Abbiamo così tanto spinto per accelerare per lo scorrimento della graduatoria per il contributo bando prima casa che le PEC sarebbero anticipate dalle telefonate ai beneficiari? Le PEC dopo Pasqua e poi gli atti nei prossimi mesi? Lo poniamo come interrogativo perché non abbiamo la possibilità di verificare alcuni messaggi che ci stanno arrivando. Ma non sarebbe più lineare fare prima un comunicato istituzionale con il quale si riportano tempi e modalità di spesa nel nuovo accordo dei 180 mln di euro FSC in cui sono compresi i 15 mln per lo scorrimento di circa 450 istanze aventi diritto? Se dovessero essere vere le informazioni che riceviamo, accompagnate anche dal ringraziamento per aver fatto una battaglia aperta e pubblica sul tema per la concretizzazione di questa opportunità, dovremmo scegliere o la strada di alzare i toni sulla verifica della gestione dello scorrimento graduatoria o esprimere soddisfazione perché la pressione esercitata in queste settimane ha portato qualcuno ad alzare il telefono per marcare il campo. È quanto dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.



Sono interrogativi che  aggiunge lesponente del Pd - possono essere smentiti o corretti visto che da tempo abbiamo posto il tema, e lassessorato alle Infrastrutture e mobilità guidato dallassessore Pepe, è stato più volte chiamato pubblicamente in causa per fare chiarezza sul punto; coincidenza ha voluto che proprio ieri in seconda Commissione, poi rinviata, era prevista laudizione del direttore Morvillo, per avere dettagli sulla messa a terra dei 180 mln di euro dellaccordo FSC, di cui fanno parte i 15 mln di euro per lo scorrimento dei circa 450 beneficiari del contributo prima casa. Le nostre sono informazioni parziali o infondate? Si stanno chiamando i beneficiari per avere conferma dellindirizzo PEC? Si poteva far precedere tutto da una o più comunicazioni istituzionali?



Chiediamo al Presidente Bardi, vista ancora lassenza del Bilancio di previsione 2026/2028, come i 180 mln di euro saranno messi a terra: tempi e modalità. Per il resto lasciamo allAssessore Pepe eventuali comunicazioni istituzionali e alle cittadine e ai cittadini gli interrogativi posti. Nel frattempo  conclude Lacorazza - siamo soddisfatti per aver portato avanti questa posizione nellinteresse di circa 450 beneficiari del contributo bando prima casa.



