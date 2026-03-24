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La voce della Politica
|Di Marco (Anf): Nessuno ha vinto davanti a macerie giustizia Segretario generale: ''Ora abbassare i toni ''
24/03/2026
|Bologna. "Dalle macerie della giustizia al macero del referendum. Su questo crinale passano le sorti di ciò che rimane della giustizia nel nostro Paese". Gli esiti del referendum "ci consegnano un Paese diviso, forse non pienamente consapevole, ma certamente mediaticamente orientabile". Questo il bilancio di Giampaolo Di Marco, segretario generale dell'Associazione nazionale forense (Anf), il giorno dopo il referendum sulla giustizia.
"Anf da subito ha chiesto il dialogo sulla riforma ma è stata inascoltata anche dai fautori del No, oggi vittoriosi", ricorda Di Marco. "Credo che nessuno possa dire di aver vinto rispetto alle macerie della nostra giustizia, in costante declino qualitativo e in perenne sofferenza organizzativa, senza una visione del proprio ruolo quotidiano". A chi "canta vittoria e a chi si lecca le ferite, torniamo a suggerire di abbassare i toni, raccogliere ciò che resta e provare a guardare oltre la politica, perché la giustizia è del popolo, in nome del quale viene amministrata", conclude Di Marco.
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archivio
|La Voce della Politica
|24/03/2026 - Matera. Chiusura temporanea di Via Annibale Maria di Francia per lavori di messa in sicurezza
Il Comune di Matera rende noto che, per consentire interventi di messa in sicurezza e labbattimento di un albero ad alto fusto, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Annibale Maria di Francia.
Il provvedimento sarà in vigore nei giorni 2...-->continua
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|24/03/2026 - UNPLI Bas - A Potenza, la presentazione della Legge regionale su Terzo settore lucano
Il prossimo giovedì 26 marzo 2026, a partire dalle ore 15.30, la Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata, nel capoluogo ospiterà la presentazione della Legge regionale su Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo settore lucano. Liniziativ...-->continua
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|24/03/2026 - Referendum: Ferrone, Pd - lavorare per costruire unalternativa insieme a tutte le forze di opposizione
La buona partecipazione anche dei lucani al voto per il referendum è una nuova testimonianza che i cittadini sui temi più importanti, come quelli costituzionali, non restano a casa e tanto meno vogliono concedere deleghe in bianco. Il no espresso a valanga d...-->continua
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|24/03/2026 - Comitato per il No Sociale: forte vittoria del NO, segnale di cambiamento contro il Governo Meloni
Quel popolo che ha bloccato tutto per fermare il genocidio del popolo palestinese e contestare la complicità del governo Meloni con Israele è tornato a farsi sentire, affluendo in massa alle urne e fermando la pretesa del governo di manomettere la Costituzione...-->continua
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|24/03/2026 - Di Marco (Anf): Nessuno ha vinto davanti a macerie giustizia Segretario generale: ''Ora abbassare i toni ''
Bologna. "Dalle macerie della giustizia al macero del referendum. Su questo crinale passano le sorti di ciò che rimane della giustizia nel nostro Paese". Gli esiti del referendum "ci consegnano un Paese diviso, forse non pienamente consapevole, ma certamente m...-->continua
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|24/03/2026 - Domani 25 marzo linsediamento ufficiale del nuovo Consiglio provinciale
Si terrà domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 12, nella Sala consiliare della Provincia di Potenza, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale eletto lo scorso 8 marzo.
Il nuovo Consiglio sarà composto da: Luigi Simonetti, Giammarco Gui...-->continua
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|24/03/2026 - A Muro lucano vince il sì: 'La giustizia deve essere un servizio, non un potere'
Avendo convintamente votato SÌ, in quella che appare una sconfitta questo referendum ci consegna anche una piccola vittoria: quella dellorgoglio e della coerenza. La mia comunità è stata tra le poche in Basilicata a voler dare un segnale chiaro, coraggioso e ...-->continua
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