Oggi ci sarà levento inaugurale di Matera Capitale della Cultura e del dialogo mediterraneo 2026. È un appuntamento molto rilevante, che cade in un momento storico particolare. Sono infatti a rischio i valori umani e lo stesso diritto internazionale, in un contesto di guerra complesso, soprattutto nellarea del Mediterraneo. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



Proprio il Mediterraneo  sottolinea Lacorazza  dovrebbe essere larea nella quale lItalia e lEuropa esercitano maggiormente la loro funzione. Eppure permane un paradosso, lItalia è un Paese bagnato dal mare, una penisola immersa nel mare, ma resta in qualche modo lontana dal Mediterraneo, perché non esercita fino in fondo il suo ruolo. LItalia è anche un Paese di terre emerse che rappresentano la spina dorsale appenninica, una congiunzione tra lEst e lOvest del Mediterraneo. Questa cerniera, che Giuseppe Lupo ha definito 'Medio Occidente', è descritta nel suo ultimo libro come uno spazio di sutura del Mediterraneo. È proprio questo spazio che può rappresentare, e deve sviluppare, una grande opportunità.



Cè poi un tema che attiene alla memoria. I grandi conflitti  prosegue Lacorazza  soprattutto la Seconda Guerra Mondiale, hanno schiacciato i popoli, determinando deportazioni e selezioni etniche e razziali. È per questa ragione che la Pdl 'Promozione e valorizzazione delle Giornate della Memoria, del Ricordo e della Cultura, della Cooperazione e del Dialogo tra i popoli del Mediterraneo', che abbiamo depositato, si ispira profondamente a questi valori di memoria e di ricordo. Allo stesso tempo, la proposta rilancia lidea di una conferenza mediterranea. Vogliamo inoltre ricordare che lo strumento legislativo da noi presentato ha ricevuto il parere positivo della Consulta provinciale degli studenti di Potenza. Intendiamo così dare continuità a questo percorso che parte da Matera Capitale della Cultura e del Dialogo, per legarsi a questarea geopolitica in cui si inserisce la nostra proiezione come dimensione umana e identità culturale.



Proprio questo evento speciale per tutta la Basilicata che vede Matera protagonista  conclude Lacorazza  ci metterà al centro di un fermento culturale dal quale è necessario trarre tutte le opportunità e le potenzialità. Questo soprattutto per i giovani, che sono i veri interpreti, nonché destinatari e depositari di una visione del mondo che occorre riportare nella direzione di quei valori della Memoria, della Pace, del Dialogo e Solidarietà tra i popoli, che le trasformazioni in corso non danno più per scontati.