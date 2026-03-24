Avendo convintamente votato SÌ, in quella che appare una sconfitta questo referendum ci consegna anche una piccola vittoria: quella dellorgoglio e della coerenza. La mia comunità è stata tra le poche in Basilicata a voler dare un segnale chiaro, coraggioso e coerente.

Abbiamo perso unoccasione importante per modernizzare il Paese attraverso una riforma essenziale. Una riforma che è stata respinta più per contrapposizione ideologica e tensione politica che per un confronto serio e approfondito nel merito. Eppure, parlare di giustizia richiede lucidità e visione. Mai come questa volta è emerso un nodo cruciale per la nostra Nazione: il rischio di una progressiva politicizzazione di una parte della magistratura, fino a manifestazioni che danno limpressione di una distanza crescente dallequilibrio tra i poteri.

Sta prendendo forma un sistema che appare sempre più autoreferenziale, e che rischia di incrinare quel principio fondamentale di equilibrio e reciproco controllo su cui si fonda ogni democrazia matura.

Questo referendum ci consegna però un messaggio ancora più profondo: una parte significativa del Paese, e in particolare le nuove generazioni, mostra una sfiducia crescente nei confronti della politica. Ed è proprio questo il punto da cui ripartire. Non è una questione di destra o di sinistra, ma di credibilità, di partecipazione e di futuro.

LItalia aveva lopportunità di fare un passo avanti, e invece ha scelto di restare ferma. Ma le sfide non si fermano. La giustizia ha bisogno di essere ripensata per diventare davvero più equa, efficiente e vicina ai cittadini. Allo stesso modo, è necessario aprire una riflessione seria e moderna sul sistema dellinformazione e sulleditoria, pilastri essenziali di una democrazia libera e consapevole.

Oggi prendiamo atto del risultato, perché il popolo è sovrano, sempre. Ma proprio per questo, da domani, abbiamo il dovere di costruire una visione più alta: unItalia capace di riformarsi, di ritrovare fiducia in sé stessa e di rimettere al centro il cittadino, i suoi diritti e il suo futuro.



Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano