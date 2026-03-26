-->
|
La voce della Politica
|Coldiretti Basilicata: importante passo in avanti verso utilizzo droni nei campi
26/03/2026
|Un importante passo in avanti è stata compiuto per quanto riguarda lutilizzo dei droni in agricoltura così da rendere il comparto sempre più allavanguardia nellutilizzo delle nuove tecnologie, razionalizzando lutilizzo delle risorse e rispondendo alle sfide dei cambiamenti climatici. È il commento della Coldiretti Basilicata dopo il via libera in commissione Agricoltura del Senato alla risoluzione sulla proposta di modifica della direttiva Ue che include norme in materia di irrorazione aerea con droni su terreni agricoli. Un importante risultato ottenuto su sollecitazione della Coldiretti evidenzia lorganizzazione agricola lucana- che una volta ottenuto il definitivo via libera consentirà di migliorare lefficienza delle operazioni, riducendo i consumi energetici, grazie alluso di attrezzature di precision farming, e sostenendo limpegno per rendere lagricoltura italiana sempre più sostenibile. In ogni caso sebbene sia importante l'avanzamento dell'iter per l'approvazione in sede comunitaria della nuova direttiva che riguarda anche l'utilizzo dei droni, è altrettanto importante che prenda avvio in Italia il periodo di sperimentazione per il loro impiego sui terreni agricoli previsto dalla legge di semplificazione n. 182 del 2025, fortemente sostenuta da Coldiretti, che si caratterizza per il sensibile livello di snellimento burocratico a favore degli operatori che utilizzano prodotti fitosanitari, ferme restando le precauzioni a tutale dell'ambiente e della salute. Secondo il primo Censimento sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato dal Polo innovazione Agricoltura Digitale di Coldiretti Next otto imprese agricole italiane su dieci sono pronte a investire nella digitalizzazione nei prossimi anni, imprimendo la prima vera grande svolta allalfabetizzazione informatica del settore. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro secondo Smart Agrifood. Attualmente, le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale. Si tratta di una rivoluzione aggiunge Coldiretti Basilicata - che offre anche opportunità di lavoro, creando una nuova generazione di professionisti. Coldiretti stima che nei prossimi anni saranno necessarie almeno 5mila nuove posizioni lavorative per accompagnare la digitalizzazione del settore, tra le quali proprio il lavoro del dronista è fondamentale per operazioni quali la mappatura dei terreni e la concimazione aerea.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/03/2026 - Francavilla in Sinni, Cupparo incontra commercianti e artigiani: focus su sviluppo, Avvisi Pubblici e rilancio area PIP
Su invito del candidato sindaco Pasquale Ciancia alle prossime elezioni comunali di Francavilla in Sinni, lAssessore allo Sviluppo Economico della Regione Francesco Cupparo ha partecipato ad un incontro, particolarmente partecipato, con commercianti, artigiani, liberi profe...-->continua
|
|
|26/03/2026 - Coldiretti Basilicata: importante passo in avanti verso utilizzo droni nei campi
Un importante passo in avanti è stata compiuto per quanto riguarda lutilizzo dei droni in agricoltura così da rendere il comparto sempre più allavanguardia nellutilizzo delle nuove tecnologie, razionalizzando lutilizzo delle risorse e rispondendo alle sfid...-->continua
|
|
|26/03/2026 - Grido dallarme del comparto olivicolo lucano: costi in aumento, mercato in crisi e futuro incerto
La Oprol Organizzazione Produttori Olivicoli Lucani, rappresentativa di centinaia di aziende agricole e frantoi della Basilicata, lancia un forte grido dallarme sulla drammatica situazione che sta attraversando il comparto olivicolo regionale. Dopo un perio...-->continua
|
|
|26/03/2026 - FnaarcConfcommercio Potenza: calano gli agenti di commercio, serve un piano per attrarre giovani
Il calo degli agenti di commercio e la crescente difficoltà ad attrarre nuove generazioni nella professione sono stati al centro del confronto promosso da Agenti FNAARC, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, nel co...-->continua
|
|
|25/03/2026 - Più servizi sanitari vicini ai cittadini: la CGIL chiarisce la proposta
Da alcuni giorni nel Comune di Chiaromonte è comparso un manifesto a firma del Direttivo del Circolo Azione di Chiaromonte, successivamente pubblicato sulla stampa, in cui sostanzialmente si stigmatizza liniziativa del 3 marzo scorso promossa dal gruppo di la...-->continua
|
|
|25/03/2026 - SMARTPAPER/ENEL : Lomuti porta la vertenza in Parlamento
Depositata oggi alla Camera un'interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, dellEConomia e Finanze e al Ministro del Lavoro. Al centro: il meccanismo del superminimo assorbibile applicato da Accenture ai 320 lavorat...-->continua
|
|
|25/03/2026 - Insediato il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza
Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza, segnando lavvio di una nuova fase per lEnte. Durante la seduta, il Presidente Christian Giordano ha illustrato l'aggiornamento delle linee programmatiche ribadendo la visione della Provi...-->continua
|
|