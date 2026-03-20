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La voce della Politica
|Latronico. Convegno su assistente infermiere e Oss
20/03/2026
|Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi pomeriggio a Matera al convegno Assistente Infermiere e OSS integrazione dei ruoli e formazione nazionale, promosso dagli operatori socio-sanitari e dedicato allevoluzione delle professioni assistenziali.
Nel suo intervento, lassessore ha sottolineato il valore strategico della nuova figura dellAssistente Infermiere nel contesto della riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. Lintroduzione dellAssistente Infermiere rappresenta un passaggio importante verso un modello assistenziale più moderno ed efficiente. Parliamo di una figura che si colloca in modo chiaro tra OSS e infermiere, con competenze definite a livello nazionale e un ruolo ben integrato nei percorsi di cura. Il rafforzamento delle competenze intermedie consente di migliorare la continuità assistenziale e di rendere più efficace il lavoro degli infermieri, che possono così concentrarsi sulle attività a più alta complessità. LAssistente Infermiere è un supporto qualificato, che opera su delega e sotto supervisione, contribuendo a garantire standard elevati di sicurezza e qualità delle cure. Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema della valorizzazione delle professionalità già presenti nel sistema. È fondamentale rassicurare gli operatori: nessuna figura viene penalizzata. Gli OSS continuano a svolgere un ruolo centrale nellassistenza di base, mentre chi ha già conseguito una formazione complementare vedrà riconosciuto il proprio percorso, con possibilità di aggiornamento e crescita professionale. La riforma va nella direzione di costruire percorsi di carriera chiari e qualificanti. Come Regione Basilicata siamo chiamati a governare questo cambiamento con responsabilità, garantendo percorsi formativi di qualità e coerenti con i fabbisogni dei territori. Lobiettivo è costruire un sistema in cui ogni figura operi in modo integrato, senza sovrapposizioni, valorizzando le competenze di ciascuno. In conclusione, Latronico ha ribadito la necessità di accompagnare linnovazione con una visione organizzativa chiara.
Lintroduzione dellAssistente Infermiere sarà efficace se inserita in un modello che favorisca la collaborazione multiprofessionale e non la sostituzione delle competenze. Investire sulla formazione e sullintegrazione dei ruoli significa investire sulla qualità dellassistenza e sulla dignità del lavoro sanitario.
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|La Voce della Politica
|20/03/2026 - Matera 2026 Motore del Mediterraneo: Lavoro, Occupazione e Sviluppo con lUgl al Fianco dei Lavoratori.
Con onore, Pino Giordano, Segretario Provinciale Ugl Matera, ha preso parte oggi allinaugurazione che consacra Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Un evento storico che proietta la città dei Sassi al centro del Mediterraneo, non solo come simbolo ...-->continua
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|20/03/2026 - Matera 2026, Bardi: cultura, pace e costruzione
Oggi è una giornata importante. Non celebriamo soltanto un titolo, ma inauguriamo una visione. La visione di un Mediterraneo che imbraccia la cultura come arma potente di costruzione. Questo mare, che per secoli è stato teatro di scambi e conflitti, ha conosc...-->continua
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|20/03/2026 - Latronico. Convegno su assistente infermiere e Oss
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|20/03/2026 - Matera 2026, Piergiorgio Quarto (Fdi): Un programma solido che valorizza la Basilicata nel Mediterraneo
Linaugurazione di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo segna un passaggio rilevante per lintero territorio regionale, con un programma strutturato e coerente, capace di coniugare identità culturale e proiezione internazionale dichiara...-->continua
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|20/03/2026 - Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, quando è necessario stare dalla stessa parte.
A volte è necessario stare dalla stessa parte, superando le contrapposizioni politiche ed ideologiche.
Non perchè sia festa, non per lavare i panni sporchi in casa, non perchè si è tutti uguali.
Si deve essere dalla stessa parte per collaborare alla bu...-->continua
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|20/03/2026 - Stellantis, Spera (Ugl Metalmeccanici): A Cassino, importante manifestazione unitaria'' per il rilancio dello stabilime
A Cassino, oggi, manifestazione straordinaria per partecipazione, unità e determinazione.
Così Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, commenta la grande mobilitazione che ha visto scendere in piazza, unitariamente, le organizzazioni sind...-->continua
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|20/03/2026 - Bardi: dal Ministero fondi per Aliano e Maratea
Un risultato che premia la qualità della progettazione lucana e riconosce il valore universale dei nostri borghi. Con queste parole il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione a seguito della proficua interlocuzione con il Ministro della Cu...-->continua
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