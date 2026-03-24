Si è preso atto delle dimissioni del già Presidente del Parco. Il nuovo Commissario, nominato dal Presidente della Giunta, è chiamato a garantire la gestione dellEnte fino alla ricostituzione dei nuovi organi

LAula ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli dei consiglieri Aliandro, Bochicchio, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno, astenuto Cifarelli, lAtto amministrativo n.144/2026 D.G.R. n. 674 del 3 novembre 2025 - Legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di Gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28



Con il provvedimento si è preso atto della nota del già Presidente del Parco Naturale Regionale del Vulture, Francesca Di Lucchio con la quale la stessa comunicava le proprie dimissioni dalla carica. Nellatto di Giunta si propone quindi di applicare larticolo 26, comma 5, della legge regionale n. 28/2017 e larticolo 35, comma 4, dello Statuto dellEnte, suggerendo al Consiglio regionale della Basilicata lo scioglimento del Consiglio Direttivo del Parco. Il nuovo Commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è chiamato a garantire la gestione dellEnte fino alla ricostituzione dei nuovi organi.