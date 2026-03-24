Il prossimo giovedì 26 marzo 2026, a partire dalle ore 15.30, la Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata, nel capoluogo ospiterà la presentazione della Legge regionale su Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo settore lucano. Liniziativa promossa dallUNPLI Basilicata, vedrà la presenza del primo firmatario della Legge, il Consigliere regionale Piero Lacorazza, e dei firmatari degli emendamenti, i Consiglieri regionali, Michele Napoli e Fernando Picerno, di Carmela De Vivo, Portavoce del Forum Terzo Settore Basilicata e del Direttore Generale della BCC Basilicata, Giorgio Costantino. I saluti introduttivi saranno affidati al Presidente dellUNPLI Basilicata, Vito Sabia e i lavori saranno condotti dal Consigliere Nazionale UNPLI Basilicata, Pierfranco De Marco.

