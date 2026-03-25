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La voce della Politica
|Chiorazzo e Vizziello (Bcc) presentano interrogazione su asta immobile Alsia a Potenza
25/03/2026
|I Consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello, hanno presentato uninterrogazione urgente a risposta orale rivolta al Presidente della Giunta regionale sulla procedura di asta pubblica avviata dall ALSIA per la vendita di un immobile sito in via Torraca a Potenza.
Dagli atti - dichiarano i consiglieri - emergono elementi che sollevano più di una perplessità, a partire dai criteri utilizzati per la determinazione del valore dellimmobile. In particolare, risulta applicata la disciplina della Riforma Fondiaria, seppur potrebbe trattarsi di beni su cui si applica altra disciplina di "estimo".
Nell' interrogazione consiliare si sottolinea anche il valore posto a base dasta, pari a poco più di 40 mila euro complessivi tra abitazione e garage, ritenuto inferiore rispetto a precedenti stime.
Alla luce anche dellimminente scadenza dei termini per la presentazione delle offerte - proseguono Chiorazzo e Vizziello - è necessario fare piena chiarezza per evitare il rischio di una sottovalutazione del bene e quindi di un danno per il patrimonio pubblico.
Con linterrogazione si chiede al Presidente della Giunta di verificare la correttezza del procedimento e se lALSIA intenda adottare eventuali atti in autotutela, fino alla sospensione della procedura di asta.
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|La Voce della Politica
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Con due dist...-->continua
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|25/03/2026 - Progetti di Sviluppo No Oil, incontro in Regione
Con la sottoscrizione dellAddendum allAccordo Progetti di Sviluppo No Oil tra Regione Basilicata e Total, in fase di perfezionamento, sarà possibile trasferire direttamente i fondi No oil non ancora spesi alla Regione e di conseguenza semplificare lattuazio...-->continua
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