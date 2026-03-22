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La voce della Politica
|Bardi: solidarietà a Claudio Lotito
22/03/2026
|Il Presidente della Regione Basilicata e Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, Vito Bardi, esprime condanna per i gravi episodi di minaccia e contestazione emersi dalle recenti indagini che hanno coinvolto il senatore e presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito.
Esprimo la mia totale e convinta solidarietà a Claudio Lotito dice Bardi -. Quanto sta emergendo dalle indagini della magistratura e dellArma dei Carabinieri descrive uno scenario inquietante che non ha nulla a che vedere con la passione sportiva o la dialettica calcistica. Siamo di fronte a veri e propri atti delinquenziali che tentano di inquinare il mondo dello sport con logiche di ricatto e violenza.
In qualità di Coordinatore della Commissione Sport per la Conferenza delle Regioni, Bardi sottolinea la necessità di una risposta compatta: Lo sport deve rimanere un presidio di valori e socialità. Non possiamo permettere che frange criminali prendano in ostaggio le società e i loro dirigenti. Mi unisco allappello del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè: è necessario che tutto il sistema dalla FIGC alle Leghe, fino alle tifoserie sane faccia muro contro questi fenomeni.
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archivio
|La Voce della Politica
|22/03/2026 - Aliano e Maratea candidate a Capitale della Cultura: Claps (FdI) elogia il Governo Meloni
«La candidatura di Aliano e Maratea a Capitale della Cultura dimostra lattenzione concreta del Governo Meloni verso la Basilicata», dichiara Vincenzo Claps, Presidente Provinciale FdI Potenza. «Grazie al confronto continuo con il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, so...-->continua
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|22/03/2026 - Bardi: solidarietà a Claudio Lotito
Il Presidente della Regione Basilicata e Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, Vito Bardi, esprime condanna per i gravi episodi di minaccia e contestazione emersi dalle recenti indagini che hanno coinvolto il senatore e president...-->continua
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|21/03/2026 - Sinistra italiana Senise: ''Il pericolo di delegittimare l'impegno civile''
Nello scambio dialettico delle ultime settimane tra il Sindaco di Senise e l'assessore Regionale Cupparo emergono situazioni da attenzionare e approfondire bi-partisan. Su questo non c'è dubbio, e ci sono già interlocuzioni in corso per capire come affrontare ...-->continua
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|21/03/2026 - Smart Paper, Cupparo amareggiato
Leggo con profonda amarezza nellultimo comunicato su Smart Paper le parole usate nei miei confronti dai sindacati metalmeccanici con cui ho avuto sempre un corretto, leale e trasparente rapporto, senza mai nascondere le difficoltà di una vertenza per troppi ...-->continua
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|21/03/2026 - Grassano, Mangione: flop di partecipazione alla ''Casa della Salute Intergenerazionale'', cittadini chiedono chiarezza
Si è svolta a Grassano, nel pomeriggio di giovedì 19 c.m. presso lAuditorium della Pace, la presentazione del progetto Casa della Salute Intergenerazionale. Il Gruppo Consiliare Noi per Grassano ritiene che la comunità Grassanese non meriti di essere pres...-->continua
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|20/03/2026 - Matera 2026 Motore del Mediterraneo: Lavoro, Occupazione e Sviluppo con lUgl al Fianco dei Lavoratori.
Con onore, Pino Giordano, Segretario Provinciale Ugl Matera, ha preso parte oggi allinaugurazione che consacra Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Un evento storico che proietta la città dei Sassi al centro del Mediterraneo, non sol...-->continua
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|20/03/2026 - Matera 2026, Bardi: cultura, pace e costruzione
Oggi è una giornata importante. Non celebriamo soltanto un titolo, ma inauguriamo una visione. La visione di un Mediterraneo che imbraccia la cultura come arma potente di costruzione. Questo mare, che per secoli è stato teatro di scambi e conflitti, ha conosc...-->continua
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