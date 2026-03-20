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Latronico. Convegno su assistente infermiere e Oss

20/03/2026

Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi pomeriggio a Matera al convegno Assistente Infermiere e OSS  integrazione dei ruoli e formazione nazionale, promosso dagli operatori socio-sanitari e dedicato allevoluzione delle professioni assistenziali.

Nel suo intervento, lassessore ha sottolineato il valore strategico della nuova figura dellAssistente Infermiere nel contesto della riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. Lintroduzione dellAssistente Infermiere rappresenta un passaggio importante verso un modello assistenziale più moderno ed efficiente. Parliamo di una figura che si colloca in modo chiaro tra OSS e infermiere, con competenze definite a livello nazionale e un ruolo ben integrato nei percorsi di cura. Il rafforzamento delle competenze intermedie consente di migliorare la continuità assistenziale e di rendere più efficace il lavoro degli infermieri, che possono così concentrarsi sulle attività a più alta complessità. LAssistente Infermiere è un supporto qualificato, che opera su delega e sotto supervisione, contribuendo a garantire standard elevati di sicurezza e qualità delle cure. Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema della valorizzazione delle professionalità già presenti nel sistema. È fondamentale rassicurare gli operatori: nessuna figura viene penalizzata. Gli OSS continuano a svolgere un ruolo centrale nellassistenza di base, mentre chi ha già conseguito una formazione complementare vedrà riconosciuto il proprio percorso, con possibilità di aggiornamento e crescita professionale. La riforma va nella direzione di costruire percorsi di carriera chiari e qualificanti. Come Regione Basilicata siamo chiamati a governare questo cambiamento con responsabilità, garantendo percorsi formativi di qualità e coerenti con i fabbisogni dei territori. Lobiettivo è costruire un sistema in cui ogni figura operi in modo integrato, senza sovrapposizioni, valorizzando le competenze di ciascuno. In conclusione, Latronico ha ribadito la necessità di accompagnare linnovazione con una visione organizzativa chiara.

Lintroduzione dellAssistente Infermiere sarà efficace se inserita in un modello che favorisca la collaborazione multiprofessionale e non la sostituzione delle competenze. Investire sulla formazione e sullintegrazione dei ruoli significa investire sulla qualità dellassistenza e sulla dignità del lavoro sanitario.




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