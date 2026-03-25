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La voce della Politica
|Pd. il commissario Manca sul Congresso dei giovani democratici
25/03/2026
|Il commissario regionale del Pd Basilicata, Daniele Manca, interviene sul Congresso regionale dei Giovani Democratici, evidenziandone il valore politico e organizzativo.
Secondo Manca, si tratta di un passaggio particolarmente importante per lintero partito, chiamato ad accompagnare con attenzione e rispetto il percorso dei giovani, al fine di rafforzare la presenza territoriale e la partecipazione.
Il commissario sottolinea il ruolo centrale delle giovani generazioni, che hanno dimostrato, anche attraverso il voto a difesa della Costituzione, una forte consapevolezza democratica e la volontà di contrastare derive autoritarie.
Il riferimento è anche al contesto internazionale, dove i giovani si stanno distinguendo per limpegno a favore della pace, del rispetto del diritto internazionale e della difesa dei diritti dei popoli.
Il Congresso regionale dei Giovani Democratici viene quindi indicato come una tappa fondamentale per consolidare un percorso unitario, rafforzare lorganizzazione e costruire spazi politici capaci di interpretare i profondi cambiamenti in atto.
Manca conclude ribadendo che i giovani rappresentano una componente decisiva per il presente e il futuro della Basilicata.
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archivio
|La Voce della Politica
|25/03/2026 - Vertenza Polimedica a Melfi: pressing su Prefettura, basta rinvii e ritardi
Quando a muoversi, nello stesso giorno, sono da un lato Polimedica e UIL FPL e dallaltro il Sindaco di Melfi, non siamo più davanti a una semplice richiesta di aggiornamento. Siamo davanti a un fatto politico e istituzionale preciso: la misura è colma.
Con due dist...-->continua
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|25/03/2026 - Pasqua e ponti di primavera: sicurezza rafforzata per Laghi di Monticchio e Cascate di San Fele
Nella mattinata odierna, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha presieduto il Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, riunito per la pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo de...-->continua
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|25/03/2026 - Insediamento Provincia Potenza, Lacorazza: continuità e innovazione
Questa mattina ho partecipato allinsediamento del nuovo Consiglio provinciale di Potenza, Ente che rappresenta due terzi del territorio con competenze fondamentali su strade, scuole, ambiente e pianificazione. Una presenza che non solo ho sentito doverosa pe...-->continua
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|25/03/2026 - Chiorazzo e Vizziello (Bcc) presentano interrogazione su asta immobile Alsia a Potenza
I Consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello, hanno presentato uninterrogazione urgente a risposta orale rivolta al Presidente della Giunta regionale sulla procedura di asta pubblica avviata dall ALSIA per la vendi...-->continua
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|25/03/2026 - Fondi bonifica SIN Val Basento e Tito: bene lo stanziamento di nuovi fondi, ma ora bisogna accelerare sulle bonifiche
Accogliamo positivamente la notizia dello stanziamento di 27 milioni di euro da parte del Ministero dellAmbiente destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) della Basilicata. Si tratta di risorse vitali per le aree della Val Basento e di Tit...-->continua
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|25/03/2026 - Progetti di Sviluppo No Oil, incontro in Regione
Con la sottoscrizione dellAddendum allAccordo Progetti di Sviluppo No Oil tra Regione Basilicata e Total, in fase di perfezionamento, sarà possibile trasferire direttamente i fondi No oil non ancora spesi alla Regione e di conseguenza semplificare lattuazio...-->continua
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