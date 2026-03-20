Potenza, 20 marzo 2026 - La scomparsa di Umberto Bossi induce a una riflessione su una stagione politica che ha inciso profondamente nella vita del Paese, aprendo una fase nuova nel rapporto tra territori e istituzioni.



Pur nelle differenze di impostazione e con distinguo anche rilevanti, ho sempre seguito con attenzione il suo percorso, che poneva al centro le esigenze e le aspirazioni delle comunità locali. Bossi ha saputo interpretare sentimenti diffusi in unItalia a due velocità, soprattutto sul piano economico. Nel rappresentare le istanze del Nord, ha contribuito a ridefinire gli equilibri della politica nazionale, portando al centro del dibattito il tema delle autonomie e delle diverse necessità amministrative delle varie aree del Paese.







Il suo messaggio ha generato contrapposizioni anche aspre, ma, osservato da Sud, ha finito per rafforzare il senso di appartenenza ad altri contesti e, per quanto ci riguarda, la consapevolezza delle potenzialità del Mezzogiorno.







È stato un leader capace di parlare alle piazze e, al tempo stesso, di incidere nei luoghi decisionali. Anche da un osservatorio geografico diametralmente opposto, ho maturato la convinzione che le istanze dei territori non vadano mai liquidate con superficialità, ma comprese e approfondite, perché espressione di bisogni reali radicati nel tessuto sociale.







È lo stesso approccio che ho seguito da sindaco, da parlamentare e oggi da componente del governo regionale lucano, sostenendo con determinazione le esigenze della mia terra allinterno di una cornice costituzionale che ha come fulcro fondante e non negoziabile lunità e la coesione della Repubblica.







La mia adesione alla Lega si inserisce nel progetto guidato da Matteo Salvini, orientato a volere e consolidare un movimento nazionale capace di coniugare unità del Paese e centralità delle identità locali, fondato su valori irrinunciabili, tra cui la sussidiarietà, e su una classe dirigente solida e competente sul piano amministrativo.







Con la scomparsa di Umberto Bossi viene meno una personalità che ha segnato in modo indelebile la storia politica italiana, come oggi riconosciuto anche da molti suoi avversari.







Alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari rivolgo un pensiero di sincero cordoglio.







Il Commissario della Lega Basilicata per Salvini Premier



Pasquale Pepe