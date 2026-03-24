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La voce della Politica
|Comitato per il No Sociale: forte vittoria del NO, segnale di cambiamento contro il Governo Meloni
24/03/2026
|Quel popolo che ha bloccato tutto per fermare il genocidio del popolo palestinese e contestare la complicità del governo Meloni con Israele è tornato a farsi sentire, affluendo in massa alle urne e fermando la pretesa del governo di manomettere la Costituzione.
Un segnale più che positivo lanciato anche dal popolo lucano che con una percentuale dei NO di oltre il 60% ha manifestato la correttezza delle ragioni del nostro No Sociale.
È un grande segnale di cambiamento e di lotta che va riprodotto nelle battaglie per difendere le nostre condizioni di vita e di lavoro, per portare lItalia fuori dalla guerra ed esigere le dimissioni del Governo Meloni. Presidi in molte piazze italiane sono già state indette da ieri pomeriggio, insieme alle realtà che hanno costituito come noi il Comitato No Sociale, a Bologna, Brescia, Caserta, Cuneo ,Grosseto, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Torino e Verona. A Roma in corteo ci si è spostati da piazza Santi Apostoli per raggiungere Montecitorio.
A noi ora il compito di proseguire con le iniziative di consolidamento sul nostro territorio del blocco politico sociale per una vera alternativa .
Potenza,24.3.2026
Per il Comitato per il No Sociale-Basilicata
Rosalba Guglielmi
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archivio
|La Voce della Politica
|24/03/2026 - Matera. Chiusura temporanea di Via Annibale Maria di Francia per lavori di messa in sicurezza
Il Comune di Matera rende noto che, per consentire interventi di messa in sicurezza e labbattimento di un albero ad alto fusto, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Annibale Maria di Francia.
Il provvedimento sarà in vigore nei giorni 2...-->continua
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|24/03/2026 - UNPLI Bas - A Potenza, la presentazione della Legge regionale su Terzo settore lucano
Il prossimo giovedì 26 marzo 2026, a partire dalle ore 15.30, la Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata, nel capoluogo ospiterà la presentazione della Legge regionale su Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo settore lucano. Liniziativ...-->continua
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|24/03/2026 - Referendum: Ferrone, Pd - lavorare per costruire unalternativa insieme a tutte le forze di opposizione
La buona partecipazione anche dei lucani al voto per il referendum è una nuova testimonianza che i cittadini sui temi più importanti, come quelli costituzionali, non restano a casa e tanto meno vogliono concedere deleghe in bianco. Il no espresso a valanga d...-->continua
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|24/03/2026 - Comitato per il No Sociale: forte vittoria del NO, segnale di cambiamento contro il Governo Meloni
Quel popolo che ha bloccato tutto per fermare il genocidio del popolo palestinese e contestare la complicità del governo Meloni con Israele è tornato a farsi sentire, affluendo in massa alle urne e fermando la pretesa del governo di manomettere la Costituzione...-->continua
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|24/03/2026 - Di Marco (Anf): Nessuno ha vinto davanti a macerie giustizia Segretario generale: ''Ora abbassare i toni ''
Bologna. "Dalle macerie della giustizia al macero del referendum. Su questo crinale passano le sorti di ciò che rimane della giustizia nel nostro Paese". Gli esiti del referendum "ci consegnano un Paese diviso, forse non pienamente consapevole, ma certamente m...-->continua
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|24/03/2026 - Domani 25 marzo linsediamento ufficiale del nuovo Consiglio provinciale
Si terrà domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 12, nella Sala consiliare della Provincia di Potenza, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale eletto lo scorso 8 marzo.
Il nuovo Consiglio sarà composto da: Luigi Simonetti, Giammarco Gui...-->continua
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|24/03/2026 - A Muro lucano vince il sì: 'La giustizia deve essere un servizio, non un potere'
Avendo convintamente votato SÌ, in quella che appare una sconfitta questo referendum ci consegna anche una piccola vittoria: quella dellorgoglio e della coerenza. La mia comunità è stata tra le poche in Basilicata a voler dare un segnale chiaro, coraggioso e ...-->continua
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