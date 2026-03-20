A Cassino, oggi, manifestazione straordinaria per partecipazione, unità e determinazione.

Così Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, commenta la grande mobilitazione che ha visto scendere in piazza, unitariamente, le organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM, Ugl Metalmeccanici e Fismic, insieme a migliaia di lavoratori.



Una presenza imponente  prosegue Spera  che testimonia quanto sia forte la preoccupazione, ma anche la volontà di difendere e rilanciare un presidio industriale strategico come lo stabilimento Stellantis di Cassino, insieme a tutto il suo indotto e alleconomia dellintero territorio del Cassinate e del Frusinate.



Alla manifestazione erano presenti tutti i segretari dei metalmeccanici di FIM, FIOM, UILM, Ugl Metalmeccanici e Fismic, oltre a numerosi esponenti politici, amministratori locali e sindaci, a dimostrazione di un fronte ampio e trasversale a sostegno del lavoro e dello sviluppo industriale.

Lunità mostrata oggi  sottolinea Spera  è un segnale chiaro: istituzioni, sindacati e cittadini chiedono con forza nuovi investimenti, un piano industriale concreto e prospettive certe per il futuro produttivo di questo territorio. Non possiamo permettere che unarea così importante venga depauperata a causa delle scelte fatte da Bruxelles per una transizione affrettata e senza controllo che favorisce esclusivamente i Paesi asiatici. Servono risposte immediate da parte dellazienda e del Governo per garantire occupazione, sviluppo e dignità ai lavoratori e alle loro famiglie, conclude Spera. LUgl Metalmeccanici ribadisce il proprio impegno a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare il lavoro e a costruire un futuro industriale solido per Cassino e per tutta la provincia di Frosinone.