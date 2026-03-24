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La voce della Politica
|A Muro lucano vince il sì: 'La giustizia deve essere un servizio, non un potere'
24/03/2026
|Avendo convintamente votato SÌ, in quella che appare una sconfitta questo referendum ci consegna anche una piccola vittoria: quella dellorgoglio e della coerenza. La mia comunità è stata tra le poche in Basilicata a voler dare un segnale chiaro, coraggioso e coerente.
Abbiamo perso unoccasione importante per modernizzare il Paese attraverso una riforma essenziale. Una riforma che è stata respinta più per contrapposizione ideologica e tensione politica che per un confronto serio e approfondito nel merito. Eppure, parlare di giustizia richiede lucidità e visione. Mai come questa volta è emerso un nodo cruciale per la nostra Nazione: il rischio di una progressiva politicizzazione di una parte della magistratura, fino a manifestazioni che danno limpressione di una distanza crescente dallequilibrio tra i poteri.
Sta prendendo forma un sistema che appare sempre più autoreferenziale, e che rischia di incrinare quel principio fondamentale di equilibrio e reciproco controllo su cui si fonda ogni democrazia matura.
Questo referendum ci consegna però un messaggio ancora più profondo: una parte significativa del Paese, e in particolare le nuove generazioni, mostra una sfiducia crescente nei confronti della politica. Ed è proprio questo il punto da cui ripartire. Non è una questione di destra o di sinistra, ma di credibilità, di partecipazione e di futuro.
LItalia aveva lopportunità di fare un passo avanti, e invece ha scelto di restare ferma. Ma le sfide non si fermano. La giustizia ha bisogno di essere ripensata per diventare davvero più equa, efficiente e vicina ai cittadini. Allo stesso modo, è necessario aprire una riflessione seria e moderna sul sistema dellinformazione e sulleditoria, pilastri essenziali di una democrazia libera e consapevole.
Oggi prendiamo atto del risultato, perché il popolo è sovrano, sempre. Ma proprio per questo, da domani, abbiamo il dovere di costruire una visione più alta: unItalia capace di riformarsi, di ritrovare fiducia in sé stessa e di rimettere al centro il cittadino, i suoi diritti e il suo futuro.
Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano
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|La Voce della Politica
|24/03/2026 - Domani 25 marzo linsediamento ufficiale del nuovo Consiglio provinciale
Si terrà domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 12, nella Sala consiliare della Provincia di Potenza, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale eletto lo scorso 8 marzo.
Il nuovo Consiglio sarà composto da: Luigi Simonetti, Giammarco Guidetti, Enzo Ste...-->continua
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|24/03/2026 - A Muro lucano vince il sì: 'La giustizia deve essere un servizio, non un potere'
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|23/03/2026 - Marrese: ''Il successo del NO premia la Basilicata e la forza delle nostre comunità''
Esprimo grande soddisfazione per il successo del NO, un risultato importante che ha visto una partecipazione significativa e consapevole da parte dei cittadini.
È un esito che conferma la maturità e il senso di responsabilità delle nostre comunità e che pr...-->continua
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|23/03/2026 - Europa Verde e Alleanza Verdi Sinistra: ha vinto la Costituzione
Il risultato del referendum del 22 e 23 marzo 2026 rappresenta un passaggio significativo per la nostra democrazia. Non si tratta semplicemente dellaffermazione di una posizione sullaltra, ma di un segnale chiaro. I cittadini, quando messi nelle condizioni d...-->continua
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|23/03/2026 - Lomuti. Il No vince. L'Italia sceglie la Costituzione contro l'arbitrio
Perde Meloni, straperde Bardi e tutto il centrodestra lucano
Il No ha vinto con oltre il 53 per cento dei voti, su un'affluenza che sfiora il 59 per cento: un dato che non si vedeva per un referendum da anni. Gli italiani non si sono limitati a difendere ...-->continua
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|23/03/2026 - Chiorazzo (BCC): ''Bocciata una riforma divisiva, oggi è un bel giorno per la democrazia''
Lesito del referendum sulla giustizia, con la netta affermazione del No sia in Italia che in Basilicata, rappresenta una scelta netta dei cittadini, maturata con una larga partecipazione e con uno scarto significativo rispetto al Si ed un segnale politico ch...-->continua
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|23/03/2026 - PD matera. Il NO prevale in provincia di Matera
Accogliamo con soddisfazione lesito del referendum svoltosi in questo fine settimana, che nella provincia di Matera ha visto prevalere il NO con circa il 60% dei consensi.
Si tratta di un risultato importante, che conferma la validità della posizione assu...-->continua
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