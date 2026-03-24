La buona partecipazione anche dei lucani al voto per il referendum è una nuova testimonianza che i cittadini sui temi più importanti, come quelli costituzionali, non restano a casa e tanto meno vogliono concedere deleghe in bianco. Il no espresso a valanga dagli elettori lucani è anche una domanda di giustizia sociale che va interpretata per dare una risposta che non si limiti a quella posta dal quesito referendario. Per il Pd e il centrosinistra si apre una nuova fase politica che tenga conto, innanzitutto, di come la società civile è più avanti del nostro modo di fare politica. Con la sonora sconfitta del Governo e del centrodestra adesso bisogna lavorare per costruire unalternativa insieme a tutte le forze di opposizione coinvolgendo il mondo associativo che si è mobilitato per il no al referendum e quelle persone che sono tornate a votare dopo aver disertato le urne alle ultime politiche. Da oggi lo faremo con ancora maggiore determinazione.