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La voce della Politica
|Forza Italia Senise su risultati Referendum
24/03/2026
|Il risultato del referendum sulla riforma costituzionale a Senise assume un valore politico chiaro: in un contesto nazionale in cui è stata respinta la legge già approvata in Parlamento, nella nostra comunità si registra una sostanziale parità tra Sì e No, con uno scarto inferiore a un punto percentuale.
"Si intende chiaramente accogliere il risultato complessivo senza riserve -dichiara la segretaria cittadina Maria Lista- nella convinzione che la partecipazione dei cittadini rappresenti sempre un segnale di vitalità democratica, da rispettare e valorizzare indipendentemente dal risultato finale.
Per Senise, però, si tratta di un dato significativo e incoraggiante. E maturato in un contesto caratterizzato dalla presenza di unamministrazione comunale di centrosinistra guidata da Basilicata Casa Comune e dalla mobilitazione compatta del fronte del No, sostenuto da CGIL, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Questo risultato dimostra il peso e il radicamento del centrodestra e di Forza Italia sul territorio, capaci di tenere il confronto e confermare uno zoccolo duro solido.
La nostra presenza in Consiglio Comunale, con il consigliere Nicola Maria Sassone, seppure dai banchi dellopposizione, si conferma fondamentale per rafforzare il nostro impegno sul territorio e per rappresentare con serietà e determinazione i cittadini e le esigenze della comunità."
Un ringraziamento dalla sezione di Senise va ai referenti referenti politici, in particolare alla neoeletta consigliera provinciale Giovanna Di Sanzo e allAssessore regionale Franco Cupparo, il cui supporto rappresenta una risorsa importante per costruire un percorso di crescita politica e di cambiamento concreto.
Senise dimostra che Forza Italia cè, è forte ed è pronta a essere protagonista.
Sul risultato del referendum a Senise si è espresso anche il consigliere comunale di Forza Italia Nicola Maria Sassone.
"Esprimo piena soddisfazione per il risultato del referendum a Senise -ha commentato Sassone. Il divario di soli 18 voti dimostra in modo chiaro la forza e la crescita della nostra presenza sul territorio. Un risultato ancora più significativo se si considera la presenza di diversi movimenti politici di centrosinistra, segno che il nostro impegno costante e concreto, vicino alla comunità, continua a fare la differenza senza lasciare indietro nessuno. Il mio impegno in consiglio comunale è e sarà costruttivo, sempre nellinteresse di Senise e dei senisesi.
Non è un risultato, è da qui che ripartiamo, con spirito costruttivo, per continuare a lavorare e costruire nellinteresse della comunità."
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archivio
|La Voce della Politica
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|24/03/2026 - Matera. Chiusura temporanea di Via Annibale Maria di Francia per lavori di messa in sicurezza
Il Comune di Matera rende noto che, per consentire interventi di messa in sicurezza e labbattimento di un albero ad alto fusto, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Annibale Maria di Francia.
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