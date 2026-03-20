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La voce della Politica
|Matera 2026, Piergiorgio Quarto (Fdi): Un programma solido che valorizza la Basilicata nel Mediterraneo
20/03/2026
|Linaugurazione di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo segna un passaggio rilevante per lintero territorio regionale, con un programma strutturato e coerente, capace di coniugare identità culturale e proiezione internazionale dichiara Piergiorgio Quarto La giornata inaugurale, articolata tra momenti istituzionali, eventi diffusi e un ampio coinvolgimento della città, dal Teatro Duni ai Sassi, rappresenta un modello organizzativo efficace e riconoscibile prosegue Una costruzione equilibrata che valorizza le eccellenze locali e rafforza il posizionamento di Matera nel contesto mediterraneo aggiunge Quarto Si tratta di uniniziativa che contribuisce a promuovere limmagine della Basilicata e a consolidarne lattrattività sottolinea La qualità dellorganizzazione e il coinvolgimento del territorio sono elementi determinanti per il successo dellintero percorso conclude Quarto.
Lobiettivo ora è accompagnare questo avvio con continuità e concretezza, affinché le opportunità generate si traducano in risultati duraturi per il sistema economico e sociale della Basilicata.
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archivio
|La Voce della Politica
|20/03/2026 - Matera 2026 Motore del Mediterraneo: Lavoro, Occupazione e Sviluppo con lUgl al Fianco dei Lavoratori.
Con onore, Pino Giordano, Segretario Provinciale Ugl Matera, ha preso parte oggi allinaugurazione che consacra Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Un evento storico che proietta la città dei Sassi al centro del Mediterraneo, non solo come simbolo ...-->continua
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|20/03/2026 - Matera 2026, Bardi: cultura, pace e costruzione
Oggi è una giornata importante. Non celebriamo soltanto un titolo, ma inauguriamo una visione. La visione di un Mediterraneo che imbraccia la cultura come arma potente di costruzione. Questo mare, che per secoli è stato teatro di scambi e conflitti, ha conosc...-->continua
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|20/03/2026 - Latronico. Convegno su assistente infermiere e Oss
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi pomeriggio a Matera al convegno Assistente Infermiere e OSS integrazione dei ruoli e formazione nazionale, promosso dagli operatori socio-sanitari e dedicato al...-->continua
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|20/03/2026 - Matera 2026, Piergiorgio Quarto (Fdi): Un programma solido che valorizza la Basilicata nel Mediterraneo
Linaugurazione di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo segna un passaggio rilevante per lintero territorio regionale, con un programma strutturato e coerente, capace di coniugare identità culturale e proiezione internazionale dichiara...-->continua
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|20/03/2026 - Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, quando è necessario stare dalla stessa parte.
A volte è necessario stare dalla stessa parte, superando le contrapposizioni politiche ed ideologiche.
Non perchè sia festa, non per lavare i panni sporchi in casa, non perchè si è tutti uguali.
Si deve essere dalla stessa parte per collaborare alla bu...-->continua
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|20/03/2026 - Stellantis, Spera (Ugl Metalmeccanici): A Cassino, importante manifestazione unitaria'' per il rilancio dello stabilime
A Cassino, oggi, manifestazione straordinaria per partecipazione, unità e determinazione.
Così Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, commenta la grande mobilitazione che ha visto scendere in piazza, unitariamente, le organizzazioni sind...-->continua
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|20/03/2026 - Bardi: dal Ministero fondi per Aliano e Maratea
Un risultato che premia la qualità della progettazione lucana e riconosce il valore universale dei nostri borghi. Con queste parole il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione a seguito della proficua interlocuzione con il Ministro della Cu...-->continua
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