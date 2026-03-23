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La voce della Politica

Marrese: ''Il successo del NO premia la Basilicata e la forza delle nostre comunità''

23/03/2026

Esprimo grande soddisfazione per il successo del NO, un risultato importante che ha visto una partecipazione significativa e consapevole da parte dei cittadini.
È un esito che conferma la maturità e il senso di responsabilità delle nostre comunità e che premia un lavoro condiviso, fatto di ascolto, confronto e presenza costante sui territori.
La Basilicata ha dato un contributo importante a questo risultato, dimostrando ancora una volta la propria capacità di incidere nelle scelte fondamentali.
Nella stragrande maggioranza dei comuni lucani, compresa la mia Montalbano Jonico, si è registrato un forte successo del NO, a conferma che quando si costruisce un rapporto autentico con i cittadini, basato sulla fiducia e sulla partecipazione, si possono raggiungere traguardi importanti.
Questo esito rappresenta per me non un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno nel lavoro istituzionale, sempre al servizio della Basilicata e dei suoi cittadini.
Un grande "grazie" va ai tantissimi cittadini e alle variegate organizzazioni del comitato del No per aver animato una campagna referendaria di chiamata a raccolta della consapevolezza civica e democratica.



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