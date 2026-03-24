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La voce della Politica
|Piano sanitario frutto di confronti e aperto al dialogo
24/03/2026
|Con la trasmissione al Consiglio regionale del Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 20262030 si apre la fase di esame del principale strumento di programmazione sanitaria e sociosanitaria della Basilicata. «Lapprovazione in Giunta ha avviato il percorso istituzionale che entra ora nel vivo dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico Il Piano è stato illustrato nei suoi contenuti e sarà oggetto di ulteriore confronto nelle sedi consiliari, rispetto al quale restiamo pienamente disponibili ad accogliere contributi e integrazioni costruttive. Il Piano, per essere valutato compiutamente, richiede un adeguato approfondimento e confidiamo nel lavoro che sarà svolto in Commissione». Il documento definisce un quadro strategico fondato su obiettivi chiari e misurabili, coerenti con i bisogni di salute della popolazione. Non interviene sugli assetti organizzativi, ma individua priorità e risultati attesi, demandando alle sedi competenti le valutazioni e le scelte conseguenti.
Lelaborazione del Piano è stata accompagnata da un confronto articolato, con il coinvolgimento di numerosi soggetti istituzionali e del sistema sanitario e sociale regionale, oltre 200 contributi, che hanno contribuito alla definizione dei contenuti. Il Piano si articola in cinque ambiti strategici: prevenzione e promozione della salute; accesso ai servizi e rafforzamento dellassistenza territoriale; qualità ed efficienza delle prestazioni; innovazione e sviluppo delle eccellenze; governance e sistemi informativi. Tra le priorità: potenziamento della prevenzione, sviluppo della telemedicina, rafforzamento della sanità territoriale e riduzione delle disuguaglianze nellaccesso alle cure. Lattuazione è affidata alle Aziende del Servizio sanitario regionale, attraverso strumenti programmatori coerenti con gli indirizzi regionali e un sistema strutturato di monitoraggio per la verifica degli obiettivi. «Il Piano conclude Latronico rappresenta una base operativa per rafforzare la capacità del sistema sanitario regionale di rispondere ai bisogni dei cittadini. Non introduce indirizzi calati dallalto, ma si fonda su una programmazione integrata e orientata ai risultati. In questo quadro, confermiamo la piena apertura al confronto e alla condivisione di proposte migliorative».
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archivio
|La Voce della Politica
|24/03/2026 - Sì ad Atto concernente Parco del Vulture
Si è preso atto delle dimissioni del già Presidente del Parco. Il nuovo Commissario, nominato dal Presidente della Giunta, è chiamato a garantire la gestione dellEnte fino alla ricostituzione dei nuovi organi
LAula ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli dei c...-->continua
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|24/03/2026 - Parco Gallipoli Cognato, Aula approva pdl di Tataranno-Fanelli
Si è riunito nel pomeriggio di oggi il Consiglio regionale della Basilicata. Presieduta dalla Vicepresidente Maddalena Fazzari, lAssemblea ha approvato allunanimità la Pdl n. 87/2025 Proposta di modifica alla Legge regionale 24 novembre 1997, alla n.2/1998,...-->continua
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|24/03/2026 - Forza Italia Senise su risultati Referendum
Il risultato del referendum sulla riforma costituzionale a Senise assume un valore politico chiaro: in un contesto nazionale in cui è stata respinta la legge già approvata in Parlamento, nella nostra comunità si registra una sostanziale parità tra Sì e No,...-->continua
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|24/03/2026 - Piano sanitario frutto di confronti e aperto al dialogo
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|24/03/2026 - Basilicata Casa Comune su nuovo Piano sanitario 2026-2030
E proprio vero: la montagna ha partorito il topolino, dopo una attesa di oltre dieci anni il più importante documento di programmazione sanitaria regionale non contiene nulla di innovativo tanto sul piano organizzativo, quanto su quello dellofferta di servi...-->continua
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|24/03/2026 - Smart paper: manifestazione dei sindacati durante il Consiglio Regionale
Nel pomeriggio di oggi, in concomitanza con il Consiglio Regionale convocato per le ore 15:00, saremo presenti per chiedere con forza che i componenti del Consiglio mettano al primo posto nella propria agenda il tema del lavoro.
A partire dalla vertenza ch...-->continua
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|24/03/2026 - Matera. Chiusura temporanea di Via Annibale Maria di Francia per lavori di messa in sicurezza
Il Comune di Matera rende noto che, per consentire interventi di messa in sicurezza e labbattimento di un albero ad alto fusto, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Annibale Maria di Francia.
Il provvedimento sarà in vigo...-->continua
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