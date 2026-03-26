-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

FnaarcConfcommercio Potenza: calano gli agenti di commercio, serve un piano per attrarre giovani

26/03/2026

Il calo degli agenti di commercio e la crescente difficoltà ad attrarre nuove generazioni nella professione sono stati al centro del confronto promosso da Agenti FNAARC, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, nel corso della due-giorni nazionale svoltasi a Perugia. Allincontro hanno partecipato, tra gli altri, Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio, e Antonio Buonfiglio, direttore generale di Enasarco, insieme ai presidenti e funzionari delle oltre 100 sedi territoriali FNAARC, tra cui per la Basilicata Angelo Lovallo .

I dati in Basilicata
In Basilicata, al 31 dicembre 2025, si contano 692 agenti di commercio in provincia di Potenza e 393 in provincia di Matera (codici Ateco 46.1 e 47.9). Un dato che si inserisce in un trend nazionale negativo. Secondo i dati Enasarco, nel 2025 gli iscritti contribuenti sono stati circa 206 mila, in calo rispetto agli anni precedenti e con una diminuzione dell1% rispetto al 2024. Ancora più significativo il dato anagrafico: gli agenti con meno di 40 anni rappresentano appena il 19% della categoria, mentre cresce il peso delle fasce più mature. Letà media è di circa 52 anni per gli uomini e 49 per le donne, con un ingresso nella professione intorno ai 36,5 anni. Le nuove iscrizioni nel 2025 sono state 10.902, pari al 5% degli agenti in attività.

Le maggiori criticità del settore
A gravare sulla categoria sono diversi fattori:

laumento dei costi dei carburanti, senza adeguate misure compensative per i professionisti della strada;
le tensioni legate alla crisi internazionale;
le difficoltà di reperimento di materiali e prodotti, soprattutto nel comparto costruzioni;
lincremento continuo dei listini prezzi.
A ciò si aggiungono pratiche contrattuali non sempre corrette che scoraggiano lingresso dei giovani, con lutilizzo improprio di contratti diversi da quello di agenzia.

Il commento di Lovallo
Il calo degli agenti di commercio e la difficoltà di attrarre nuove generazioni rappresentano una criticità strutturale che non possiamo ignorare  dichiara Angelo Lovallo, presidente FNAARC Confcommercio Potenza, presente ai lavori di Perugia . Occorre intervenire per rendere la professione più attrattiva, garantendo condizioni contrattuali corrette e sostenibili.

Gli agenti di commercio  prosegue Lovallo  sono una risorsa strategica per il sistema produttivo, soprattutto per le PMI. In una fase di grande incertezza economica, possono contribuire in modo decisivo allo sviluppo dei fatturati e al consolidamento delle relazioni commerciali.

Il ruolo della categoria e le prospettive
A livello nazionale, gli agenti di commercio  oltre 200 mila  intermediano circa 400 miliardi di euro lanno, pari al 30% del PIL, rappresentando un pilastro fondamentale del commercio italiano.

È necessario sostenere il ricambio generazionale  conclude Lovallo  anche attraverso iniziative mirate, innovazione digitale e strumenti come lintelligenza artificiale, che possono migliorare lefficienza e la qualità del lavoro degli agenti. Come sistema FNAARC siamo impegnati a supportare i giovani, offrendo assistenza e opportunità di crescita in una professione che resta centrale per leconomia del territorio e del Paese.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
26/03/2026 - Grido dallarme del comparto olivicolo lucano: costi in aumento, mercato in crisi e futuro incerto

La Oprol  Organizzazione Produttori Olivicoli Lucani, rappresentativa di centinaia di aziende agricole e frantoi della Basilicata, lancia un forte grido dallarme sulla drammatica situazione che sta attraversando il comparto olivicolo regionale. Dopo un periodo di piogge pr...-->continua
26/03/2026 - FnaarcConfcommercio Potenza: calano gli agenti di commercio, serve un piano per attrarre giovani

Il calo degli agenti di commercio e la crescente difficoltà ad attrarre nuove generazioni nella professione sono stati al centro del confronto promosso da Agenti FNAARC, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, nel co...-->continua
25/03/2026 - Più servizi sanitari vicini ai cittadini: la CGIL chiarisce la proposta

Da alcuni giorni nel Comune di Chiaromonte è comparso un manifesto a firma del Direttivo del Circolo Azione di Chiaromonte, successivamente pubblicato sulla stampa, in cui sostanzialmente si stigmatizza liniziativa del 3 marzo scorso promossa dal gruppo di la...-->continua
25/03/2026 - SMARTPAPER/ENEL : Lomuti porta la vertenza in Parlamento

Depositata oggi alla Camera un'interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, dellEConomia e Finanze e al Ministro del Lavoro. Al centro: il meccanismo del superminimo assorbibile applicato da Accenture ai 320 lavorat...-->continua
25/03/2026 - Insediato il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza, segnando lavvio di una nuova fase per lEnte. Durante la seduta, il Presidente Christian Giordano ha illustrato l'aggiornamento delle linee programmatiche ribadendo la visione della Provi...-->continua
25/03/2026 - Caro carburanti, Marrese: Subito misure di compensazione

Laumento ormai spropositato del costo degli idrocarburi alla pompa rappresenta una criticità sempre più grave per famiglie e imprese, incidendo pesantemente sul potere dacquisto dei cittadini e sulla competitività del nostro tessuto economico. Una dinamica ...-->continua
25/03/2026 - Vertenza Polimedica a Melfi: pressing su Prefettura, basta rinvii e ritardi

Quando a muoversi, nello stesso giorno, sono da un lato Polimedica e UIL FPL e dallaltro il Sindaco di Melfi, non siamo più davanti a una semplice richiesta di aggiornamento. Siamo davanti a un fatto politico e istituzionale preciso: la misura è colma.
<...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo