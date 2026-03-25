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Pd. il commissario Manca sul Congresso dei giovani democratici

25/03/2026

Il commissario regionale del Pd Basilicata, Daniele Manca, interviene sul Congresso regionale dei Giovani Democratici, evidenziandone il valore politico e organizzativo.
Secondo Manca, si tratta di un passaggio particolarmente importante per lintero partito, chiamato ad accompagnare con attenzione e rispetto il percorso dei giovani, al fine di rafforzare la presenza territoriale e la partecipazione.

Il commissario sottolinea il ruolo centrale delle giovani generazioni, che hanno dimostrato, anche attraverso il voto a difesa della Costituzione, una forte consapevolezza democratica e la volontà di contrastare derive autoritarie.

Il riferimento è anche al contesto internazionale, dove i giovani si stanno distinguendo per limpegno a favore della pace, del rispetto del diritto internazionale e della difesa dei diritti dei popoli.

Il Congresso regionale dei Giovani Democratici viene quindi indicato come una tappa fondamentale per consolidare un percorso unitario, rafforzare lorganizzazione e costruire spazi politici capaci di interpretare i profondi cambiamenti in atto.

Manca conclude ribadendo che i giovani rappresentano una componente decisiva per il presente e il futuro della Basilicata.




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