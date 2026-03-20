Banchetti e volantinaggio in quasi tutti i comuni lucani e tra i luoghi di lavoro. Così la Cgil in Basilicata chiude la campagna referendaria per No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. I cittadini e le cittadine saranno chiamati a decidere la modifica di sette articoli della Costituzione. La cosiddetta Riforma Nordio prevede listituzione di due Consigli Superiori della Magistratura (CSM), uno per la magistratura giudicante (i giudici), uno per la magistratura requirente (i pubblici ministeri, ovvero i sostenitori dellaccusa), al posto del CSM unico per tutti i magistrati; lestrazione a sorte, anziché lelezione, dei loro componenti, con modalità diverse per magistrati e componente politica e la creazione di unAlta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari (togliendo il potere disciplinare ai CSM).



Una riforma costituzionale che secondo la Cgil "non introduce solo la separazione delle carriere tra giudici e pm, come si sente dire spesso, ma fa molto di più: minaccia lautonomia e lindipendenza della magistratura - affermano i segretari generali Fernando Mega (Cgil Basilicata e Cgil Matera) e Vincenzo Esposito (Cgil Potenza) - cambia il modello costituzionale del CSM, non risolve i problemi della giustizia che gravano sui cittadini disperdendo risorse perché moltiplica i costi, separa le carriere di giudici e pubblici ministeri snaturando la pubblica accusa (senza aumentare in modo significativo le garanzie di imputati e indagati). La posta in gioco è altissima: la legge Meloni/Nordio stravolge la Costituzione e mette a rischio lautonomia della magistratura, compromettendo lequilibrio tra i poteri dello Stato. Lobiettivo è preciso: sottoporre la magistratura al condizionamento del governo e indebolire i controlli su chi esercita il potere. La legge Meloni/Nordio, con autonomia differenziata e premierato, è parte di un disegno più ampio di profondo e radicale cambiamento della nostra Repubblica democratica.

Il risultato è una giustizia dura con i deboli e indulgente con i potenti. Lautonomia della magistratura non è un privilegio, ma una garanzia di uguaglianza per tutti. Difendere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura significa anche difendere i lavoratori più fragili e la possibilità stessa di contrastare lo sfruttamento, facendo emergere situazioni gravi che riguardano lavoratori spesso in condizioni di bisogno. Se ciò fino a questo momento è stato possibile è perché nel nostro Paese esiste una magistratura autonoma e indipendente, capace di intervenire quando le regole vengono violate".



Mega ed Esposito ricordano inoltre che "siamo chiamati al referendum perché la riforma non ha ottenuto lapprovazione dei due terzi del Parlamento. In assenza di una condivisione larga, il governo, anziché favorire la discussione, ha voluto fare da solo, con un procedimento blindato: dopo la prima approvazione, per le altre tre votazioni previste non è stato possibile presentare emendamenti. Si è arrivati in fondo con lo stesso testo con cui era iniziato il percorso dapprovazione. È la prima volta nella storia della Repubblica che una riforma della Costituzione viene approvata in questo modo. Una procedura affrettata e chiusa che è esattamente il contrario di quella auspicata da padri e madri costituenti". Andare a votare e votare No per Mega ed Esposito "è essenziale per difendere la nostra Costituzione nata dalla Resistenza e difendere i nostri diritti e libertà individuali che sono una conquista nata dall'opposizione al nazi- fascismo. La Costituzione è la carta su cui si fonda la nostra Democrazia: modificarla, destrutturarla, significa ledere la democrazia e i nostri diritti di cittadini liberi. Un chiaro disegno del governo di destra, che si completa con l'autonomia differenziata e il premierato. Mantenere lindipendenza della magistratura - concludono - serve proprio a far si che il potere giudiziario possa limitare il potere esecutivo e controllare che rispetti le leggi, a tutela di tutti i cittadini. È uno dei cardini delle democrazie liberali, che non a caso oggi è sotto attacco in molti Paesi, in Europa e nel mondo. Altrimenti la legge non è uguale per tutti".

