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La voce della Politica
|Aliano e Maratea candidate a Capitale della Cultura: Claps (FdI) elogia il Governo Meloni
22/03/2026
|«La candidatura di Aliano e Maratea a Capitale della Cultura dimostra lattenzione concreta del Governo Meloni verso la Basilicata», dichiara Vincenzo Claps, Presidente Provinciale FdI Potenza. «Grazie al confronto continuo con il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sono stati stanziati 1,1 milioni di euro per ciascuna comunità. Progetti come "Terra dellAltrove" e "Il futuro parte da un viaggio millenario".» Di seguito il comunicato stampa.
La candidatura di Aliano e Maratea a capitale della cultura, è il risultato di un' efficiente programmazione e attenzione del Governo Meloni verso la Basilicata.
Grazie ad un confronto e ad una interlocuzione costante avvenuta con il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stata stanziata la somma di 1,1 milioni di euro per ognuna delle due comunità.
Aliano con il Progetto " Terra dell' Altrove" e Maratea con il dossier " Il futuro parte da un viaggio millenario", sono esempi concreti di come la cultura può rappresentare un volano per valorizzare al meglio il nostro territorio e l'enorme patrimonio storico naturalistico.
Mi sento di esprimere profonda gratitudine al Governo Meloni e al ministro Giuli per l' ennesima dimostrazione di vicinanza alla Regione Basilicata, ai parlamentari lucani di Fratelli d'Italia, per aver cercato ed ottenuto un risultato importante che comporterà una maggiore visibilità delle nostre comunità sul panorama nazionale.
Inoltre, occorre sottolineare il via libera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile di 180 milioni di euro alla Regione Basilicata, per finanziare 55 progetti che comprendono numerosi interventi che vanno dall' efficientamento energetico, all' efficientamento delle reti idriche fino ad interventi per il comparto agricolo.
Queste sono dimostrazioni concrete di come un dialogo costante tra le Istituzioni, abbinato ad una programmazione ed una visione strategica, possono ottenere significativi risultati con importanti ricadute sul territorio.
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