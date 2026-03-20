Con onore, Pino Giordano, Segretario Provinciale Ugl Matera, ha preso parte oggi allinaugurazione che consacra Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Un evento storico che proietta la città dei Sassi al centro del Mediterraneo, non solo come simbolo culturale, ma come motore concreto di lavoro, crescita e opportunità per tutto il Sud Italia.



Matera 2026 non è solo un evento culturale  dichiara Giordano  è unoccasione straordinaria per creare occupazione stabile, sostenere imprese e generare sviluppo reale. Questa città può diventare un volano per lintera provincia e per il Sud, capace di trattenere i giovani, valorizzare competenze e trasformare le idee in risultati concreti.



LUgl Matera, sindacato del fare, assume un ruolo da protagonista. Saremo presenti nelle istituzioni, nei tavoli decisionali e nei progetti legati a Matera 2026  continua Giordano  per garantire che ogni investimento produca ricadute occupazionali tangibili e durature, perché cultura e sviluppo devono camminare insieme, sempre.



Matera si conferma così faro del Mediterraneo, città di dialogo e di opportunità, modello per tutto il Sud. Qui si uniscono innovazione, lavoro e politiche attive, trasformando la cultura in crescita economica concreta.



Da Matera parte il futuro del lavoro e dello sviluppo in Basilicata e nel Sud Italia  conclude Giordano  e lUgl sarà al fianco di ogni iniziativa che sappia trasformare ambizione in risultati. La nostra sfida è chiara: fare del lavoro il cuore pulsante della rinascita del Mediterraneo.