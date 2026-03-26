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Basentana, consegna lavori rotatoria Pisticci

26/03/2026

Sono stati consegnati oggi, giovedì 26 marzo, i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la strada statale 407 Basentana, in corrispondenza dellintersezione con la strada provinciale 154, nel territorio di Pisticci. Lintervento, affidato da Anas, rappresenta un passaggio operativo rilevante per il miglioramento della sicurezza e della funzionalità di uno dei principali assi viari della Basilicata. A partire da lunedì 30 marzo prenderanno il via le attività preliminari di bonifica da ordigni bellici, per la successiva liberatoria da parte del competente Genio Militare.

Parliamo di unopera attesa e sentita dalla comunità  ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe  perché insiste su unarteria strategica per la mobilità regionale e interregionale. La Basentana non è solo una strada, ma uninfrastruttura vitale per cittadini e imprese. Per questo abbiamo mantenuto negli anni un confronto costante con Anas, affinché ogni intervento rispondesse concretamente alle esigenze del territorio. La consegna dei lavori di oggi è anche il risultato di un dialogo continuo e operativo.

La nuova rotatoria, con un diametro superiore ai 40 metri, è stata progettata per incrementare significativamente gli standard di sicurezza della circolazione. In particolare, consentirà di ridurre le interferenze tra i veicoli, oggi causate soprattutto dalle manovre di attraversamento verso altre direzioni. Lintervento si inserisce in un più ampio programma di adeguamento e messa in sicurezza della Basentana.

Contestualmente, infatti, vengono riavviati i lavori relativi allinstallazione della nuova barriera spartitraffico centrale (NDBA), con completamento previsto nel tratto compreso tra il km 88,582 e il km 89,288. Linvestimento supera i 13 milioni di euro. Nellambito dellintervento complessivo, è inoltre attualmente allesame della Conferenza dei Servizi il progetto esecutivo dello svincolo di Marconia, passaggio necessario per la successiva realizzazione dellopera.

Le attività avviate e riprese in questa fase si muovono nel rispetto del cronoprogramma che conferma limpegno operativo e la continuità amministrativa sul dossier Basentana.

Desidero ringraziare Anas  ha aggiunto Pepe  per aver mantenuto coerenza tra la programmazione e lavvio concreto dei cantieri. È un elemento tuttaltro che scontato e che rafforza la credibilità delle istituzioni agli occhi dei cittadini. Il rispetto degli impegni assunti rappresenta la base per proseguire con determinazione su tutti gli altri interventi previsti lungo questa direttrice strategica e sullintero sistema viario regionale.



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