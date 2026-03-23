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La voce della Politica
|Referendum in Basilicata, Manca: NO 60,03% SI 39,97%, risultato netto a difesa della Costituzione
23/03/2026
|Il commissario regionale del Pd Basilicata, senatore Daniele Manca, interviene sui risultati del referendum in Basilicata, sottolineando la portata politica del voto.
Il risultato consegna un dato chiaro: il NO si attesta al 60,03%, contro il 39,97% del SI. Si tratta di una scelta consapevole da parte dei cittadini lucani, che hanno voluto difendere lequilibrio dei poteri, lindipendenza della magistratura e i principi fondamentali della Costituzione, dichiara Manca.
Il commissario regionale evidenzia inoltre il ruolo della mobilitazione diffusa: In queste settimane, circoli, comitati, amministratori e militanti hanno animato il territorio con impegno e responsabilità, contribuendo a costruire un confronto serio e partecipato.
Secondo Manca, il voto rappresenta anche un segnale politico più ampio: Quando si tenta di intervenire sulla Costituzione senza affrontare i veri problemi della giustizia e senza costruire un consenso largo, i cittadini rispondono. E lo fanno con chiarezza.
Infine, lappello: Dalla Basilicata arriva un messaggio preciso: serve rispetto per la Costituzione e serve equilibrio nelle riforme. Ora si apra una riflessione seria nel Paese, puntando su interventi concreti che migliorino il funzionamento della giustizia senza alterare lequilibrio istituzionale.
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archivio
|La Voce della Politica
|23/03/2026 - Marrese: ''Il successo del NO premia la Basilicata e la forza delle nostre comunità''
Esprimo grande soddisfazione per il successo del NO, un risultato importante che ha visto una partecipazione significativa e consapevole da parte dei cittadini.
È un esito che conferma la maturità e il senso di responsabilità delle nostre comunità e che premia un lavoro ...-->continua
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|23/03/2026 - Europa Verde e Alleanza Verdi Sinistra: ha vinto la Costituzione
Il risultato del referendum del 22 e 23 marzo 2026 rappresenta un passaggio significativo per la nostra democrazia. Non si tratta semplicemente dellaffermazione di una posizione sullaltra, ma di un segnale chiaro. I cittadini, quando messi nelle condizioni d...-->continua
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|23/03/2026 - Lomuti. Il No vince. L'Italia sceglie la Costituzione contro l'arbitrio
Perde Meloni, straperde Bardi e tutto il centrodestra lucano
Il No ha vinto con oltre il 53 per cento dei voti, su un'affluenza che sfiora il 59 per cento: un dato che non si vedeva per un referendum da anni. Gli italiani non si sono limitati a difendere ...-->continua
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|23/03/2026 - Chiorazzo (BCC): ''Bocciata una riforma divisiva, oggi è un bel giorno per la democrazia''
Lesito del referendum sulla giustizia, con la netta affermazione del No sia in Italia che in Basilicata, rappresenta una scelta netta dei cittadini, maturata con una larga partecipazione e con uno scarto significativo rispetto al Si ed un segnale politico ch...-->continua
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|23/03/2026 - PD matera. Il NO prevale in provincia di Matera
Accogliamo con soddisfazione lesito del referendum svoltosi in questo fine settimana, che nella provincia di Matera ha visto prevalere il NO con circa il 60% dei consensi.
Si tratta di un risultato importante, che conferma la validità della posizione assu...-->continua
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|23/03/2026 - Referendum in Basilicata, Manca: NO 60,03% SI 39,97%, risultato netto a difesa della Costituzione
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|23/03/2026 - M5S. Referendum sulla magistratura: il No trionfa, la Costituzione e la democrazia vincono
Referendum sulla magistratura: vince il No, vincono la Costituzione e la DemocraziaHa vinto il No. Ha vinto in modo chiaro. E con il No ha vinto anche unidea precisa di democrazia, di equilibrio istituzionale, di rispetto della Costituzione.
Le itali...-->continua
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