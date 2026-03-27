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La voce della Politica
|Sanità territoriale nel Senisese: la mobilitazione continua
27/03/2026
|A due mesi dallavvio dello stato di agitazione, e dopo i due sit-in promossi sul territorio, la mobilitazione prosegue senza interruzioni. Le criticità segnalate restano infatti irrisolte e i segnali fin qui registrati non incidono sulle cause strutturali dei problemi evidenziati.
Nel corso del Consiglio comunale del 26 marzo a Senise, anche lintervento di un consigliere di minoranza ha riportato allattenzione istituzionale le questioni oggetto della mobilitazione, contribuendo ad aprire un confronto politico ritenuto necessario e non più rinviabile.
Per queste ragioni lo stato di agitazione continua. Nei prossimi giorni saranno comunicate ulteriori iniziative, con lobiettivo di mantenere alta lattenzione pubblica e sollecitare risposte concrete.
Carmelina Bulfaro
Coordinatrice Gruppo di Lavoro Sanità nel Senisese
archivio
|La Voce della Politica
|27/03/2026 - PSR 2026-30, Bochicchio: calibrare il Piano sulla realtà lucana
Prosegue in Commissione lesame del Piano sanitario regionale 2026-2030. Nellambito delle audizioni, insieme ai colleghi commissari, abbiamo ascoltato gli ordini professionali del settore sanitario che, in linea con quanto già evidenziato da noi della minoranza, hanno espr...-->continua
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|27/03/2026 - Bando prima casa, Lacorazza: arrivano le telefonate?
Abbiamo così tanto spinto per accelerare per lo scorrimento della graduatoria per il contributo bando prima casa che le PEC sarebbero anticipate dalle telefonate ai beneficiari? Le PEC dopo Pasqua e poi gli atti nei prossimi mesi? Lo poniamo come interrogativ...-->continua
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|27/03/2026 - Comitato medici e dipendenti Polimedica: ASP sostituisce il tavolo con una PEC
Quando il linguaggio burocratico prevale e prende il posto del confronto serio, non si limita a complicare i problemi: finisce per aggravarli. È quanto accade nella vicenda Polimedica, dove al posto del confronto tecnico-istituzionale deciso in Prefettura il 3...-->continua
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|27/03/2026 - Sanità territoriale nel Senisese: la mobilitazione continua
A due mesi dallavvio dello stato di agitazione, e dopo i due sit-in promossi sul territorio, la mobilitazione prosegue senza interruzioni. Le criticità segnalate restano infatti irrisolte e i segnali fin qui registrati non incidono sulle cause strutturali dei...-->continua
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|26/03/2026 - Basentana, consegna lavori rotatoria Pisticci
Sono stati consegnati oggi, giovedì 26 marzo, i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la strada statale 407 Basentana, in corrispondenza dellintersezione con la strada provinciale 154, nel territorio di Pisticci. Lintervento, affidato da...-->continua
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|26/03/2026 - Protezione Civile, nuovo investimento sul volontariato
In arrivo ulteriori mezzi e attrezzature per le Organizzazioni, un significativo intervento economico per migliorare ancora le dotazioni operative delle associazioni presenti sul territorio. Lassessore Pepe: Collaborazione costante per un sistema sempre più ...-->continua
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|26/03/2026 - Francavilla in Sinni, Cupparo incontra commercianti e artigiani: focus su sviluppo, Avvisi Pubblici e rilancio area PIP
Su invito del candidato sindaco Pasquale Ciancia alle prossime elezioni comunali di Francavilla in Sinni, lAssessore allo Sviluppo Economico della Regione Francesco Cupparo ha partecipato ad un incontro, particolarmente partecipato, con commercianti, artigian...-->continua
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