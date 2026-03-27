A due mesi dallavvio dello stato di agitazione, e dopo i due sit-in promossi sul territorio, la mobilitazione prosegue senza interruzioni. Le criticità segnalate restano infatti irrisolte e i segnali fin qui registrati non incidono sulle cause strutturali dei problemi evidenziati.



Nel corso del Consiglio comunale del 26 marzo a Senise, anche lintervento di un consigliere di minoranza ha riportato allattenzione istituzionale le questioni oggetto della mobilitazione, contribuendo ad aprire un confronto politico ritenuto necessario e non più rinviabile.



Per queste ragioni lo stato di agitazione continua. Nei prossimi giorni saranno comunicate ulteriori iniziative, con lobiettivo di mantenere alta lattenzione pubblica e sollecitare risposte concrete.



Carmelina Bulfaro

Coordinatrice Gruppo di Lavoro Sanità nel Senisese