25/03/2026 - Vertenza Polimedica a Melfi: pressing su Prefettura, basta rinvii e ritardi

Quando a muoversi, nello stesso giorno, sono da un lato Polimedica e UIL FPL e dallaltro il Sindaco di Melfi, non siamo più davanti a una semplice richiesta di aggiornamento. Siamo davanti a un fatto politico e istituzionale preciso: la misura è colma.



Con due dist...-->continua