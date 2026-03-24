Il risultato del referendum sulla riforma costituzionale a Senise assume un valore politico chiaro: in un contesto nazionale in cui è stata respinta la legge già approvata in Parlamento, nella nostra comunità si registra una sostanziale parità tra Sì e No, con uno scarto inferiore a un punto percentuale.

"Si intende chiaramente accogliere il risultato complessivo senza riserve -dichiara la segretaria cittadina Maria Lista- nella convinzione che la partecipazione dei cittadini rappresenti sempre un segnale di vitalità democratica, da rispettare e valorizzare indipendentemente dal risultato finale.

Per Senise, però, si tratta di un dato significativo e incoraggiante. E maturato in un contesto caratterizzato dalla presenza di unamministrazione comunale di centrosinistra guidata da Basilicata Casa Comune e dalla mobilitazione compatta del fronte del No, sostenuto da CGIL, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Questo risultato dimostra il peso e il radicamento del centrodestra e di Forza Italia sul territorio, capaci di tenere il confronto e confermare uno zoccolo duro solido.

La nostra presenza in Consiglio Comunale, con il consigliere Nicola Maria Sassone, seppure dai banchi dellopposizione, si conferma fondamentale per rafforzare il nostro impegno sul territorio e per rappresentare con serietà e determinazione i cittadini e le esigenze della comunità."

Un ringraziamento dalla sezione di Senise va ai referenti referenti politici, in particolare alla neoeletta consigliera provinciale Giovanna Di Sanzo e allAssessore regionale Franco Cupparo, il cui supporto rappresenta una risorsa importante per costruire un percorso di crescita politica e di cambiamento concreto.

Senise dimostra che Forza Italia cè, è forte ed è pronta a essere protagonista.



Sul risultato del referendum a Senise si è espresso anche il consigliere comunale di Forza Italia Nicola Maria Sassone.



"Esprimo piena soddisfazione per il risultato del referendum a Senise -ha commentato Sassone. Il divario di soli 18 voti dimostra in modo chiaro la forza e la crescita della nostra presenza sul territorio. Un risultato ancora più significativo se si considera la presenza di diversi movimenti politici di centrosinistra, segno che il nostro impegno costante e concreto, vicino alla comunità, continua a fare la differenza senza lasciare indietro nessuno. Il mio impegno in consiglio comunale è e sarà costruttivo, sempre nellinteresse di Senise e dei senisesi.

Non è un risultato, è da qui che ripartiamo, con spirito costruttivo, per continuare a lavorare e costruire nellinteresse della comunità."