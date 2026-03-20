-->
|
La voce della Politica
|Matera 2026, Lacorazza: Evento in un momento storico particolare
20/03/2026
|Oggi ci sarà levento inaugurale di Matera Capitale della Cultura e del dialogo mediterraneo 2026. È un appuntamento molto rilevante, che cade in un momento storico particolare. Sono infatti a rischio i valori umani e lo stesso diritto internazionale, in un contesto di guerra complesso, soprattutto nellarea del Mediterraneo. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.
Proprio il Mediterraneo sottolinea Lacorazza dovrebbe essere larea nella quale lItalia e lEuropa esercitano maggiormente la loro funzione. Eppure permane un paradosso, lItalia è un Paese bagnato dal mare, una penisola immersa nel mare, ma resta in qualche modo lontana dal Mediterraneo, perché non esercita fino in fondo il suo ruolo. LItalia è anche un Paese di terre emerse che rappresentano la spina dorsale appenninica, una congiunzione tra lEst e lOvest del Mediterraneo. Questa cerniera, che Giuseppe Lupo ha definito 'Medio Occidente', è descritta nel suo ultimo libro come uno spazio di sutura del Mediterraneo. È proprio questo spazio che può rappresentare, e deve sviluppare, una grande opportunità.
Cè poi un tema che attiene alla memoria. I grandi conflitti prosegue Lacorazza soprattutto la Seconda Guerra Mondiale, hanno schiacciato i popoli, determinando deportazioni e selezioni etniche e razziali. È per questa ragione che la Pdl 'Promozione e valorizzazione delle Giornate della Memoria, del Ricordo e della Cultura, della Cooperazione e del Dialogo tra i popoli del Mediterraneo', che abbiamo depositato, si ispira profondamente a questi valori di memoria e di ricordo. Allo stesso tempo, la proposta rilancia lidea di una conferenza mediterranea. Vogliamo inoltre ricordare che lo strumento legislativo da noi presentato ha ricevuto il parere positivo della Consulta provinciale degli studenti di Potenza. Intendiamo così dare continuità a questo percorso che parte da Matera Capitale della Cultura e del Dialogo, per legarsi a questarea geopolitica in cui si inserisce la nostra proiezione come dimensione umana e identità culturale.
Proprio questo evento speciale per tutta la Basilicata che vede Matera protagonista conclude Lacorazza ci metterà al centro di un fermento culturale dal quale è necessario trarre tutte le opportunità e le potenzialità. Questo soprattutto per i giovani, che sono i veri interpreti, nonché destinatari e depositari di una visione del mondo che occorre riportare nella direzione di quei valori della Memoria, della Pace, del Dialogo e Solidarietà tra i popoli, che le trasformazioni in corso non danno più per scontati.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/03/2026 - Lavoro, nuove assunzioni allASM, la posizione della Cisl Fp
Matera, 20 marzo 2026 «Come Cisl Fp, accogliamo positivamente lassunzione di 65 nuove figure professionali da parte dellAzienda sanitaria di Matera, un segnale concreto di attenzione verso il rafforzamento del sistema sanitario territoriale». È quanto dichiarano il segre...-->continua
|
|
|20/03/2026 - Matera 2026, Lacorazza: Evento in un momento storico particolare
Oggi ci sarà levento inaugurale di Matera Capitale della Cultura e del dialogo mediterraneo 2026. È un appuntamento molto rilevante, che cade in un momento storico particolare. Sono infatti a rischio i valori umani e lo stesso diritto internazionale, in un c...-->continua
|
|
|20/03/2026 - Cipess, Bochicchio: Bene le risorse, ora si recuperi sui ritardi
Lok del Cipess, che dopo laccordo firmato dal Presidente Bardi allinizio del 2024 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce alla Basilicata 180 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è senzaltro unottima notizia per la re...-->continua
|
|
|20/03/2026 - UIL Basilicata UIL On The Way 131: due giorni nei piccoli comuni tra ascolto
Due giorni di viaggio UIL On The Way 131, liniziativa della UIL Basilicata che, in questi giorni, ha attraversato sei comuni delle aree interne Colobraro, San Chirico Raparo, Castronuovo di SantAndrea, Castelluccio Superiore, Latronico e Pietrapertosa ...-->continua
|
|
|20/03/2026 - Evento Matera 2026,Casino: progettualità strategica per il territorio
Con la cerimonia inaugurale di questa sera, Matera 2026 rappresenta un momento significativo nel percorso di valorizzazione e promozione del nostro territorio. Un'iniziativa di questa portata costituisce un'opportunità concreta per evidenziare il patrimonio c...-->continua
|
|
|20/03/2026 - Filcom Confsal Basilicata sigla accordo per i lavoratori della commessa regionale PR Basilicata FESR FSE+ 20212027
Lassemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della commessa della Regione Basilicata RTI Ecoter e Iniziativa Cube Supporto alla Programmazione, Attuazione, Monitoraggio, Controllo e Funzione Contabile del PR Basilicata FESR FSE+ 20212027 ha approvato all...-->continua
|
|
|20/03/2026 - Palazzo Italia Bucarest: cooperazione, investimenti e sviluppo delle relazioni economiche italo-romene
Progetti di cooperazione e sviluppo delle promozioni commerciali Italo Rumene -tra le quali i protocolli sottoscritti tra Acerenza Città del vino 2026 - 2027 e Paralela 45 Prahova (Romania) sono stati discussi presso l' Agenzia Rumena per gli investimenti...-->continua
|
|