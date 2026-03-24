Si è riunito nel pomeriggio di oggi il Consiglio regionale della Basilicata. Presieduta dalla Vicepresidente Maddalena Fazzari, lAssemblea ha approvato allunanimità la Pdl n. 87/2025 Proposta di modifica alla Legge regionale 24 novembre 1997, alla n.2/1998, e alla n. 47, artt. 2, 8, 10, 12, con riferimento allEnte Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, di iniziativa dei consiglieri Tataranno e Fanelli.



Con la Pdl, illustrata in Aula dal consigliere Tataranno, si modificano diverse norme, tra cui la Legge regionale n. 47 del 1997, istitutiva dellEnte Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, per aggiornare la normativa alla luce dei cambiamenti intervenuti negli anni e armonizzare il funzionamento dellEnte con quello degli altri Parchi regionali lucani. Le modifiche riguardano principalmente tre ambiti: perimetrazione dellarea protetta, governance dellEnte e durata degli organi. Sul piano territoriale, la proposta recepisce la nuova perimetrazione del Parco definita con il Piano del Parco approvato nel 2019. In particolare, viene esclusa dallarea protetta una porzione di circa 270 ettari nel territorio di Castelmezzano, al fine di rendere più chiari e riconoscibili i confini, e viene contestualmente inclusa unarea di circa 72 ettari nel Comune di Cirigliano, ricadente nella Zona Speciale di Conservazione Bosco di Montepiano, in coerenza con le misure di tutela ambientale previste.



Un altro punto centrale della pdl riguarda la nomina del Presidente dellEnte Parco, nominato dal Consiglio regionale, sulla base di un elenco di 5 nominativi designati con apposito verbale dalla Comunità del Parco, e individuati tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente. Lobiettivo è rafforzare il principio di rappresentanza territoriale e uniformare le modalità di nomina a quelle già previste per il Parco Naturale Regionale del Vulture e gli altri enti, superando le attuali difformità normative tra i Parchi regionali della Basilicata. Si modifica, inoltre, la composizione della Comunità del Parco, eliminando il riferimento ai Presidenti delle Comunità montane, enti ormai soppressi dalla normativa regionale. Previsto che l'Ufficio di Presidenza e il ruolo di componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco è incompatibile con quello di deputato al Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale, nonché con quello di sindaco, o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di Comunità montana.



Si interviene, infine, sulla durata degli organi dellEnte, stabilendo in modo esplicito un mandato di cinque anni, in linea con quanto già previsto per gli altri Parchi regionali lucani, così da garantire omogeneità istituzionale. Lintervento normativo si inserisce in un percorso di aggiornamento e razionalizzazione della legislazione regionale in materia di aree protette, con lobiettivo di rafforzarne lefficacia, la coerenza e il legame con i territori.



È intervenuto il consigliere Cifarelli che ha proposto alcuni emendamenti, condivisi con tutti i capigruppo.



