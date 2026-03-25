-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Chiorazzo e Vizziello (Bcc) presentano interrogazione su asta immobile Alsia a Potenza

25/03/2026

I Consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello, hanno presentato uninterrogazione urgente a risposta orale rivolta al Presidente della Giunta regionale sulla procedura di asta pubblica avviata dall ALSIA per la vendita di un immobile sito in via Torraca a Potenza.



Dagli atti - dichiarano i consiglieri - emergono elementi che sollevano più di una perplessità, a partire dai criteri utilizzati per la determinazione del valore dellimmobile. In particolare, risulta applicata la disciplina della Riforma Fondiaria, seppur potrebbe trattarsi di beni su cui si applica altra disciplina di "estimo".



Nell' interrogazione consiliare si sottolinea anche il valore posto a base dasta, pari a poco più di 40 mila euro complessivi tra abitazione e garage, ritenuto inferiore rispetto a precedenti stime.



Alla luce anche dellimminente scadenza dei termini per la presentazione delle offerte - proseguono Chiorazzo e Vizziello - è necessario fare piena chiarezza per evitare il rischio di una sottovalutazione del bene e quindi di un danno per il patrimonio pubblico.



Con linterrogazione si chiede al Presidente della Giunta di verificare la correttezza del procedimento e se lALSIA intenda adottare eventuali atti in autotutela, fino alla sospensione della procedura di asta.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
25/03/2026 - Vertenza Polimedica a Melfi: pressing su Prefettura, basta rinvii e ritardi

Quando a muoversi, nello stesso giorno, sono da un lato Polimedica e UIL FPL e dallaltro il Sindaco di Melfi, non siamo più davanti a una semplice richiesta di aggiornamento. Siamo davanti a un fatto politico e istituzionale preciso: la misura è colma.

Con due dist...-->continua
25/03/2026 - Pasqua e ponti di primavera: sicurezza rafforzata per Laghi di Monticchio e Cascate di San Fele

Nella mattinata odierna, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha presieduto il Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, riunito per la pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo de...-->continua
25/03/2026 - Insediamento Provincia Potenza, Lacorazza: continuità e innovazione

Questa mattina ho partecipato allinsediamento del nuovo Consiglio provinciale di Potenza, Ente che rappresenta due terzi del territorio con competenze fondamentali su strade, scuole, ambiente e pianificazione. Una presenza che non solo ho sentito doverosa pe...-->continua
25/03/2026 - Chiorazzo e Vizziello (Bcc) presentano interrogazione su asta immobile Alsia a Potenza

I Consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello, hanno presentato uninterrogazione urgente a risposta orale rivolta al Presidente della Giunta regionale sulla procedura di asta pubblica avviata dall ALSIA per la vendi...-->continua
25/03/2026 - Fondi bonifica SIN Val Basento e Tito: bene lo stanziamento di nuovi fondi, ma ora bisogna accelerare sulle bonifiche

Accogliamo positivamente la notizia dello stanziamento di 27 milioni di euro da parte del Ministero dellAmbiente destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) della Basilicata. Si tratta di risorse vitali per le aree della Val Basento e di Tit...-->continua
25/03/2026 - Pd. il commissario Manca sul Congresso dei giovani democratici

Il commissario regionale del Pd Basilicata, Daniele Manca, interviene sul Congresso regionale dei Giovani Democratici, evidenziandone il valore politico e organizzativo.
Secondo Manca, si tratta di un passaggio particolarmente importante per lintero parti...-->continua
25/03/2026 - Progetti di Sviluppo No Oil, incontro in Regione

Con la sottoscrizione dellAddendum allAccordo Progetti di Sviluppo No Oil tra Regione Basilicata e Total, in fase di perfezionamento, sarà possibile trasferire direttamente i fondi No oil non ancora spesi alla Regione e di conseguenza semplificare lattuazio...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo