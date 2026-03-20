Un risultato che premia la qualità della progettazione lucana e riconosce il valore universale dei nostri borghi. Con queste parole il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione a seguito della proficua interlocuzione con il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha portato allo stanziamento di 1,1 milioni di euro ciascuno per i comuni di Aliano e Maratea.

I dossier presentati dalle due realtà lucane per la candidatura di Capitale italiana della cultura hanno convinto il Ministero per la loro solidità e visione strategica. Grazie a questo finanziamento speciale entrambi i programmi culturali potranno essere attuati integralmente, garantendo la ricaduta dei progetti sui territori interessati. Voglio ringraziare il Ministro Giuli  dice Bardi  per la sensibilità dimostrata verso il nostro territorio e le aree interne. Aliano e Maratea hanno dimostrato che la cultura è il vero motore della coesione sociale e dello sviluppo economico dei piccoli centri. Ed è dovere delle istituzioni sostenere queste ambizioni.

Il finanziamento permetterà di dare gambe a due visioni complementari della Basilicata. Da un lato il progetto di Aliano, denominato Terra dellAltrove, che punta a trasformare il borgo dei calanchi in un laboratorio permanente di riflessione sul paesaggio e sullidentità, partendo dalleredità di Carlo Levi per affrontare i temi della rigenerazione delle aree interne. Dallaltro il dossier di Maratea, Il futuro parte da un viaggio millenario, costruito in sinergia con Moliterno, che propone un modello di turismo culturale capace di unire la costa tirrenica e lentroterra, valorizzando il patrimonio storico e naturalistico come ponte verso la modernità.

La Basilicata si conferma protagonista della scena culturale nazionale  conclude il Presidente Bardi -. Il lavoro svolto dalle amministrazioni locali e dai comitati promotori non andrà perduto, ma diventerà un volano di crescita e di visibilità per lintera comunità regionale.

Grazie ai residui del Fondo Sviluppo e Coesione della linea Rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici abbiamo potuto finanziare, in coerenza con il bando borghi e il Piano Olivetti, 6 progetti in tutta Italia presentati da piccoli borghi, quindi sotto i 5000 abitanti, candidati, nel 2024 e nel 2025, a Capitale della Cultura e giunti in finale. Oggi, mentre Matera inizia il suo percorso come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, questa notizia conferma che la Basilicata non è soltanto al centro del Mediterraneo ma anche al centro, culturale, dItalia conclude il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.