Il commissario regionale del Pd Basilicata, senatore Daniele Manca, interviene sui risultati del referendum in Basilicata, sottolineando la portata politica del voto.

Il risultato consegna un dato chiaro: il NO si attesta al 60,03%, contro il 39,97% del SI. Si tratta di una scelta consapevole da parte dei cittadini lucani, che hanno voluto difendere lequilibrio dei poteri, lindipendenza della magistratura e i principi fondamentali della Costituzione, dichiara Manca.





Il commissario regionale evidenzia inoltre il ruolo della mobilitazione diffusa: In queste settimane, circoli, comitati, amministratori e militanti hanno animato il territorio con impegno e responsabilità, contribuendo a costruire un confronto serio e partecipato.





Secondo Manca, il voto rappresenta anche un segnale politico più ampio: Quando si tenta di intervenire sulla Costituzione senza affrontare i veri problemi della giustizia e senza costruire un consenso largo, i cittadini rispondono. E lo fanno con chiarezza.



Infine, lappello: Dalla Basilicata arriva un messaggio preciso: serve rispetto per la Costituzione e serve equilibrio nelle riforme. Ora si apra una riflessione seria nel Paese, puntando su interventi concreti che migliorino il funzionamento della giustizia senza alterare lequilibrio istituzionale.