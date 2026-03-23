Il risultato del referendum del 22 e 23 marzo 2026 rappresenta un passaggio significativo per la nostra democrazia. Non si tratta semplicemente dellaffermazione di una posizione sullaltra, ma di un segnale chiaro. I cittadini, quando messi nelle condizioni di comprendere, scelgono in modo libero, consapevole e responsabile.

Questo esito dimostra che ha vinto il pensiero politico, libero e democratico. Ha vinto la capacità delle persone di andare oltre le appartenenze e valutare nel merito le questioni, anche in un contesto in cui il dibattito pubblico è stato spesso caratterizzato da tecnicismi e da una comunicazione poco accessibile e spesso sguaiata. Ha vinto la costituzione, che si può cambiare ma non così non in modo arrogante scomposto e con un senso di prevaricazione se non di vendetta, si cambia in modo condiviso come e accaduto per larticoli 9 e 111 della carta fondamentale.

In Basilicata, in particolare, il prevalere del NO rappresenta anche qualcosa di più profondo. È la voglia di riscatto di un territorio che rifiuta con forza ogni logica clientelare. È la dimostrazione che i cittadini non sono più disposti ad essere considerati un popolo che si piega a dinamiche di scambio o a giudizi offensivi, come quelli espressi in passato da esponenti politici. Al contrario, hanno risposto con dignità e consapevolezza, smentendo chi li ha superficialmente etichettati e bocciando chiaramente la pozione del sì e di chi lo ha sostenuto con parole metodi spesso discutibili.

Proprio per questo, il risultato dovrebbe far riflettere profondamente il governo. Quando la politica si allontana dal linguaggio dei cittadini e diventa difficile da comprendere, il rischio è quello di creare distanza e disaffezione. Al contrario, questa consultazione dimostra che esiste una domanda forte di partecipazione autentica, basata su informazioni chiare e su un confronto trasparente.

Come Europa Verde Basilicata Avs riteniamo che questo sia il momento di rilanciare un impegno concreto per una politica più accessibile, inclusiva e capace di parlare alla vita quotidiana delle persone. La partecipazione non può essere data per scontata, va coltivata attraverso strumenti di informazione adeguati e processi decisionali realmente condivisi.

Il referendum del 22 marzo ci consegna dunque una responsabilità collettiva. Rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini, restituendo centralità alla consapevolezza, al merito e alla qualità del dibattito pubblico. Solo così la democrazia può dirsi davvero viva.