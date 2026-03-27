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Sanità territoriale nel Senisese: la mobilitazione continua

27/03/2026

A due mesi dallavvio dello stato di agitazione, e dopo i due sit-in promossi sul territorio, la mobilitazione prosegue senza interruzioni. Le criticità segnalate restano infatti irrisolte e i segnali fin qui registrati non incidono sulle cause strutturali dei problemi evidenziati.

Nel corso del Consiglio comunale del 26 marzo a Senise, anche lintervento di un consigliere di minoranza ha riportato allattenzione istituzionale le questioni oggetto della mobilitazione, contribuendo ad aprire un confronto politico ritenuto necessario e non più rinviabile.

Per queste ragioni lo stato di agitazione continua. Nei prossimi giorni saranno comunicate ulteriori iniziative, con lobiettivo di mantenere alta lattenzione pubblica e sollecitare risposte concrete.

Carmelina Bulfaro
Coordinatrice Gruppo di Lavoro Sanità nel Senisese



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