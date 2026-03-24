Quel popolo che ha bloccato tutto per fermare il genocidio del popolo palestinese e contestare la complicità del governo Meloni con Israele è tornato a farsi sentire, affluendo in massa alle urne e fermando la pretesa del governo di manomettere la Costituzione.

Un segnale più che positivo lanciato anche dal popolo lucano che con una percentuale dei NO di oltre il 60% ha manifestato la correttezza delle ragioni del nostro No Sociale.

È un grande segnale di cambiamento e di lotta che va riprodotto nelle battaglie per difendere le nostre condizioni di vita e di lavoro, per portare lItalia fuori dalla guerra ed esigere le dimissioni del Governo Meloni. Presidi in molte piazze italiane sono già state indette da ieri pomeriggio, insieme alle realtà che hanno costituito come noi il Comitato No Sociale, a Bologna, Brescia, Caserta, Cuneo ,Grosseto, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Torino e Verona. A Roma in corteo ci si è spostati da piazza Santi Apostoli per raggiungere Montecitorio.

A noi ora il compito di proseguire con le iniziative di consolidamento sul nostro territorio del blocco politico sociale per una vera alternativa .



Potenza,24.3.2026

Per il Comitato per il No Sociale-Basilicata

Rosalba Guglielmi