Il calo degli agenti di commercio e la crescente difficoltà ad attrarre nuove generazioni nella professione sono stati al centro del confronto promosso da Agenti FNAARC, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, nel corso della due-giorni nazionale svoltasi a Perugia. Allincontro hanno partecipato, tra gli altri, Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio, e Antonio Buonfiglio, direttore generale di Enasarco, insieme ai presidenti e funzionari delle oltre 100 sedi territoriali FNAARC, tra cui per la Basilicata Angelo Lovallo .



I dati in Basilicata

In Basilicata, al 31 dicembre 2025, si contano 692 agenti di commercio in provincia di Potenza e 393 in provincia di Matera (codici Ateco 46.1 e 47.9). Un dato che si inserisce in un trend nazionale negativo. Secondo i dati Enasarco, nel 2025 gli iscritti contribuenti sono stati circa 206 mila, in calo rispetto agli anni precedenti e con una diminuzione dell1% rispetto al 2024. Ancora più significativo il dato anagrafico: gli agenti con meno di 40 anni rappresentano appena il 19% della categoria, mentre cresce il peso delle fasce più mature. Letà media è di circa 52 anni per gli uomini e 49 per le donne, con un ingresso nella professione intorno ai 36,5 anni. Le nuove iscrizioni nel 2025 sono state 10.902, pari al 5% degli agenti in attività.



Le maggiori criticità del settore

A gravare sulla categoria sono diversi fattori:



laumento dei costi dei carburanti, senza adeguate misure compensative per i professionisti della strada;

le tensioni legate alla crisi internazionale;

le difficoltà di reperimento di materiali e prodotti, soprattutto nel comparto costruzioni;

lincremento continuo dei listini prezzi.

A ciò si aggiungono pratiche contrattuali non sempre corrette che scoraggiano lingresso dei giovani, con lutilizzo improprio di contratti diversi da quello di agenzia.



Il commento di Lovallo

Il calo degli agenti di commercio e la difficoltà di attrarre nuove generazioni rappresentano una criticità strutturale che non possiamo ignorare  dichiara Angelo Lovallo, presidente FNAARC Confcommercio Potenza, presente ai lavori di Perugia . Occorre intervenire per rendere la professione più attrattiva, garantendo condizioni contrattuali corrette e sostenibili.



Gli agenti di commercio  prosegue Lovallo  sono una risorsa strategica per il sistema produttivo, soprattutto per le PMI. In una fase di grande incertezza economica, possono contribuire in modo decisivo allo sviluppo dei fatturati e al consolidamento delle relazioni commerciali.



Il ruolo della categoria e le prospettive

A livello nazionale, gli agenti di commercio  oltre 200 mila  intermediano circa 400 miliardi di euro lanno, pari al 30% del PIL, rappresentando un pilastro fondamentale del commercio italiano.



È necessario sostenere il ricambio generazionale  conclude Lovallo  anche attraverso iniziative mirate, innovazione digitale e strumenti come lintelligenza artificiale, che possono migliorare lefficienza e la qualità del lavoro degli agenti. Come sistema FNAARC siamo impegnati a supportare i giovani, offrendo assistenza e opportunità di crescita in una professione che resta centrale per leconomia del territorio e del Paese.