Perde Meloni, straperde Bardi e tutto il centrodestra lucano

Il No ha vinto con oltre il 53 per cento dei voti, su un'affluenza che sfiora il 59 per cento: un dato che non si vedeva per un referendum da anni. Gli italiani non si sono limitati a difendere lo status quo. Hanno scelto consapevolmente di non consegnare al potere politico uno strumento di controllo sulla magistratura che, una volta acquisito, difficilmente si restituisce.





Come deputato, avvocato, membro della Commissione Difesa e della Delegazione italiana al Consiglio d'Europa, ho seguito questa vicenda con la consapevolezza di chi conosce dall'interno la fragilità degli equilibri istituzionali. Ho visto, nelle sedi europee, cosa accade quando un governo democraticamente eletto comincia a smontare i contrappesi: non con un atto d'autorità, ma con una sequenza di riforme ragionevoli, ognuna difendibile da sola, devastanti nell'insieme.





La riforma Nordio non era una razionalizzazione tecnica. Era un progetto finalizzato a frantumare l'organo di autogoverno unitario della magistratura. Era il tentativo di trasformare il pubblico ministero in un soggetto la cui carriera dipende  anche indirettamente  da chi oggi governa e da chi potrebbe governare domani.





Il No di oggi non conclude nulla. L'abolizione dell'abuso d'ufficio, le modifiche al traffico di influenze illecite, i tentativi ripetuti di limitare il perimetro dell'azione penale su materie sensibili  tutto questo è ancora nell'ordinamento, a testimoniare una strategia di lungo periodo che questo risultato rallenta ma non arresta. Il nostro compito è presidiare tali questioni con la stessa continuità con cui il governo ha lavorato per anni a smontarle.





Ringrazio i cittadini che hanno votato con consapevolezza e tutti coloro che hanno contribuito a spiegare una questione complessa senza semplificarla.





Dalle urne un chiaro messaggio: esiste una maggioranza alternativa anche in Basilicata. Nella nostra regione il No vince addirittura con oltre il 60%. I cittadini hanno consegnato un messaggio anche a noi. Non soltanto il Paese chiede unalternativa, lo chiedono anche i lucani. E se a Roma una maggioranza contrapposta al Governo Meloni esiste già, in Basilicata questa alternativa cè ma va organizzata e questo voto ci consegna una grande responsabilità. Una chance che va colta. Lavoriamo con le forze alternative al centrodestra di Bardi per mandarlo a casa. Per fare questo serve lealtà e lungimiranza. Noi non ci tiriamo indietro dinanzi al bene degli italiani e dei lucani.











Arnaldo Lomuti

Deputato M5S  XIX Legislatura

Segretario, Commissione Difesa  Camera dei Deputati

Membro della Delegazione italiana al Consiglio d'Europa

Camera dei Deputati