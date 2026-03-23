-->
|
La voce della Politica
|Europa Verde e Alleanza Verdi Sinistra: ha vinto la Costituzione
23/03/2026
|Il risultato del referendum del 22 e 23 marzo 2026 rappresenta un passaggio significativo per la nostra democrazia. Non si tratta semplicemente dellaffermazione di una posizione sullaltra, ma di un segnale chiaro. I cittadini, quando messi nelle condizioni di comprendere, scelgono in modo libero, consapevole e responsabile.
Questo esito dimostra che ha vinto il pensiero politico, libero e democratico. Ha vinto la capacità delle persone di andare oltre le appartenenze e valutare nel merito le questioni, anche in un contesto in cui il dibattito pubblico è stato spesso caratterizzato da tecnicismi e da una comunicazione poco accessibile e spesso sguaiata. Ha vinto la costituzione, che si può cambiare ma non così non in modo arrogante scomposto e con un senso di prevaricazione se non di vendetta, si cambia in modo condiviso come e accaduto per larticoli 9 e 111 della carta fondamentale.
In Basilicata, in particolare, il prevalere del NO rappresenta anche qualcosa di più profondo. È la voglia di riscatto di un territorio che rifiuta con forza ogni logica clientelare. È la dimostrazione che i cittadini non sono più disposti ad essere considerati un popolo che si piega a dinamiche di scambio o a giudizi offensivi, come quelli espressi in passato da esponenti politici. Al contrario, hanno risposto con dignità e consapevolezza, smentendo chi li ha superficialmente etichettati e bocciando chiaramente la pozione del sì e di chi lo ha sostenuto con parole metodi spesso discutibili.
Proprio per questo, il risultato dovrebbe far riflettere profondamente il governo. Quando la politica si allontana dal linguaggio dei cittadini e diventa difficile da comprendere, il rischio è quello di creare distanza e disaffezione. Al contrario, questa consultazione dimostra che esiste una domanda forte di partecipazione autentica, basata su informazioni chiare e su un confronto trasparente.
Come Europa Verde Basilicata Avs riteniamo che questo sia il momento di rilanciare un impegno concreto per una politica più accessibile, inclusiva e capace di parlare alla vita quotidiana delle persone. La partecipazione non può essere data per scontata, va coltivata attraverso strumenti di informazione adeguati e processi decisionali realmente condivisi.
Il referendum del 22 marzo ci consegna dunque una responsabilità collettiva. Rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini, restituendo centralità alla consapevolezza, al merito e alla qualità del dibattito pubblico. Solo così la democrazia può dirsi davvero viva.
|
archivio
|La Voce della Politica
|23/03/2026 - Marrese: ''Il successo del NO premia la Basilicata e la forza delle nostre comunità''
Esprimo grande soddisfazione per il successo del NO, un risultato importante che ha visto una partecipazione significativa e consapevole da parte dei cittadini.
È un esito che conferma la maturità e il senso di responsabilità delle nostre comunità e che premia un lavoro ...-->continua
|
|
|23/03/2026 - Europa Verde e Alleanza Verdi Sinistra: ha vinto la Costituzione
Il risultato del referendum del 22 e 23 marzo 2026 rappresenta un passaggio significativo per la nostra democrazia. Non si tratta semplicemente dellaffermazione di una posizione sullaltra, ma di un segnale chiaro. I cittadini, quando messi nelle condizioni d...-->continua
|
|
|23/03/2026 - Lomuti. Il No vince. L'Italia sceglie la Costituzione contro l'arbitrio
Perde Meloni, straperde Bardi e tutto il centrodestra lucano
Il No ha vinto con oltre il 53 per cento dei voti, su un'affluenza che sfiora il 59 per cento: un dato che non si vedeva per un referendum da anni. Gli italiani non si sono limitati a difendere ...-->continua
|
|
|23/03/2026 - Chiorazzo (BCC): ''Bocciata una riforma divisiva, oggi è un bel giorno per la democrazia''
Lesito del referendum sulla giustizia, con la netta affermazione del No sia in Italia che in Basilicata, rappresenta una scelta netta dei cittadini, maturata con una larga partecipazione e con uno scarto significativo rispetto al Si ed un segnale politico ch...-->continua
|
|
|23/03/2026 - PD matera. Il NO prevale in provincia di Matera
Accogliamo con soddisfazione lesito del referendum svoltosi in questo fine settimana, che nella provincia di Matera ha visto prevalere il NO con circa il 60% dei consensi.
Si tratta di un risultato importante, che conferma la validità della posizione assu...-->continua
|
|
|23/03/2026 - Referendum in Basilicata, Manca: NO 60,03% SI 39,97%, risultato netto a difesa della Costituzione
Il commissario regionale del Pd Basilicata, senatore Daniele Manca, interviene sui risultati del referendum in Basilicata, sottolineando la portata politica del voto.
Il risultato consegna un dato chiaro: il NO si attesta al 60,03%, contro il 39,97% del S...-->continua
|
|
|23/03/2026 - M5S. Referendum sulla magistratura: il No trionfa, la Costituzione e la democrazia vincono
Referendum sulla magistratura: vince il No, vincono la Costituzione e la DemocraziaHa vinto il No. Ha vinto in modo chiaro. E con il No ha vinto anche unidea precisa di democrazia, di equilibrio istituzionale, di rispetto della Costituzione.
Le itali...-->continua
|
|