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Chiorazzo (BCC): ''Bocciata una riforma divisiva, oggi è un bel giorno per la democrazia''

23/03/2026

Lesito del referendum sulla giustizia, con la netta affermazione del No sia in Italia che in Basilicata, rappresenta una scelta netta dei cittadini, maturata con una larga partecipazione e con uno scarto significativo rispetto al Si ed un segnale politico chiaro.
Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e Presidente di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo.

Il tentativo del centrodestra di trasformare il referendum in una battaglia politica, sostenuto da una narrazione fuorviante alla quale non si sono sottratti neppure esponenti di primo piano del Governo, a partire dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma si è rivelato controproducente per chi pur essendo maggioranza in Parlamento non è maggioranza nel Paese.

Come Basilicata Casa Comune abbiamo sostenuto le ragioni del No spiegando che le riforme della giustizia, così come tutte le riforme costituzionali, non si fanno a colpi di maggioranza, ma attraverso una larga condivisione.

Questo voto va oltre il quesito referendario e racconta una crescente distanza tra il Paese reale e chi governa. Troppo spesso il governo, tanto a livello centrale che qui in Basilicata, è più attento agli slogan che a costruire soluzioni concrete per gli italiani e per i lucani.

Da qui deve partire una riflessione seria. Spetta ora alle forze riformiste e progressiste raccogliere questo segnale e costruire unalternativa credibile, seria e responsabile. Da parte nostra continueremo a lavorare con determinazione in questa direzione, mettendo al centro i bisogni delle comunità e il rispetto delle istituzioni.



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