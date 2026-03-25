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La voce della Politica
|Fondi bonifica SIN Val Basento e Tito: bene lo stanziamento di nuovi fondi, ma ora bisogna accelerare sulle bonifiche
25/03/2026
|Accogliamo positivamente la notizia dello stanziamento di 27 milioni di euro da parte del Ministero dellAmbiente destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) della Basilicata. Si tratta di risorse vitali per le aree della Val Basento e di Tito, territori che da troppo tempo attendono risposte concrete per il risanamento ambientale e la tutela della salute delle cittadine e dei cittadini.
Tuttavia, non possiamo esimerci dallevidenziare lenorme ritardo accumulato negli anni, perché parliamo di aree inserite nellelenco nazionale dei siti da bonificare oltre vent'anni fa e rimaste prigioniere di una gestione non efficace in materia di tutela ambientale.
Uninerzia politica che, come documentato dai dati ISPRA, ha permesso alla contaminazione di suoli e falde di raggiungere livelli allarmanti, rendendo questi siti lemblema di un risanamento promesso per decenni e mai attuato.
Come Movimento 5 Stelle, grazie anche allapporto delle associazioni del territorio, non abbiamo fatto mancare la nostra azione di controllo nel corso degli anni, con il deposito di diverse interrogazioni per denunciare lenorme ritardo accumulato per la bonifica nonché il rischio di perdere ingenti finanziamenti.
Per questo vigileremo attentamente sullutilizzo di questi 27 milioni di euro, affinché possano dare un apporto decisivo alla bonifica di questi siti, ove ricadono aree industriali di importanza strategica per la Basilicata, comprese aree ZES, ma riteniamo altresì importante conoscere lo stato dellarte delle procedure di bonifica dei due SIN Tito e Val Basento, come da Accordo sottoscritto nel 2020 tra Ministero Ambiente e Regione Basilicata e, a tale scopo, depositiamo uninterrogazione urgente indirizzata allAssessorato allambiente.
Viviana Verri, Alessia Araneo
(Consigliere regionali Movimento 5 Stelle Basilicata)
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