-->
|
La voce della Politica
|Progetti di Sviluppo No Oil, incontro in Regione
25/03/2026
|Con la sottoscrizione dellAddendum allAccordo Progetti di Sviluppo No Oil tra Regione Basilicata e Total, in fase di perfezionamento, sarà possibile trasferire direttamente i fondi No oil non ancora spesi alla Regione e di conseguenza semplificare lattuazione del Progetto CED (Centro Droni) a Stigliano attraverso un Bando a titolarità della Regione. Lo ha comunicato oggi lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha presieduto insieme al direttore del Dipartimento Giuseppina Lo Vecchio un incontro con la partecipazione della Total (ing. Scisciolo), dei sindaci di Gorgoglione, Stigliano, Corleto, Armento, Guardia e di Confindustria.
Il cambiamento che coinvolge tutto il sistema dei Progetti No Oil ha spiegato Cupparo produrrà benefici diretti alle comunità in questo caso della concessione Tempa Rossa-Gorgoglione. Nello specifico del Progetto CED sarà un Bando della Regione a definire modalità di utilizzo dei circa 6 milioni di euro previsti velocizzando la realizzazione dello stabilimento.
Il calo di produzione di idrocarburi nel 2025 e di conseguenza del gettito delle royalties per la Regione e delle rimesse dirette ai Comuni, già prevista dallUnmig, ci impone di accelerare le scelte per rendere sempre più produttiva ed efficace la spesa derivante dalle royalties e quella per i progetti no-oil. Di intesa con i sindaci dei comprensori petroliferi, oltre Tempa Rossa-Gorgoglione, quello di Viggiano-Val dAgri, intendiamo realizzare una svolta per perseguire due obiettivi prioritari: la creazione di attività produttive con stabilimenti sul territorio e dando priorità a proposte di investimenti di imprenditori lucani; realizzare nuovi posti lavoro stabili e di profili professionali adeguati secondo impegni delle compagnie che non trovano attuazione. Per raggiungere questi obiettivi il direttore del Dipartimento Lo Vecchio ha lavorato ad una proposta di Addendum allAccordo Progetti di Sviluppo che ha ottenuto il parere favorevole di Total. E il percorso più efficace ha detto lAssessore per gestire direttamente le risorse di cosiddetta compensazione ambientale e per poter rispondere alle richieste che ci arrivano da aziende e offrire opportunità occupazionali. Il Centro Droni al pari di altri progetti in fase di sviluppo può dunque rappresentare una concreta occasione per trattenere e attrarre giovani competenze, costruire una filiera tecnologica sostenibile e rafforzare il tessuto produttivo regionale.
Nellincontro i sindaci hanno espresso condivisione ribandendo lesigenza di dare celerità allattuazione del Progetto CED e di garantire lattuazione di progetti nellintero comprensorio. Da parte di Total con la conferma della condivisione dellAddendum è stato comunicato il Progetto di impianto fotovoltaico a Stigliano per 20 Mw .
|
archivio
|La Voce della Politica
|25/03/2026 - Vertenza Polimedica a Melfi: pressing su Prefettura, basta rinvii e ritardi
Quando a muoversi, nello stesso giorno, sono da un lato Polimedica e UIL FPL e dallaltro il Sindaco di Melfi, non siamo più davanti a una semplice richiesta di aggiornamento. Siamo davanti a un fatto politico e istituzionale preciso: la misura è colma.
Con due dist...-->continua
|
|
|25/03/2026 - Pasqua e ponti di primavera: sicurezza rafforzata per Laghi di Monticchio e Cascate di San Fele
Nella mattinata odierna, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha presieduto il Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, riunito per la pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo de...-->continua
|
|
|25/03/2026 - Insediamento Provincia Potenza, Lacorazza: continuità e innovazione
Questa mattina ho partecipato allinsediamento del nuovo Consiglio provinciale di Potenza, Ente che rappresenta due terzi del territorio con competenze fondamentali su strade, scuole, ambiente e pianificazione. Una presenza che non solo ho sentito doverosa pe...-->continua
|
|
|25/03/2026 - Chiorazzo e Vizziello (Bcc) presentano interrogazione su asta immobile Alsia a Potenza
I Consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello, hanno presentato uninterrogazione urgente a risposta orale rivolta al Presidente della Giunta regionale sulla procedura di asta pubblica avviata dall ALSIA per la vendi...-->continua
|
|
|25/03/2026 - Fondi bonifica SIN Val Basento e Tito: bene lo stanziamento di nuovi fondi, ma ora bisogna accelerare sulle bonifiche
Accogliamo positivamente la notizia dello stanziamento di 27 milioni di euro da parte del Ministero dellAmbiente destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) della Basilicata. Si tratta di risorse vitali per le aree della Val Basento e di Tit...-->continua
|
|
|25/03/2026 - Pd. il commissario Manca sul Congresso dei giovani democratici
Il commissario regionale del Pd Basilicata, Daniele Manca, interviene sul Congresso regionale dei Giovani Democratici, evidenziandone il valore politico e organizzativo.
Secondo Manca, si tratta di un passaggio particolarmente importante per lintero parti...-->continua
|
|
|25/03/2026 - Progetti di Sviluppo No Oil, incontro in Regione
Con la sottoscrizione dellAddendum allAccordo Progetti di Sviluppo No Oil tra Regione Basilicata e Total, in fase di perfezionamento, sarà possibile trasferire direttamente i fondi No oil non ancora spesi alla Regione e di conseguenza semplificare lattuazio...-->continua
|
|