ministero e con le altre Regioni, per individuare soluzioni che garantiscano equilibrio lungo tutta la filiera e condizioni più sostenibili per gli allevatori», prosegue Cicala.



Altro nodo centrale è rappresentato dai costi energetici, che incidono in modo significativo sulla competitività delle imprese agricole. In questo contesto, strumenti come Agrisolare rappresentano unopportunità concreta, ma è fondamentale continuare a semplificare le procedure e ampliare laccesso per le aziende.



Nel confronto è stato inoltre affrontato il tema della gestione della fauna selvatica, evidenziando la necessità di portare avanti un aggiornamento della normativa vigente, anche alla luce delle disposizioni della legge 157, sempre più rilevante per le produzioni agricole e per la sicurezza delle attività nelle aree rurali.



«Il confronto con il Ministro e con i colleghi delle altre Regioni, in particolare con quelle del Mezzogiorno, è fondamentale per costruire risposte coordinate e incisive su questioni che non possono più essere affrontate in modo frammentato», conclude Cicala. «Serve continuità nel lavoro e capacità di tradurre il confronto istituzionale in azioni concrete sui territori».