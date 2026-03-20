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Matera 2026, Piergiorgio Quarto (Fdi): Un programma solido che valorizza la Basilicata nel Mediterraneo

20/03/2026

Linaugurazione di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo segna un passaggio rilevante per lintero territorio regionale, con un programma strutturato e coerente, capace di coniugare identità culturale e proiezione internazionale  dichiara Piergiorgio Quarto  La giornata inaugurale, articolata tra momenti istituzionali, eventi diffusi e un ampio coinvolgimento della città, dal Teatro Duni ai Sassi, rappresenta un modello organizzativo efficace e riconoscibile  prosegue  Una costruzione equilibrata che valorizza le eccellenze locali e rafforza il posizionamento di Matera nel contesto mediterraneo  aggiunge Quarto  Si tratta di uniniziativa che contribuisce a promuovere limmagine della Basilicata e a consolidarne lattrattività  sottolinea  La qualità dellorganizzazione e il coinvolgimento del territorio sono elementi determinanti per il successo dellintero percorso  conclude Quarto.

Lobiettivo ora è accompagnare questo avvio con continuità e concretezza, affinché le opportunità generate si traducano in risultati duraturi per il sistema economico e sociale della Basilicata.



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