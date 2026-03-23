Esprimo grande soddisfazione per il successo del NO, un risultato importante che ha visto una partecipazione significativa e consapevole da parte dei cittadini.

È un esito che conferma la maturità e il senso di responsabilità delle nostre comunità e che premia un lavoro condiviso, fatto di ascolto, confronto e presenza costante sui territori.

La Basilicata ha dato un contributo importante a questo risultato, dimostrando ancora una volta la propria capacità di incidere nelle scelte fondamentali.

Nella stragrande maggioranza dei comuni lucani, compresa la mia Montalbano Jonico, si è registrato un forte successo del NO, a conferma che quando si costruisce un rapporto autentico con i cittadini, basato sulla fiducia e sulla partecipazione, si possono raggiungere traguardi importanti.

Questo esito rappresenta per me non un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno nel lavoro istituzionale, sempre al servizio della Basilicata e dei suoi cittadini.

Un grande "grazie" va ai tantissimi cittadini e alle variegate organizzazioni del comitato del No per aver animato una campagna referendaria di chiamata a raccolta della consapevolezza civica e democratica.