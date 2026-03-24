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La voce della Politica
|Sì ad Atto concernente Parco del Vulture
24/03/2026
|Si è preso atto delle dimissioni del già Presidente del Parco. Il nuovo Commissario, nominato dal Presidente della Giunta, è chiamato a garantire la gestione dellEnte fino alla ricostituzione dei nuovi organi
LAula ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli dei consiglieri Aliandro, Bochicchio, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno, astenuto Cifarelli, lAtto amministrativo n.144/2026 D.G.R. n. 674 del 3 novembre 2025 - Legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di Gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28
Con il provvedimento si è preso atto della nota del già Presidente del Parco Naturale Regionale del Vulture, Francesca Di Lucchio con la quale la stessa comunicava le proprie dimissioni dalla carica. Nellatto di Giunta si propone quindi di applicare larticolo 26, comma 5, della legge regionale n. 28/2017 e larticolo 35, comma 4, dello Statuto dellEnte, suggerendo al Consiglio regionale della Basilicata lo scioglimento del Consiglio Direttivo del Parco. Il nuovo Commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è chiamato a garantire la gestione dellEnte fino alla ricostituzione dei nuovi organi.
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|24/03/2026 - Sì ad Atto concernente Parco del Vulture
Si è preso atto delle dimissioni del già Presidente del Parco. Il nuovo Commissario, nominato dal Presidente della Giunta, è chiamato a garantire la gestione dellEnte fino alla ricostituzione dei nuovi organi
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