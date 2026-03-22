Il Presidente della Regione Basilicata e Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, Vito Bardi, esprime condanna per i gravi episodi di minaccia e contestazione emersi dalle recenti indagini che hanno coinvolto il senatore e presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito.

Esprimo la mia totale e convinta solidarietà a Claudio Lotito  dice Bardi -. Quanto sta emergendo dalle indagini della magistratura e dellArma dei Carabinieri descrive uno scenario inquietante che non ha nulla a che vedere con la passione sportiva o la dialettica calcistica. Siamo di fronte a veri e propri atti delinquenziali che tentano di inquinare il mondo dello sport con logiche di ricatto e violenza.

In qualità di Coordinatore della Commissione Sport per la Conferenza delle Regioni, Bardi sottolinea la necessità di una risposta compatta: Lo sport deve rimanere un presidio di valori e socialità. Non possiamo permettere che frange criminali prendano in ostaggio le società e i loro dirigenti. Mi unisco allappello del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè: è necessario che tutto il sistema  dalla FIGC alle Leghe, fino alle tifoserie sane  faccia muro contro questi fenomeni.