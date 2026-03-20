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La voce della Politica
|Stellantis, Spera (Ugl Metalmeccanici): A Cassino, importante manifestazione unitaria'' per il rilancio dello stabilime
20/03/2026
|A Cassino, oggi, manifestazione straordinaria per partecipazione, unità e determinazione.
Così Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, commenta la grande mobilitazione che ha visto scendere in piazza, unitariamente, le organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM, Ugl Metalmeccanici e Fismic, insieme a migliaia di lavoratori.
Una presenza imponente prosegue Spera che testimonia quanto sia forte la preoccupazione, ma anche la volontà di difendere e rilanciare un presidio industriale strategico come lo stabilimento Stellantis di Cassino, insieme a tutto il suo indotto e alleconomia dellintero territorio del Cassinate e del Frusinate.
Alla manifestazione erano presenti tutti i segretari dei metalmeccanici di FIM, FIOM, UILM, Ugl Metalmeccanici e Fismic, oltre a numerosi esponenti politici, amministratori locali e sindaci, a dimostrazione di un fronte ampio e trasversale a sostegno del lavoro e dello sviluppo industriale.
Lunità mostrata oggi sottolinea Spera è un segnale chiaro: istituzioni, sindacati e cittadini chiedono con forza nuovi investimenti, un piano industriale concreto e prospettive certe per il futuro produttivo di questo territorio. Non possiamo permettere che unarea così importante venga depauperata a causa delle scelte fatte da Bruxelles per una transizione affrettata e senza controllo che favorisce esclusivamente i Paesi asiatici. Servono risposte immediate da parte dellazienda e del Governo per garantire occupazione, sviluppo e dignità ai lavoratori e alle loro famiglie, conclude Spera. LUgl Metalmeccanici ribadisce il proprio impegno a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare il lavoro e a costruire un futuro industriale solido per Cassino e per tutta la provincia di Frosinone.
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